Афиша Красноярска на неделю с 18 сентября 2019

«Дни старшего поколения»

Бесплатные стрижки, проверка здоровья и розыгрыш путевки в санаторий – все это и многое другое накануне Дня пожилого человека

Для старшего поколения будет работать множество полезных площадок. Например, на площадке здоровья можно бесплатно измерить пульс и давление, проверить зрение и слух, сделать диагностику стоп, флюорографию и маммографию и проконсультироваться с врачами: гериатром, неврологом, офтальмологом, терапевтом, ортопедом. Также будет бесплатно работать специальный аппарат для экспресс-проверки здоровья.

В «салоне красоты» посетители смогут бесплатно сделать стрижки и прически. Также для гостей будут работать бесплатные обучающие и консультационные площадки: «Школа здоровья» с лекциями врачей, курсы компьютерной и финансовой грамотности, консультации по юридическим вопросам, пенсионным программам, социальным услугам и вопросам ЖКХ.

Группы здоровья старшего поколения проведут открытые тренировки и зарядки. Все желающие смогут присоединиться к занятиям и записаться в группу в своем районе. Также будут работать досуговые площадки с мастер-классами по рукоделию и народным ремеслам.

Для посетителей будет работать ярмарка, где можно купить продукты, теплые вещи, изделия ручной работы от народных умельцев и ремесленников. Свои услуги и спецпредложения для пенсионеров на ярмарке представят санатории и профилактории Алтая, Шира, Красноярского края.

В программе выставки – праздничные концерты и выступления народных коллективов. В пятницу, 27 сентября, состоится ежегодный общегородской конкурс «Супербабушка». В этот же день среди посетителей выставки пройдет розыгрыш путевки в санаторий Алтайского края, принять участие в нем смогут все желающие.

27 сентября впервые состоится финал городского шахматного турнира «Шахматы поколений» среди молодёжи и представителей старшего возраста. А 28 сентября впервые пройдет финал конкурса «Подиум зрелой красоты»: модный показ, в котором примут участие красноярцы старше 50 лет. Красноярск станет четвертым городом России, где проводят подобный проект (после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани).

МВДЦ «Сибирь»

ул. Авиаторов, 19

26 – 27 сентября с 10:00 до 18:00

28 сентября с 10:00 до 16:00

Вход свободный.

XIII Красноярская музейная биеннале «Переговорщики»

Экскурсии по биеннале

Музейный центр «Площадь Мира» предлагает несколько разных экскурсий по биеннале: «Переговорные станции», ночные и классические экскурсии.

«Переговорные станции» – это экскурсии-обсуждения по воскресеньям в 16.00. Каждый раз встречи будут посвящены новым работам. Вход по билету в музей (250 рублей, льготный 150), без дополнительной платы и записи.

Ночные экскурсии будут проходить один раз в месяц. Ближайшая 2 октября в 20.00. Стоимость билета 400 рублей, запись по почте museumcentre@mail.ru.

Классические экскурсии, на которых можно будет узнать все подробности, идеи и секреты выставок будут проходить каждое воскресенье в 14.00 по билету в музей + 100 рублей с человека за экскурсию.

Музейный центр «Площадь Мира»

Пл. Мира, 1

Люди, которых я видел, но никогда не встречал 18+

Масштабная инсталляция всемирно известного израильско-британского скульптора Цадока Бен-Давида состоит из 5 тысяч фигур реальных людей. Каждая создана по фотографии, сделанной Бен-Давидом во время путешествий по Европе, США, Центральной Азии, Австралии и Антарктике. Изображение переносятся с фотографий на алюминий – таким образом, получаются плоские скульптуры, где формы созданы непрерывными линиями.

В начале июня художник фотографировал прохожих и на улицах Красноярска – часть фотографий он перевел в металлические фигуры.

Фигуры занимают 260 квадратных метров Платформы музея, засыпанной светлым песком, и образуют глобальный портрет человечества, сосуществующего только в пределах инсталляции.

Музейный центр «Площадь Мира»

Пл. Мира, 1

По билету в музей 150-250 рублей.

После Поздеева 18+

Выставка-исследование «После Поздеева» представляет красноярское искусство с 1993 года до наших дней.

Всего в выставке «После Поздеева» участвует 17 художников: Василий Слонов, Александр Краснов, Елена Лихацкая, Ирина Верпета и другие.

Музейный центр «Площадь Мира»

Пл. Мира, 1

Вход по билету в музей 150-250 рублей.

Открытые пределы 18+

Выставка собрала произведения художников, вдохновленные Красноярском, местной архитектурой, пространством бывшего музея Ленина, неповторимой историей места или людьми с их сибирским характером. Художники специально приезжали в Красноярск, знакомились с городом, и на основе этого опыта создавали свои работы.

Музейный центр «Площадь Мира»

Пл. Мира, 1

Вход по билету в музей 150-250 рублей.

Домашние игры команд мастеров 0+

Хоккей с мячом: Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги

«Енисей» – «Сибсельмаш»

«Енисей» – «СКА-Нефтяник»

Стадион «Енисей»

Ул. Юности, 18

21 сентября, 19.00

22 сентября, 19.00

Хоккей с шайбой: Чемпионат Высшей хоккейной лиги среди мужских команд. Сезон 2019/2020.

