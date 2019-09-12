Как Каратузское ДРСУ стало успешным сельхозпредприятием

История «Каратузское ДРСУ» начинается с 1971 года, в последующие годы предприятие было участком Курагинского ДРСУ, затем - Минусинского ДРСУ и Шушенского ДРСУ.

24 мая 1999 года по коллективной просьбе работников Каратузского участка, настоятельной позиции администрации Каратузского района в лице и.о. главы района Владимира Рудольфовича Саар, помощи депутата Законодательного Собрания Красноярского края Сергея Филипповича Зяблова и очень деятельного участия заместителя губернатора края В.Ш.Суладзе родилось знаменитое распоряжение Губернатора Красноярского края Александра Ивановича Лебедя о создании государственного предприятия Красноярского края «Каратузское ДРСУ».

Становление дорожно-строительного участка в Каратузском совпало с назначением на должность начальника участка с 24 апреля 1996 года Димитрова Николая Васильевича. Именно в эти годы был заложен фундамент организации. За три года произошло приобретение новой техники. Это автосамосвалы, асфальтоукладчик, бульдозер, автобус, экскаватор, битумовоз. Взамен старой ветхой избушки было выстроено новое административное здание, новое гаражное помещение для стоянки дорожной техники в зимних условиях, куплен и установлен новый асфальтобетонный завод, весовая, лаборатория.

Фото: предоставлено Каратузским ДРСУ

За долгие годы руководства директору Каратузского дорожного ремонтно-строительного управления Николаю Васильевичу Димитрову своим ежедневным кропотливым трудом удалось создать стабильный коллектив, который готов выполнять любые по сложности задачи.

В рейтинге по качеству автодорог, их обслуживанию и ремонту «Каратузское ДРСУ» занимает одно из первых мест в Красноярском крае, среди южных районов Красноярского края бесспорно лидирует и держит пятое место в целом по краю по урожайности зерновых культур, по надой на 1 фуражную корову заимает 10-е место по краю.

Основной деятельностью ДРСУ является ремонт и содержание автомобильных дорог Каратузского, части Шушенского, Курагинского и Ермаковского районов.

С 2002 года возросла протяженность краевых автодорог находящихся на содержании Каратузского ДРСУ с 183 до 317 км. Предприятие обслуживает 386 км уличной дорожной сети, 0,2 км ледовой переправы, 0,15 км паромной переправы.

За последние годы существенно улучшилось качество обслуживания автодорог. Ежегодно производится ремонт проезжей части с обновлением асфальтобетонного покрытия, полная замена дорожно-знаковой информации, отвечающая современным требованиям. Ежегодно рассматриваются и производятся мероприятия по улучшению безопасности дорожного движения с установкой новых ограждений и нанесением дорожной разметки.

Дороги Каратузского, а теперь и части Шушенского, Курагинского районов в зоне внимания Каратузских дорожников и зимой и летом.

Фото: предоставлено Каратузским ДРСУ

Для усиления межрайонных связей в 2014 году Каратузское ДРСУ во многом по своей инициативе взялось за грандиозную работу – строительство межрайонного транспортного коридора Верхний Суэтук – Дубенское. В чистом поле было возведено каменное полотно дороги. После ввода в эксплуатацию новой трассы протяженностью 14,8 км по ней запушен новый автобусный маршрут.

В 2017 году предприятие продолжило выстраивать транспортную сеть с соседними территориями. Также на месте практически земляной дороги восстановлено12,5 км трассы Таскино-Жерлык, позволяющей существенно сократить путь до дорожного узла г. Минусинска.

Последние 2 года Каратузское ДРСУ ремонтирует дорогу Каратузское – Ширыштык с укладкой нового асфальтобетонного полотна.

В 2002 году в связи с сокращением объемов работ, перед руководством предприятия встала проблема сохранения высококвалифицированных кадров, в то же время из 10 сельскохозяйственных предприятий Каратузского района банкротами оказались 9 хозяйств.

Для сохранения рабочих мест, стабильности в семьях и районе, а также поддержания сельскохозяйственного производства Николай Васильевич принял решение о начале работы предприятия в отрасли растениеводства.

В 2004 году предприятием было посеяно 750га зерновых культур, урожайность составила 22 ц/га. В 2005 году площади сева уже были увеличены в 2,5 раза и получен рекордный урожай зерновых в районе за последние 16 лет – 32,1 ц/га. Это был четвертый результат по урожайности в крае.

