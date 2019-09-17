5 привычек покупателей, которые всех раздражают

Товары - вдруг - не на своих местах, открытый холодильник, где начинает киснуть мороженое, вмятина явно от чьего-то пальца на буханке хлеба - встречали такое? А апогей всего - тележка, куда все кладут продукты, но некоторые считают нормой прокатить ребенка! «Комсомолка» собрала привычки одних покупателей, которые бесят других. Узнали в чем-то себя? Исправляемся!

Садись, прокачу!

Многие тележки в супермаркетах имеют специальное откидное сиденье, куда можно положить сумку или посадить малыша.

Так, что его ноги болтаются снаружи. Но иногда, видели, мамы сажают подросшее дитя прямо внутрь, в тележку, в обуви (!) и верхней одежде. И ничего, что следующий покупатель сложит сюда продукты, - тележки, естественно, после каждого человека никто не протирает.

Забывают взвесить

Быстрее рассчитаться на кассе хочется каждому. Но бывает так, что возникает пробка: если кто-то - это самая частая причина - забыл взвесить товар.

Некоторые покупатели забывают взвесить товарФото: Мария ЛЕНЦ

И вот продавец бежит в зал с пакетом яблок или мандаринов. А остальные... ждут.

Где взяли, там и бросили

Наверняка не раз видели на полках совершенно несовместимые продукты.

Например, пакет с рисом среди коробок конфет. Или батон сервелата на полке с зефиром. Да что там - мороженое могут положить рядом с туалетной бумагой! Неприятно? Что за бардак! Но это не причуды мерчендайзера. Это дело рук самих покупателей. Сначала взяли товар с полки, потом шли-шли, передумали. Вернуться назад и положить, где было, лень. А кто-то просто не считает нужным. Менеджеры тоже не могут ежеминутно следить за порядком - вот и выходит, что на полках бардак. А ведь, кроме, так сказать, эстетики, есть санитарные нормы, по которым один продукт не должен лежать рядом с другим, существует температурный режим и так далее.

Нет, это не причуды марчендайзера, это дело рук самих покупателейФото: Мария ЛЕНЦ

Все надо пощупать

Потрогать руками в крайнем случае разрешено то, что потом можно помыть.

Ну максимум фрукты. Хотя наверняка самому неприятно было бы есть то, что перещупали руками другие. А как же раздражают покупатели, которые норовят на ощупь проверить свежесть, скажем, хлеба. Свежие булочки, хлеб выпекают сегодня многие супермаркеты тут же, через стену от торгового зала. Естественно, их не упаковывают - выкладывают на стеллажи. Но, если открыто, это еще не значит, что можно все потрогать, затем уйти. Есть специальные щипцы, всегда лежат целые рулоны полиэтиленовых пакетов. «Руками выпечку не трогать!» - висит табличка в хлебном отделе. Но...

Потрогать руками можно лишь то, что потом можно помытьФото: Мария ЛЕНЦ

Открытые холодильники

Во многих магазинах, не только гипермаркетах, скоропортящиеся продукты помещают в закрытые холодильники: творог, сметану, колбасные изделия, мороженое и многое другое.

То же и про морозильные камеры, в которых лежит все - от мяса до мороженого. Открыли, взяли, закрыли дверь - чего уж проще?! Чтобы следующий покупатель тоже взял нормально охлажденный (замороженный) продукт! Дома у каждого есть холодильник, и привычка закрывать дверь работает с рождения на автомате. Но в магазине-то почему не закрывают? Наверное, это риторический вопрос.

Дома все закрывают свои холодильники на автомате. Почему в магазине этого не делают?Фото: Мария ЛЕНЦ

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий ПОЛУЯНОВ, эксперт розничного рынка (соведущий рубрики «Клуб потребителей» на Радио «Комсомольская правда» - Красноярск»):

- Все вышеперечисленные вещи - настоящая проблема для добросовестных покупателей. Кстати, дети в продуктовых тележках - одна из самых распространенных. Животные в магазине тоже недопустимы, но их в последнее время не так часто стали проводить с собой, чаще привязывают на входе (что тоже, кстати, мы не очень одобряем, погулять с собакой можно и без захода в магазин. Собака лает, ждет хозяина, мечется, другим людям это доставляет неудобство). А если попытаться сделать замечание - спорят: «А где написано, что я не могу этого делать? Как я об этом должен узнать?» Но, в общем и целом, надо сказать, культуры как со стороны продавцов, так и самих покупателей становится больше.