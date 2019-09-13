В Красноярском крае состоялся единый день голосования

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в России состоялся единый день голосования. Наряду с масштабными выборами в московскую городскую Думу, выборами губернатора Санкт-Петербурга и рядом других в Красноярске и Красноярском крае прошли 70 полноценных выборных кампаний в муниципальные парламенты, а также довыборы депутатов Законодательного собрания и городского Совета краевой столицы.

Краевые отголоски «протестного» лета

Прежде чем рассказать о краевых успехах одних сил и неудачах других собственно в Красноярске и крае, напомним, в каких условиях, на каком фоне они прошли. Мы не случайно упомянули Питер и Москву в самом начале. В течение последнего года, и особенно начиная с весны, политическая протестная активность в столицах была, прямо скажем, высокой. Чуть более «интеллектуальная» и, может быть, не такая заметная в Санкт-Петербурге, где выбирали губернатора, и открытая «уличная» в Белокаменной, в которой обновлялась городская Дума. Митинг на проспекте Сахарова, активность ютьюб-оппозиции, качавшей протестную тему регулярно и плотно, последовавший, хоть и менее удачный, митинг коммунистов со всеми вытекающими.

Край не мог не отреагировать, частично федеральный настрой подхватив, а частично усилив его региональной ситуацией, в первую очередь, пожарами в Сибири. Митинговая активность перекинулась на край. Митинг 3 августа, довольно приличный по количеству участников, на фоне событий в «центре» дал организаторам повод заговорить о некоей «общей нестабильности». Оппоненты партии власти, в частности - представители «Патриотов России», стали главными подливальщиками масла, что было абсолютно логично.

Итог первого митинга вселил уверенность, что дорога верная и «раскачать» общую ситуацию в крае удалось. Но уже следующий митинг в Красноярске, собравший в разы меньше людей, показал, что это было «успехом» одного дня. Несмотря на бурное обсуждение и критику, в том числе и в соцсетях, краевые власти четко отработали в ситуации с ЧП под Ачинском, а «лесную тему» развернули в нужную сторону. Совсем недавно именно в Красноярске прошел Национальный лесной форум, а из федерального бюджета уже выделили дополнительные 1,2 миллиарда нескольким регионам на «противопожарные» расходы. И люди, не пришедшие на митинг во второй раз, не пришли ровно по той причине, что увидели быструю и правильную реакцию властей, поняли, что их услышали. А в организованном «красноярском протесте» люди уже усмотрели не отголоски федеральных историй, а часть предвыборной кампании конкретной партии. Ответом на оставшиеся вопросы должен был стать единый день голосования. И, как нам кажется, он им стал. Вот только ответы, прямо скажем, оппонентов «Единой России» не порадовали.

Выбор сделан

Красноярцы в этот день голосовали за своего кандидата в городской Совет депутатов. Напомним, одно кресло в городском Совете осталось пустым после прошлогодних регулярных выборов, когда в одном из округов победил кандидат «против всех». Таким образом, в течение года жители Кировского избирательного округа были лишены своего представителя в городском парламенте.

В этот же день решилась судьба двух мандатов в краевом парламенте, где также пустовали два кресла. По Курагинскому одномандатному избирательному округу № 15 - из-за перехода Егора Васильева на работу в правительство региона. По Кировскому одномандатному избирательному округу № 2 по причине трагического ухода из жизни Алексея Клешко.

По итогам довыборов победу уверенно одержали единороссы - как члены партии, так и кандидаты, поддержанные «Единой Россией».

Кроме этого, в 34 территориях края состоялись выборы в органы местного самоуправления. Это 70 самостоятельных выборных кампаний разного уровня, на которых решалась судьба 432 депутатских мандатов, более 68 % которых по итогу достались единороссам.

Оппозиционно настроенные или приравнивающие себя к таковым, в том числе и «диванные» политаналитики, уверенно прогнозировали два полярных сценария: победу оппозиционных кандидатов, потому что кандидаты от партии власти «надоели», либо победу единороссов с подключением «административного ресурса» при низкой явке. Итог оказался где-то посредине. Да, кандидаты-единороссы одержали победу на трех главных площадках (одно кресло в горсовете и два в Заксобрании).