Каждый год предприятие наращивает объемы обрабатываемых площадей за счет освоения брошенных и неиспользуемых земель, распахивает целину.

В 2019 году земляной клин составил 14595 га, урожайность в 2018 году - 22,1 ц/га, что на 3,6 центнера выше, чем в среднем по району.

В 2017 году в севооборот предприятия введена востребованная культура – яровой рапс. В 2019 по рапс отведено 5770 га, также в этом году введена новая техническая культура – соя, которая занимает 3160га пашни.

Каратузское ДРСУ является базовой площадкой Каратузского государственного сортоиспытательного участка, входящего в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Госсорткомиссия» по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва.

Каратузское ДРСУ активно ведет работу по внедрению в производство перспективных сортов зерновых культур: пшеницы «Красноярская 12», ячменя «Биом», овса «Саян» и других сортов зерновых.

В 2014 году на уровне Законодательного собрания Красноярского края и Министерства сельского хозяйства был поднят вопрос о присоединении к «Каратузское ДРСУ» некогда передового хозяйства ЗАО «Кирова», в связи с критической экономической ситуацией в нем. Уже зарастало деревьями 4000 га пашни.

В 2015 году «Каратузское ДРСУ» заключило договор аренды с закрытым акционерным обществом «Кирова».

За 2015-2018 годы сделан капитальный ремонт в 3 коровниках и 2 телятниках, отстроен адаптер, откормплощадка для содержания молодняка крупного рогатого скота, закуплено дойное оборудование, закуплено 150 элитных нетелей, приобретена кормозаготовительная техника, отремонтировано 3 зерновых склада, восстановлена зерновая сушилка, организована научно обоснованная система земледелия, восстановлено кормопроизводство.

Поголовье дойного стада с 200 голов на момент договора выросло до 500 голов, надой молока на одну корову за 2018 год составил 5317 кг.

Предприятие ежегодно обеспечивает животноводство в полном объеме качественными кормами.

В «Каратузское ДРСУ» работает дружный, профессиональный коллектив, многие молодые специалисты начинают свою трудовую деятельность с работы в обществе и остаются на долгие годы. Многие работники имеют Благодарственные письма и Почетные грамоты администрации Каратузского района, Губернатора красноярского края, Министерства транспорта Красноярского края, Министерства сельского хозяйства Красноярского края.

Механизаторы предприятия неоднократно становились лидерами краевого соревнования. Невозможно сегодня перечислить всех, кто имеет поощрения, на это уйдет слишком много времени. Но хотелось бы отметить Дурновцеву Галину Васильевну, которая работает на предприятии уже 15 лет в должности главного агронома, награждена знаком отличия «За заслуги перед Каратузским районом», Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Красноярского края, Губернатора Красноярского края.

Вернер Сергей Фридрихович с 2006 по 2017 год имеет наивысший результат по намолоту зерна среди южных районов Красноярского края, отмечен многими наградами, Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства, его портрет находится в сельской картинной галерее с. Таскино.

Хорошев Алексей Анатольевич победитель в краевом конкурсе в номинации «Наивысший результат по обработке почвы под зябь среди южных районов края», в 2018 году в награду получил автомобиль от Министерства сельского хозяйства Красноярского края, его портрет находится в сельской картинной галерее с. Таскино.

Проскуряков Виктор Яковлевич, Курников Валерий Александрович, Кочетков Василий Иванович, Абент Андрей Алексеевич, Новохацкий Александр Леонидович, Сорокин Максим Николаевич, Щербинин Виктор Андреевич, Уваров Иван Михайлович, Уфаев Максим Сергеевич, Алаев Сергей Григорьевич, Вавилов Василий Пименович, Посохин Николай Валерьевич и остальные работники благодаря которым Каратузское ДРСУ имеет значительные успехи в сельском хозяйстве.

В дорожной сфере это Гатилов Василий Васильевич, Савченко Юрий Викторович, один из старейших работников предприятия, Кивистик Константин Янович, Богачев Алексей Владимирович, Дмитриенко Сергей Витальевич, Градобоев Андрей Петрович, Алаев Григорий Иванович, Воропаев Александр Владимирович.

Успехи предприятия были бы невозможны без талантливого, грамотного руководителя, хозяйственника, патриота района Николая Васильевича Димитрова. Сегодня он уступил руководство Олегу Владимировичу Лихоузову, работавшему под его началом в должности заместителя директора более 7 лет.