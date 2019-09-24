Красноярск накрыла пыльная буря. Люди без света, рухнувшие деревья, улетевшие остановки

Вчера, 23 сентября, Красноярск пережил пыльную бурю. После семи часов вечера город накрыло мощным ветром.

- Это была настоящая жуть, - пишут в соцсетях. – Мы как раз возвращались домой пешком. И тут началось… Огромные клубы пыли в лицо, нечем дышать. Шли зажмурившись. И все равно глаза забило грязью. Прибежали домой, давай промывать, вся одежда тут же в стирку. Везде – пыль.

Стихия бушевала несколько часов. И без последствий, увы, не обошлось. В Центральном и Советском районах исчезло электричество. Без света остались десятки домов.

Дерево рухнуло на машину. Фото: ЧП - Красноярск.

- На подстанции произошел схлест проводов, - информируют в службе 005. – Ночью в большинство домов электричество вернули. На улицах Полярной, Бирюсинской, Шевцовой подачу возобновят 24 сентября в 12.00.

Лобовое стекло треснуло. Фото: ЧП - Красноярск.

На Авиаторов «погасли» светофоры. На Чернышевского («Детсад») сдуло… остановку. Легкая конструкция не выдержала порыва ветра. На Павлова дерево рухнуло на припаркованную машину, лобовое стекло все в трещинах. Предварительно, пострадавших от стихии нет.

Остановка улетела. Фото: сетевой ресурс @krsk01.

Между тем непогода отступать не собирается.

24 сентября в центральных районах края ожидается ветер в 15-18 метров в секунду, местами до 22! В южных – ситуация примерно такая же.

В самом Красноярске – ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, порывы до 11. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Переменная облачность, без дождя.