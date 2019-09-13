Владимир Шалагин: Мне жалко рубить леса

Уже более двух десятков лет работает КГБУ «Иланское лесничество». За это время случалось разное: и передел земли, и незаконная вырубка, и черные лесорубы, и пожары. Но все трудности только закаляли. И теперь руководство лесничества строит грандиозные планы, в которых - не только вырастить лес, но и воспитать у молодого поколения любовь к родной земле.

За последний год вдвое увеличились посадки

О жизни в лесном краю, о достижениях и планах нам рассказал руководитель Иланского лесничества Владимир Шалагин:

- Пожары этим летом нас коснулись, но без особенного ущерба. В основном пожары к нам приходят с полей – когда их выжигают, огонь доходит до леса. У нас небольшое лесничество. Мы обеспечиваем местное население древесиной, дровами, выращиваем посадочный материал, заготавливаем семена – только за эту зиму заготовили 200 кг. В этом году мы получили новую технику. Раньше нам приходилось нанимать тракторы, другие машины для работы на питомнике, а сейчас будем справляться своими силами.

В Иланском районе есть школьное лесничество

В этом году мы на 50 процентов увеличили посадки. Начали разрабатывать второй питомник, увеличиваем объем лесовосстановления, в том числе - и в рамках нового закона о компенсационном лесовосстановлении: 1 июля весь объем леса, который срубают для проведения своих работ энергетики, геологи и другие службы, мы должны восстановить. Еще у нас в планах - построить теплицу для выращивания посадочного материала закрытой корневой системы. Если простой посадочный материал вырастает за два года, то деревья из теплицы можно вырастить за 8-9 месяцев. Проект требует серьезных финансовых вложений, поэтому это скорее отдаленная перспектива.

Кадры растим сами

- Как обстоят дела с кадрами в вашем лесничестве?

- Трудности есть, особенно с подбором квалифицированных специалистов, с ними вообще в районах трудно. Работа у нас не очень тяжелая, ведь мы не занимаемся заготовкой леса. А вообще, мы придумали план для обеспечения кадрами лесной отрасли района (улыбается) – правильно воспитываем школьников. Ребята из четырех школ посёлка Иланский участвуют в Школьном лесничестве. Его мы создали специально, чтобы передать подрастающему поколению нашу любовь к лесу, научить молодежь слышать лес, понимать его. Мы проводим для учеников 5 – 11 классов занятия, где наши сотрудники знакомят их с деревьями, с лесной жизнью. Также регулярно проходят акции, самая красочная из которых – высадка деревьев выпускниками Школьного лесничества совместно с пятиклассниками. Это всегда проходит очень торжественно и трогательно. У нас уже образовалась целая роща, принадлежащая школьному лесничеству. Благодаря таким акциям мы надеемся, что ребята будут бережней относится к лесу, а в будущем, не уедут в города, а вернутся в родной Иланский район, чтобы сменить нас и работать здесь.

Лес – живой!

- Что лично для вас лес?

– Это живой организм. Он мой кормилец, друг, соратник. И мне до сих пор жалко его рубить. Ведь он может дать нам все: кров, еду, воздух, красоту, радость. Помню, как детьми мы с утра до ночи пропадали в лесу, собирали ягоды, грибы, орехи. И первый опыт предпринимательства мне тоже подарил лес – когда собранную ягоду продавал за три рубля и чувствовал себя миллионером. Поэтому мне всегда страшно подумать, что лес может стать только предметом купли-продажи. Но, надеюсь, этого не произойдет. И наши правнуки также, как и мы будут жить под надежным покровом наших сибирских лесов.

Уважаемые коллеги!

Поздравляем всех работников лесной, лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности с Днем леса!

Красноярский край издавна славится своими лесами, которые кормят значительную часть наших людей. Поэтому этот праздник касается не только работников лесной отрасли, но и каждого живущего в нашем лесном краю человека! Лес дает нам все, что нужно для жизни: воздух, еду, красоту, летом укрывает от зноя, зимой - дарит тепло огня. Давайте беречь лес, любить его и он отплатит нам тем же - будет радовать и защищать человечество еще много-много лет.