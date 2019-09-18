2019-09-18T10:02:55+03:00
Общество

Необходимая мера

Жители Красноярского края все чаще жалуются на рубки в районе линий электропередачи
Поделиться:
Рубки проводят для расчистки просек линий электропередачиРубки проводят для расчистки просек линий электропередачи
Изменить размер текста:

В редакцию пришло письмо от красноярца Максима Лаврова. Он спрашивает, законно ли убирают деревья.

«Энергетики проводят большие рубки леса. Рубки идут во многих районах края, - пишет Максим Лавров. – Кто разрешил вырубать столько деревьев? Я понимаю, когда кустарники и деревья рубят под проводами, но убирают до 15 метров вокруг. Зачем? Это, вообще, законно?»

В Красноярском филиале «Россети Сибирь» подтвердили: рубки действительно проводят – для расчистки просек линий электропередачи. С начала года просеки на территории края подготовили на общей площади 1 693 гектара. Больше всего - в Канском, Ачинском, Енисейском и Минусинском районах.

- Расчистка просек – важнейшая часть подготовки энергосистемы к осенне-зимнему периоду, - комментирует генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин. – Красноярский край – регион с огромной территорией, и протяженность линий электропередачи здесь сравнима с длиной экватора. Мы иногда слышим вопросы о целесообразности рубок с точки зрения экологии. Но надо помнить, что любая ветка, задевая провод, может спровоцировать лесной пожар. И это помимо угрозы отключения жилых районов, школ, больниц. Поэтому работа по расчистке будет продолжена. Это залог безопасности энергоснабжения региона.

По словам энергетиков, для высотных линий имеются охранные зоны, и лес убирают только в их пределах. Например, линии ниже 1 КВ охранная зона – 2 метра; от 1 - 20 кВ – 10 метров; 35 кВ – 15 метров; 110 кВ – 20 метров; 150 – 200 кВ – 25 метров. Также под проводами запрещены кустарники и деревья от 4 метров.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Митрополит Тихон (Шевкунов): В России проходит самая тихая и успешная антиалкогольная кампания - цифры впечатляют!
Владыка рассказал «КП» о больших проектах в Псковской епархии и в Крыму, удачной борьбе с пьянством и о том, чем привлечь молодежь в противовес митингам и хайпу в интернете [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Два пьяных гостя напугали гранатой работников отеля в Красноярске
На территории Торгашинского хребта хотят создать новый памятник природы
«Летели под 150»: на Коммунальном мосту столкнулись BMW и Toyota, погибла девушка
Селедка с кишечной палочкой. Эксперты забраковали в супермаркетах продукты «по акции»
В ближайшие два года в Красноярске благоустроят 40 скверов
Красноярские депутаты отправили на доработку закон о помощи обманутым дольщикам
Красноярские кардиохирурги впервые провели операцию по удалению легочного тромба
Жителя Канска отправили в колонию строгого режима за несогласованный с полицией переезд
«Вот что дали на обед»: в Красноярском крае школьников накормили кашей с червями
В заповеднике «Столбы» начали перепись ревущих маралов по голосам
Замерзшие бомжи развели костер прямо в подвале многоэтажки и чуть не погибли
Мы – первые! Главе красноярских волонтеров вручили почетную грамоту от президента
Подземные лабиринты краевой больницы Красноярска украсили
Главу Татышев-парка в Красноярске предложено уволить за скандалы
ВТБ Лизинг поставил два авиационных тренажера для подготовки пилотов
Исторический квартал Красноярска начали благоустраивать
Новая реконструкция ждет аэропорт Красноярска
3-летний мальчик упал с обрыва в реку в Красноярском крае
В Хакасии поймали маньяка, пытавшегося задушить девочку в детсаду
Названа причина ДТП с автобусом, где пострадали 14 человек
Устроивший взрыв «чистильщик» мусоропровода бензином и спичками арестован в Красноярске
Незаконный забор на берегу Маны под Красноярском заставили снести
Заказано новое обследование разрушающейся над домами горы в Красноярске
Кроссовки из жвачки. В красноярской школе открыли свой мусорозавод
Мужчина подшофе забил ногами сожительницу, пытаясь отучить от пьянства
Завершена реставрация здания Главпочтамта Красноярска
Банк ВТБ провел хакатон по IT-разработке
«Просто живу по совести»: ветеран Великой Отечественной войны отметил 102-летие
Ремонт красноярского цирка займет два года