Выдвинутые «Единой Россией» кандидаты в депутаты краевого парламента Виталий Дроздов и Марина Добровольская и кандидат в депутаты горсовета Николай Олюнин будут дорабатывать до истечения полномочий действующих созывов. Таким образом, на сегодняшний день представители «Единой России» занимают 37 кресел в Законодательном собрании и ровно половину (18) кресел в городском Совете.

Но, как нам видится, вопрос не в том, почему победила партия «медведей», а почему проиграли оппозиционные кандидаты?!

Свои мнения на этот счет приводят красноярские политические аналитики. Юрий Москвич, в частности, говорит о том, что избиратели, пришедшие на участки 8 сентября, проголосовали за те силы, которые были лучше организованы - и в плане избирательных кампаний, агитации, «понятности» для людей. А Александр Чернявский в своей свежей статье подчеркивает еще один важный тезис - итоги выборов показали, что ситуация в крае уж точно далека от понятия «нестабильной», а контроль над ситуацией со стороны краевой власти и губернатора по-прежнему высок.

СКАЗАНО

Александр Чернявский, политический аналитик:

«Главным победителем единого дня голосования в Красноярском крае стоит признать… губернатора Александра Усса. Хотя формально он в выборах не участвовал, но все заинтересованные игроки внимательно наблюдали, как пройдут избирательные кампании в нашем регионе. К разочарованию местных и московских противников Александра Викторовича, уже готовивших записки в федеральные структуры о неважных результатах «Единой России» на берегах Енисея, во всех основных кампаниях этого года партия власти смогла достичь успеха».

Неудачи оппонентов «Единой России» на выборах в горсовет и Законодательное собрание политаналитик также связывает с недостаточной организацией и отсутствием необходимого ресурса. Так, «патриота» Владимира Владимирова откровенно не поддержали его однопартийцы, оппонент Николая Олюнина от ЛДПР не сумел эффективно отработать избирательную кампанию, а конкуренты Виталия Дроздова на юге края «растащили» протестного избирателя.

Александр Чернявский, политический аналитикФото: Мария ЛЕНЦ

Как отмечают в Красноярском региональном отделении партии «Единая Россия», прошедшие выборные кампании - это только начало пути. С этих победных цифр работа только начинается. В региональном отделении убеждены - нынешние результаты прямо опровергают навязываемую оппонентами повестку. О том, что «Единая Россия» сидит в кабинетах, людей не видит. На местных выборах это невозможно. Люди проголосовали за конкретных людей. За тех, кто живет и работает у них на глазах. Люди проголосовали за конкретных врачей, учителей, предпринимателей. За тех, кого они знают, за своих соседей. Которые знают, что нужно сейчас, конкретному поселению, конкретной территории. Отсюда и нынешняя партийная повестка - написанная не политтехнологами в кабинетах, а «ногами», с учетом тех реальных вопросов, которые волнуют конкретных людей.

ДОСЛОВНО

Алексей Додатко, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия»:

«Конечно, принципиальными кампаниями, которые были в фокусе нашего пристального внимания, были довыборы в городскую Думу краевой столицы и Законодательное собрание края. Что касается городского Совета Красноярска - для нас это был очень серьезный экзамен, который с честью выдержал Николай Олюнин. Политически для нас это, безусловно, был важный мандат, который окончательно определяет «контрольный пакет» в горсовете Красноярска.

Алексей Додатко, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия»Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь без особой раскачки планируем начать работу».

И это действительно важное резюме. Главное теперь действительно работать, исполняя наказы проголосовавшего избирателя. И не совершать ошибок, которых можно избежать. И не забывать, что уже в 2020 году две трети краевых парламентов муниципального уровня ждет обновление, а там и 2021 год не за горами, когда мы будем выбирать новый состав Законодательного собрания и Государственной Думы.

Справка «КП»:

Законодательное собрание Красноярского края - выборный орган, представляющий интересы жителей края. В составе краевого парламента работают 52 депутата, избираемые по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе сроком на пять лет. Действующий созыв был избран в 2016 году. Срок полномочий истекает в 2021 году.

Городской Совет Красноярска - выборный орган, представляющий интересы жителей городских избирательных округов. В составе городского парламента Красноярска работают 36 депутатов, избираемых по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе сроком на пять лет. Действующий созыв был избран в 2018 году. Срок полномочий истекает в 2023 году.