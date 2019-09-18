Необходимая мера

В редакцию пришло письмо от красноярца Максима Лаврова. Он спрашивает, законно ли убирают деревья.

«Энергетики проводят большие рубки леса. Рубки идут во многих районах края, - пишет Максим Лавров. – Кто разрешил вырубать столько деревьев? Я понимаю, когда кустарники и деревья рубят под проводами, но убирают до 15 метров вокруг. Зачем? Это, вообще, законно?»

В Красноярском филиале «Россети Сибирь» подтвердили: рубки действительно проводят – для расчистки просек линий электропередачи. С начала года просеки на территории края подготовили на общей площади 1 693 гектара. Больше всего - в Канском, Ачинском, Енисейском и Минусинском районах.

- Расчистка просек – важнейшая часть подготовки энергосистемы к осенне-зимнему периоду, - комментирует генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин. – Красноярский край – регион с огромной территорией, и протяженность линий электропередачи здесь сравнима с длиной экватора. Мы иногда слышим вопросы о целесообразности рубок с точки зрения экологии. Но надо помнить, что любая ветка, задевая провод, может спровоцировать лесной пожар. И это помимо угрозы отключения жилых районов, школ, больниц. Поэтому работа по расчистке будет продолжена. Это залог безопасности энергоснабжения региона.

По словам энергетиков, для высотных линий имеются охранные зоны, и лес убирают только в их пределах. Например, линии ниже 1 КВ охранная зона – 2 метра; от 1 - 20 кВ – 10 метров; 35 кВ – 15 метров; 110 кВ – 20 метров; 150 – 200 кВ – 25 метров. Также под проводами запрещены кустарники и деревья от 4 метров.