ХК «Сокол» (Красноярский край) –ХК «Ижсталь» (Ижевск)

Платинум Арена Красноярск»

ул. Лесников, 21

22 сентября, 17.00

Регби: Чемпионат России. Сезон 2019.

РК «Енисей-СТМ» (Красноярский край) – РК «Металлург» (Новокузнецк)

Стадион «Авангард»

ул. Ак. Павлова, 21/1

22 сентября, 17.00

Концерт памяти Юрия Визбора 12+

В программе песни родоначальника жанра авторской песни в исполнении красноярских бардов.

Rock Jazz Cafe

ул. Сурикова,12/6

18 сентября, 19.30

Билеты 300 рублей.

Фестиваль «Азия-Сибирь-Европа»: Шен, эрху, баву 6+

Виртуоз игры на китайском губном органе «шен» Ву Вэй будет играть ещё на двух древних инструментах: китайской флейте «баву» (её красноярцы услышат впервые) и скрипке «эрху». Партнёрами в ансамбле с маэстро выступят известные музыканты: Римма Бенюмова, Сергей Газизуллин, Илья Николаев, Андрей Бардин.

Прозвучит народная и современная китайская музыка, популярные шедевры барокко.

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

19 сентября, 19.00

Билеты 300-600 рублей.

Фестиваль «Азия-Сибирь-Европа»: Ансамбль исторических духовых инструментов 6+

Ансамбль исторических духовых инструментов “L’Esprit du vent” («Дух ветра») был создан в Москве в 2006 году. Музыканты используют либо оригинальные исторические инструменты, либо их аутентичные копии, на которых играли в ту или иную эпоху.

В программе концерта — призведения венских классиков, все сочинения прозвучат в Красноярске впервые.

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

20 сентября, 19.00

Билеты 200-500 рублей.

Мультконцерт «Веселая карусель» 6+

В программе песни из любимых отечественных и диснеевских мультфильмов: «Бременские музыканты» и «Фиксики», «Шрек» и «Холодное сердце» и многое, многое другое…

Это уникальная возможность спеть известные мелодии дружным хором под сопровождение красочного видеоряда!

Главный дирижёр – Илья Богов

Солисты – Александр Белопашинцев, Андрей Домахин.

Дом кино

пр. Мира, 88

21 сентября, 17.00

Билеты 250-350 рублей.

Магия кино 16+

На этот раз лекторий в Доме кино будет посвящен кинематографу Азии. Речь пойдет о направлениях кинематографа разных периодов, фильмах, которые стали мировыми шедеврами, и картинах менее известных. Встречи будут проходить в 19.30, один-два раза в месяц.

Тема на 27 сентября — Особенности развития японского кинематографа. Часть 1

Дом кино

Пр. Мира, 88

27 сентября, 19.30

Билеты 100 рублей.

Фестиваль «СлайМания» 0+

В программе - мастер классы по созданию слаймов, развлекательная программа, баттлы слаймеров, конкурсы, призы и многое другое.

Мастер-классы пройдут с 13.00 до 15.00, предварительная запись на мастер-класс обязательна, количество мест ограничено.

С 15.00 до 16.00 - ярмарка, концертная и развлекательная программа.

С 16.00 до 17.30 - финал баттла слаймеров за звание «Лучшего слаймера города», награждение победителей, дискотека.

С 17.30 до 18.00 - чаепитие со слаймерами.

Справки по тел. 8 (908) 021-02-08.

Галерея «Енисей»

ул. Дубровинского 1и, 2 этаж

Билеты на фестиваль с 15.00 до 18.00 – 250 рублей.

Билет все включено (мастер класс, клей, раздаточный материал) - 1000 рублей.

Образ современника 16+

Первая такая выставка прошла в 2014 году. Она показала, что несмотря на огромное множество современных методов визуальной информации, интерес к отражению человеческой личности средствами искусства не угас. Спустя пять лет Региональное отделение УСДВ РАХ проводит вторую выставку «Образ современника», на которой можно увидеть, насколько изменилось (или не изменилось) отношение современных сибирских художников к заявленной теме.

Всего в экспозиции представлено более 80 работ живописцев, графиков, мастеров скульптуры и декоративно-прикладного искусства из Барнаула, Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска и Якутии.

Выставочный зал Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств

пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 197

До 6 октября ежедневно, с 11 до 18 часов.

Вход свободный.

Выставка «Династия. Мирошкина. Кобытев. Полынская»

Впервые в истории Красноярского края на одной выставке работы династии художников – матери, отца и дочери!

Тамара Мирошкина (мама) – цветы, беззаботный мир детства и материнства.

Евгений Кобытев (папа) – его работы про сильных и мужественных людей, связанные с образами Великой Отечественной войны и темой концлагеря.

Вера Полынская (дочь) – пишет городские и природные пейзажи, натюрморты и лирические жанровые картины.

На выставке вы увидите более 100 произведений живописи и графики.

Художественный музей им. Сурикова

пр. Мира, 12

До 5 октября.

Билеты 150 рублей.