Звезды бокса на Енисее

Последний турнир такого уровня и с таким количеством спортсменов проходил в Красноярске более 20 лет назад, еще в 1998 году. Теперь можно уверенно говорить, что наш город возвращается на ринг, причем в качестве одного из основных претендентов на победу. Год назад красноярские спортсмены уверенно выступили на чемпионате Сибири по боксу в Красноярске. Сейчас сборная краевого ГУ МВД считается одной из сильнейших в ведомстве.

- Мы рассчитываем получить медали во всех весовых категориях, - говорит мастер спорта международного класса Рафик Магеррамов, главный инспектор красноярской сборной. - Какого они будут достоинства - покажет ринг, но в команду мы отбирали только самых лучших, самых сильных.

Капитан красноярской сборной Дмитрий Сотников ставит планку выше: первое общекомандное место, и никак иначе! Тем более что глава ГУ МВД по Красноярскому краю генерал-лейтенант Александр Речицкий заявил журналистам: чемпион может получить не только призы и поощрения от руководства, но и внеочередное звание.

Фото: пресс-служба Федерации бокса Красноярского края

- Для полиции важно и престижно поддерживать своих спортсменов, - считает Александр Речицкий, - так что и новую «звездочку» чемпиону на погоны дадим.

Парад звезд

Как говорят организаторы турнира, уровень участников очень высокий: 300 человек, представляющих почти полсотни команд из региональных подразделений МВД и университетов, - это самые сильные спортсмены, действующие чемпионы не только внутриведомственных соревнований: представители основной сборной России, призеры чемпионатов мира, победители и призеры чемпионатов Европы, участники Олимпийских игр и различных международных турниров.

Жеребьевка была жаркой, по регламенту бои идут «на вылет»: проигравший покидает соревнования, а среди участников предварительных поединков - сплошные «звезды». Эдуард Абзалимов, сейчас выступающий за сборную ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, Даниил Швед, отстаивающий честь вологодской команды, братья Хатаевы из Татарстана - это лишь небольшая часть имен, известных российским любителям бокса.

- Уровень чемпионата высочайший, - считает Габил Мамедов, один из лидеров национальной сборной по боксу, серебряный призер чемпионата Европы. - Конечно, я приехал сюда побеждать, но соперники тоже очень сильные, если говорить об уровне сложности турнира, то, пожалуй, пять из пяти, легкой прогулкой он не станет.

Красноярцы в лидерах

Многие спортмены отмечают высокий уровень подготовки красноярской сборной. В чемпионате МВД участвуют семь представителей различных служб полицейского ведомства, в том числе несколько мастеров спорта международного класса. К домашнему турниру ребята готовились в два приема: сначала провели три недели в Приэльбрусье, на высокогорье - испытывали организм на прочность на высоте 2400 метров над уровнем моря. И финальная подготовка дома, в Красноярске, в родных стенах.

- Руководство нас поддерживает, - рассказывает Дмитрий Сотников, - предоставляет все условия для подготовки. Боксерские навыки пригождаются и в работе, в команде ведь действующие сотрудники полиции, которые каждый день несут боевую службу.

Именно высокий уровень наших боксеров и позволил, наконец, провести чемпионат МВД в Красноярске, признается Рафик Магеррамов.

- Регионы борются за право принять чемпионаты такого уровня, и никто не хочет делиться, - рассказывает спорстмен, - они проходят там, где есть, во-первых, хорошая материальная база, во-вторых, бойцы высокого класса.… За последние несколько лет мы доказали, что можем выступать на высочайшем уровне: побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Мы пробились в число признанных лидеров - Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Владимир, - и вот результат.

Справимся с задачей любой сложности

К формированию судейского корпуса организаторы чемпионата МВД по боксу тоже подошли с высокой планкой качества: турнир обслуживают тридцать судей, которые работали на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх.

- Я считаю, Красноярск готов принимать турниры самого высокого уровня, - говорит председатель наблюдательного совета краевой федерации бокса, депутат Государственной Думы Виктор Зубарев. - Мы успешно провели в прошлом году Чемпионат Сибири, организованы нынешние соревнования - главный турнир МВД, и выступления наших спортсменов убедительно демонстрируют, что мы справимся с задачей любой сложности.

Полуфинальные поединки запланированы на пятницу, 13 сентября, а воскресенье станет «днем финалов». Красноярская сборная пока выдерживает заданный темп, смогут ли полицейские-спортсмены выполнить поставленную задачу - можно увидеть собственными глазами. Турнир проходит в Доме спорта имени Михаила Дворкина, вход - свободный.

Справка КП

Первая секция бокса в Красноярске открылась в ноябре 1926 года при окружном совете физкультуры. Инвентарь спортсменам пришлось изготавливать самостоятельно из мешков, набитых соломой и песком. Хотя одну «грушу» и несколько пар перчаток купили за счет ОФСК. Занятия проводились два раза в неделю, записаться можно было у секретаря совета в итальянских казармах - сейчас на этом месте располагается радиозавод.

Любопытно

Первые крупные соревнования по тяжелой атлетике и боксу прошли в Красноярске 17 марта 1928 года. Газета «Красноярский рабочий» посвятила им небольшой репортаж. Автор публикации отметил интерес публики к гиревикам и французской борьбе, но акцентировал внимание на том, что бокс стал «гвоздем» этих состязаний.

«Ринг (веревочная ограда места боя), бинтование рук, надевание перчаток, секунданты - все это до крайности интриговало падкую до всего «новенького» публику, и она прямо «пожирала глазами» все перипетии двух небольших схваток, проведенных за этот вечер».

Посмотреть было на что: бой легковесов продлился чуть более 10 минут и завершился убедительной победой спортсмена Замечника. А вторую схватку прекратил судья, объявив победителем атлета Радайкина, который вел бой более корректно и реже использовал сомнительные приемы, чем его соперник Веремей. Любопытно, что, несмотря на проирыш в родных стенах, в том же 1928 году Сергей Веремей станет первым чемпионом Сибири.

СКАЗАНО

Виктор Зубарев, председатель наблюдательного совета Федерации бокса Красноярского края, депутат Госдумы РФ:

- По масштабности, по числу участников, это крупнейший боксерский турнир в Красноярске последнего десятилетия. Подготовке спортивной арены, организационным вопросам было уделено огромное внимание - и главным управлением МВД России по краю и Федерацией бокса края. Школа бокса в системе МВД является одной из сильнейших в России, поэтому мы вправе ожидать по-настоящему острой борьбы и захватывающих поединков. Открытие турнира показало, что в Красноярске очень много любителей бокса - заняты были все места в зале. Есть уверенность, что на полуфиналах и в финале зрителей будет еще больше!