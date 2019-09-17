2019-09-17T09:28:56+03:00
Общество

Конкурс социальных проектов «Норникеля» – 2019: суммы грантов больше, сроки – увеличены

Компания «Норникель» направляет на новый конкурс социальных инициатив 155 миллионов рублей
Майя ЕРШОВА
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Конкурс социальных проектов — важный компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей», который проводится компанией «Норникель» с 2014 года.

О том, что программа нужна и важна людям говорят цифры. За пять лет на конкурс поступило 2 002 заявки, из них было поддержано 526 проектов. Люди хотят менять мир вокруг себя и такая возможность благодаря «Норникелю» у них есть: каждый четвертая заявка получила поддержку компании.

Основная задача конкурса не только поддержать общественные инициативы, но и создать условия для их устойчивого развития. То есть помочь человеку или организации начать дело, дать страт проекту, который сможет развиваться и после окончания финансирования.

Поэтому растет интерес к конкурсу и становится больше круг участников. Также эксперты отмечают более высокое качество поданных заявок: от идеи проекта до его бюджета.

Желая сделать конкурс максимально эффективным и полезным, компания обращает большое внимание на обратную связь, общается с грантополучателями, выслушивает их пожелания и ежегодно вносит коррективы в грантовую программу.

Есть изменения и в этом году. В некоторых номинациях выросли суммы грантов, причем существенно - от 300 000 рублей до миллиона. Увеличились и сроки реализации проектов. В отдельных номинациях - на целый год.

- Мы приветствуем сложные инфраструктурные проекты, которые при нашей финансовой поддержке меняют жизнь к лучшему в регионах и городах, где работает компания, — отметила Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля». — Такие проекты требуют больших усилий и серьезной проработки. Например, при открытии хоккейной площадки целый год уходит только на ее обустройство, а постоянная работа секций начинается только со второго года. Поэтому мы улучшили условия конкурса, чтобы наши города могли получить больше от совместной работы компании и инициативных граждан.

Какие произошли принципиальные изменения – подробнее:

Из номинации «Полюс Севера» сделаны две самостоятельные номинации:

1. «Полюс природы» - экологические акции, сумма гранта увеличена с 700 тысяч до 1 млн рублей.

2. «Полюс Севера» - развитие арктического туризма, проведение исследований в границах особо охраняемых природных территорий. Сумма гранта — до 5 млн. рублей.

В номинации «Полюс добра» - развитие волонтерского движения и помощь наименее защищенным категориям населения - сумма гранта выросла с 500 тысяч до 1 млн. рублей.

Так же размер гранта увеличен с 1 млн. до 1,5 млн. рублей в номинациях:

- «Полюс будущего» - новые методики и технологии работы с детьми, подростками и молодежью;

- «Полюс возрождения» - сохранение и возрождение культурного наследия;

- «Полюс энергии» - развитие физической культуры и массового спорта;

- В номинации «Полюс города» – одна из самых сложных, так как здесь речь благоустройстве городской среды - сумма изменилась с 5 млн. до 6,5 млн. рублей, а срок реализации увеличен до двух лет.

Еще одно нововведение конкурса — подача заявок через онлайн-платформу. Такой способ значительно упростит не только подачу заявок, но и их оценку со стороны экспертного совета.

КОНКРЕТНО

1. География реализации проектов - все регионы России, где расположены активы «Норникеля»:

- Красноярский край — Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий район;

- Мурманская область — Мончегорск и Печенгский район;

- Забайкальский край — Чита и Газимуро-Заводский район.

2. Итоги конкурса традиционно будут подведены 25 декабря 2019 года.

3. Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте www.nornickel.ru в разделе «Устойчивое развитие» — «Общество» — «Мир новых возможностей».

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