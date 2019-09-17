Отправляем ипотеку на каникулы!

По новому закону об ипотечных каникулах без штрафных санкций можно получить отсрочку по платежам на срок до шести месяцев или уменьшить сумму ежемесячных выплат. Внештатный корреспондент «Комсомолки» начала оформлять документы примерно за месяц до вступления в силу закона и в итоге одной из первых в стране оформила ипотечные каникулы. Порядок и сложности, все нюансы нововведения - в нашей испыталке.

История одной сделки

Она не особенно оригинальна. Приехав в Красноярск из небольшого городка, я несколько лет снимала квартиру. В 2007 году решилась на ипотеку, взяла в кредит 1 300 000 рублей на 20 лет. И 1 августа стала хозяйкой 32 квадратных метров в новом доме в Красноярске. Я проплатила 10 лет, оставалось еще десять. В 2018 году родился сын, и, пока шли детские выплаты, на жизнь и на погашение кредита денег хватало. Но 6 июля этого года сыну исполнилось полтора года. Соответственно прекратились декретные выплаты, а места в садике нет. Верно говорят, когда ты чего-то очень хочешь, весь мир идет тебе навстречу. Весь, кроме банка. Оформив запрос на отсрочку платежей (об ипотечных каникулах тогда еще речи не шло), я получила официальный ответ: рождение ребенка матерью-одиночкой не является сложной ситуацией. Но чудо свершилось: принятый закон об ипотечных каникулах пришелся как нельзя кстати. И я начала собирать документы.

ТРИ ГЛАВНЫХ ШАГА

ШАГ ПЕРВЫЙ. СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ

а) Выписка из ЕГРН (о том, что являетесь собственником только одного жилья - ипотечной квартиры). Где выдают: в управлении Росреестра; любом МФЦ. Что нужно: паспорт. Сколько готовится: 3 рабочих дня. Стоимость: 650 рублей через МФЦ (+ комиссия банка около 50 руб.)*.

*Примечание: Справки бывают двух типов - по объектам недвижимости, зарегистрированным в регионе (стоит 650 рублей) или в стране (1750 рублей). В банке затрудняются уточнить, какая именно нужна, в моем случае подошла первая, более дешевая.

б) Справка о доходах (с указанием налоговых вычетов за последние два года)**.

**Примечание 2: Так как я два года была в декрете, налоговых отчислений в моей справке указано быть не может. В итоге взяла одну справку у своего работодателя о моих выплатах по уходу за ребенком до 1,5 года с указанием нулевых налогов и справку из соцзащиты о всех пособиях и субсидиях.

в) Документ, подтверждающий трудные жизненные обстоятельства. А именно:

• Отсутствие работы (подтверждение - регистрация в службе занятости).

• Получение I или II группы инвалидности.

• Временная нетрудоспособность более 2 месяцев.

• Снижение дохода за 2 последних месяца более чем на 30%.

• Увеличение количества иждивенцев. Одновременное снижение дохода более чем на 20% по сравнению со среднемесячным доходом за последние 12 месяцев. (Доля платежа по ипотеке превысила 40% от размера дохода заемщика.)

ШАГ ВТОРОЙ. ПИШЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ В БАНК

ВАЖНО! В банке выдадут заявления для реструктуризации долга. В графе «Желаемые условия льготного периода по кредитному договору» надо указать ежемесячную сумму - 0 рублей.

ШАГ ТРЕТИЙ. ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТА

Решение банк должен принять в течение 10 дней.

С первого раза вас в банке могут «не услышать». Меня, например, через сутки после подачи заявления «обрадовали»: банк принял положительное решение... по реструктуризации задолженности. То есть разрешает не выплачивать сумму основного долга в течение полугода. Но проценты заплатить вы обязаны, и ваш ежемесячный платеж будет снижен с 14 780 до 9210 рублей. Пришлось выходить на начальника отдела ипотечного кредитования. Доказывать: у меня есть все условия для ипотечных каникул, и все это я подтвердила документально. Только после этого спустя пять рабочих дней из банка сообщили: по моему вопросу решение принято - положительное. Сегодня у меня на руках новый график платежей, где срок моей ипотеки увеличился на 6 месяцев.

Это означает, что в течение полугода мне не нужно платить за ипотеку и я могу спокойно наслаждаться жизнью в декретном отпуске.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей ЖУРАВЛЕВ, управляющий отделением Красноярск - Сибирского ГУ Банка России:

- Срок ипотеки продлевается на срок ипотечных каникул. Можно в любое время прекратить каникулы досрочно или внести сумму платежей, которые положено было заплатить без каникул. Добавлю, что отсрочка платежей никоим образом не грозит порчей кредитной истории.