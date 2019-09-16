Одна спичка на ведро бензина: подозреваемый во взрыве в жилом доме Красноярска хотел прочистить мусоропровод

В Красноярске задержан подозреваемый во взрыве в жилом доме на Аральской. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/732259" frameborder="0"></iframe> Подозреваемый во взрыве на Аральской: Я хотел почистить мусоропровод.

Полицейские задержали 39-летнего мужчину, проживающего в этом самом доме. Он рассказал, что залил ведро бензина в мусоропровод, а затем бросил туда спичку. Зачем он это сделал? Таким образом мужчина просто хотел прочистить мусоросборник от неприятного запаха.

- Бензин налил в мусопровод, а потом все поджег. Запах был неприятный, хотел почистить, - рассказывает полиции задержанный мужчина.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Напомним, 15 сентября днем в жилой пятиэтажке на Аральской прогремел мощный взрыв. Взрывной волной побило окна в двух подъездах, повреждены пять автомобилей, которые были припаркованы во дворе. От взрыва была деформирована стенка между мусоропроводом и первым этажом дома.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС эвакуировали 37 человек, проживающих на Аральской, 14. К счастью, во время взрыва никто не пострадал.

Ближе к вечеру, комиссия по ГО, ЧС и ПБ обследовала подъезд и приняла решение, что жители могут вернуться в свои квартиры. В подъезде были установлены специальные маячки, которые следят за состоянием здания.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На 16 сентября была назначена диагностика дома с помощью комплекса «Стрела».

Полицейские разбираются во всех обстоятельствах ЧП. Для задержанного жителя изберают меру пресечения.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске в жилом доме произошел взрыв

Сообщение о взрыве поступило в 15.34 по местному времени. От хлопка деформировалась стена между мусоропроводом и первым этажом дома. Внутри подъезда чувствуется запах бензина, сам дом не газифицирован. (подробности)

Жители дома на Аральской, в котором прогремел взрыв, начали возвращаться в свои квартиры

Комиссия отдела по ГО, ЧС и ПБ, в которую вошли представители администрации Красноярска, провела обследование подъезда. (подробности)