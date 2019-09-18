Мобильные первопроходцы

Услуги связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края стали доступны благодаря работе, которую МТС проводит совместно с правительством региона. На эти цели из краевого бюджета муниципальным образованиям предоставляется субсидия. Всего в 2019 году компания планирует обеспечить доступом к услугам связи жителей семи населенных пунктов края.

- Благодаря выделению краевой субсидии совместно с сотовыми операторами за два года нам удалось обеспечить услугами связи более 30 тысяч жителей региона, проживающих в малочисленных и труднодоступных территориях, - комментирует министр цифрового развития края Николай Распопин. - В этом году на эти цели из краевого бюджета выделено 112 млн. рублей. Помимо этого, в крае в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» ведется работа по подключению к сети интернет всех социально-значимых учреждений, из федерального бюджета выделено более 2,1 млрд. рублей. До 2021 года доступ к интернету получат свыше двух тысяч социальных учреждений.

Возможностями голосовой связи и скоростного мобильного интернета уже могут пользоваться жители поселков Орье и Межово Саянского района. В них проживает около 900 человек. В сентябре связь появилась и в селе Павловщина Сухобузимского района. В этих районах построены базовые станции стандартов 2G и 4G — благодаря этому жителям доступны не только звонки, но и доступ к сети интернет на скорости до 75 Мбит/с.

- За два прошедших года в крае было построено около 900 базовых станций МТС. Мы улучшили связь в 21 населенном пункте – в том числе с населением менее тысячи человек, жителям которых раньше мобильная связь и интернет были недоступны, - отмечает врио директора филиала МТС в Красноярском крае Вадим Валенко. - В наших планах запуск новых базовых станций как в крупных городах, так и в глубинке. Даже в небольших населенных пунктах нашим абонентам должны быть доступны все сервисы, которые есть у жителей крупных городов — это напрямую влияет на качество жизни населения.