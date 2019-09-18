2019-09-18T09:08:55+03:00
Общество

Перелет с душком. На рейсе до Норильска мать усадила ребенка на горшок в салоне самолета

Пассажиры возмутились, но женщину было не остановить [фото]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Перелет с душком. На рейсе до Норильска мать усадила ребенка на горшок в салоне самолетаПерелет с душком. На рейсе до Норильска мать усадила ребенка на горшок в салоне самолетаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Пассажиры очередного рейса до Норильска вынуждены были путешествовать в не самых благоприятных условиях. Дело в том, что воздух в салоне был испорчен. По вине... мамы с ребенком. Женщина, нисколько не смущаясь соседей, усадила малыша на горшок прямо в салоне, в проходе между рядами. Поступок свой мотивировала просто: в туалет очередь, а малыш терпеть не может категорически! А вот пассажиры вынуждены были терпеть. Запах.

Сейчас перелет с душком активно обсуждают в соцсетях. Мнения разделились: одни говорят, что ребенка всегда пропустят без очереди, а на критический случай есть памперс, в конце концов; другие упирают на то, что вопрос обычно не терпит промедления.

- Вы что вообще дурные?! - возмущается одна из пользователей Инстаграм. - Ни у кого детей нет? Очередь в туалет видели? Это ребенок, ему сложно сказать потерпи полчаса, сейчас очередь рассосется, и сходишь в туалет. А насчет памперсов, посмотрите он уже взрослый.

Пассажиры вынужденно терпели запах Фото: соцсети

Пассажиры вынужденно терпели запах Фото: соцсети

Именно - взрослый. И это как раз не оправдывает поведения матери малыша, так сказать, минусик. Бортпроводники с опытом уверяют: пассажиры с детьми очень часто устраивают туалет прямо в салоне, но у этой проблемы есть логичное и очень удобное решение.

- Горшок в салоне, в проходе или на пассажирском сиденьи - обычное, к сожалению, дело, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Марина Смирнова, экс-стюардесса с 10-летним стажем полетов. - Бывали случаи, когда мамы ставили горшки на столик для обеда и усаживали туда детей. Тут все от воспитания пассажиров зависит, имеют ли они уважение к другим людям, которые летят вместе с ними - вот, в чем вопрос. Что касается решения проблемы, то нужно было просто нажать кнопку вызова бортпроводника. Она имеется у каждого пассажира. Стюардесса придет и проводит вас с ребенком в туалет, даже если имеется очередь - взрослых попросят подождать. Туалет в самолете удобно оборудован, на унитазе есть крышка, на нее можно поставить детский горшок, есть вода. Если ребенок захотел в туалет во время взлета или посадки, тоже необходимо вызвать стюардессу. Вообще, взлет занимает порядка 30 минут, в темение которых вставать с кресел нельзя. Но критическое время - 5-7 минут, после которых ребенка могут проводить в туалет. На этот случай имеется инструкция. Справлять нужду в проходе нельзя, неважно взрослый ты или ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Митрополит Тихон (Шевкунов): В России проходит самая тихая и успешная антиалкогольная кампания - цифры впечатляют!
Владыка рассказал «КП» о больших проектах в Псковской епархии и в Крыму, удачной борьбе с пьянством и о том, чем привлечь молодежь в противовес митингам и хайпу в интернете [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Красноярские депутаты не поддержали закон о помощи обманутым дольщикам
Красноярские кардиохирурги впервые провели операцию по удалению легочного тромба
Жителя Канска отправили в колонию строгого режима за несогласованный с полицией переезд
«Вот что дали на обед»: в Красноярском крае школьников накормили кашей с червями
В заповеднике «Столбы» начали перепись ревущих маралов по голосам
Замерзшие бомжи развели костер прямо в подвале многоэтажки и чуть не погибли
Мы – первые! Главе красноярских волонтеров вручили почетную грамоту от президента
Подземные лабиринты краевой больницы Красноярска украсили
Главу Татышев-парка в Красноярске предложено уволить за скандалы
ВТБ Лизинг поставил два авиационных тренажера для подготовки пилотов
Исторический квартал Красноярска начали благоустраивать
Новая реконструкция ждет аэропорт Красноярска
3-летний мальчик упал с обрыва в реку в Красноярском крае
В Хакасии поймали маньяка, пытавшегося задушить девочку в детсаду
Названа причина ДТП с автобусом, где пострадали 14 человек
Устроивший взрыв «чистильщик» мусоропровода бензином и спичками арестован в Красноярске
Незаконный забор на берегу Маны под Красноярском заставили снести
Заказано новое обследование разрушающейся над домами горы в Красноярске
Кроссовки из жвачки. В красноярской школе открыли свой мусорозавод
Мужчина подшофе забил ногами сожительницу, пытаясь отучить от пьянства
Завершена реставрация здания Главпочтамта Красноярска
Банк ВТБ провел хакатон по IT-разработке
«Просто живу по совести»: ветеран Великой Отечественной войны отметил 102-летие
Ремонт красноярского цирка займет два года