Всегда к услугам персональный бариста!

Для многих из нас с чашки кофе начинается очередной день и, что еще более важно, хорошее настроение. Об этом может позаботиться ваш «персональный бариста» – любимая кофемашина.

Представьте, проснулся, нажал кнопку, побежал дальше собираться на работу, а через минуту бодрящий ароматный напиток готов. И не надо караулить его в турке на огне и тратить на это бесценное утреннее время. У кого есть кофемашина, тот знает, что пользоваться ею – большое удовольствие. А у кого нет, тому, возможно, следует поспешить с подобным приобретением.

Как выбрать «правильный» аппарат, чтобы по утрам наслаждаться вкусным любимым напитком, разбираемся вместе со специалистами электронного дискаунтера «Ситилинк».

В качестве «топлива» – капсулы

Сначала стоит определиться, с чем будет работать ваш «персональный бариста» – с капсулами, зернами или молотым кофе. Любите баловать себя кофе с разными вкусами, с пенкой и без? Тогда вам понравится кофе в капсулах со всевозможными вкусами и ароматами: фруктовыми, цветочными, бисквитными, шоколадными, древесными. Советуем присмотреться к модели De’Longhi Nespresso ENV155. Это новинка, в которой максимально соблюден баланс всего необходимого и желаемого.

Капсульная кофеварка DELONGHI Nespresso ENV155.S, 1600Вт, цвет серебристый.

Кстати, данная модель использует капсулы Nespresso Vertuo, и поверьте, там есть из чего выбрать. Кофеварка имеет съемный резервуар для воды на 1,8 л (удобно наливать воду и потом чистить после применения), съемный дренажный отсек для капель, автоматическое выключение и энергосберегающий режим. Кофемашина исполнена в двух классических цветовых решениях – в черном и в серебристом. А весит она всего 4,6 кг. Что еще ценно – много места не занимает, зато наверняка сделает домашнюю обстановку современнее и уютнее.

Для фанатов ответственного потребления: Nespresso запустил глобальную акцию по переработке использованных капсул. Алюминиевые упаковки можно либо сдать в один из фирменных бутиков, либо передать их курьеру, который будет доставлять ваш заказ.

Самая суть – в зерне

Зерновые кофемашины стоят в среднем в два раза дороже, но их стоимость быстро компенсируется за счет приемлемых цен на сам зерновой кофе. В данной категории интересна кофемашина PHILIPS EP2231/40 (тоже в черном и серебристом корпусе) с мощностью 1450 Вт и давлением помпы 15 Бар.

Кофемашина PHILIPS EP223140, черный.

Она готовит эспрессо и классический кофе, а с капучинатором LatteGo вы с лёгкостью приготовите капучино одним касанием. Можно отрегулировать степень помола (12 разных режимов), настроить размер порций и крепость кофе. Есть также функция одновременного приготовления двух чашечек кофе, настройки жесткости и температуры воды, встроенная программа самоочистки и простой и удобный в обслуживании капучинатор LatteGo. Сенсорная панель помогает сориентироваться и выбрать именно тот напиток, который в данный момент хочется. Достаточно просто подогреть воду. К тому же умная машинка умеет сама выключаться, очищаться от накипи и ополаскиваться. Мечта хозяек.

Еще мощнее зерновая кофемашина De’Longhi PrimaDonna Class ECAM550.55 (бывает в серебристом и черном цвете) с похожим богатым функционалом. Понравится фанатам не только кофе, но и технологий – этой кофемашиной можно управлять через мобильное приложение.

Кофемашина DELONGHI PrimaDonna Class ECAM550.55, черный.

Если молотый кофе – «ваше все»

Существуют также кофеварки, «заправляемые» молотым кофе. Например, кофеварка De’Longhi ECI341BK из коллекции Distinta. Она и выглядит очень элегантно – от матовой черной поверхности трудно отвести глаз – и удобна в использовании, поскольку ее технические характеристики не уступают дизайну. В ней есть все необходимое: встроенный бойлер из нержавеющей стали, два термостата для контроля температуры пара и воды, капучинатор, съемные резервуар и поддон, автоматическое отключение для экономии электроэнергии и мощность 15 бар. С ее помощью меньше, чем за 5 минут можно приготовить душистый американо или капучино с прекрасной взбитой молочной пеной.

Кофеварка DELONGHI ECI341BK, эспрессо, черный.

Те, кто уже опробовал эту технику в действии, признаются, что это стоящая вещь. Такую не стыдно и в подарок преподнести, и себе купить для пользования дома или на даче. А лучше всего иметь любимую кофеварку везде, чтобы не возить туда-сюда. Ведь это не просто бытовой предмет, не просто кухонная утварь, а необходимое условие для исполнения ежедневного душевного ритуала.

Тем, кому важна даже «капля» радости

Для домашнего использования выбирают также кофемашины капельного типа – они наиболее оптимальны по цене, качеству и функционалу. В частности, неплохим приобретением может стать стильная белая капельная кофеварка Melitta Optima Timer. В капельных кофеварках напиток приготавливается путем прохождения воды и пара через молотый кофе. Благодаря этому американо приобретает дополнительный глубокий вкус и яркий аромат, что непременно оценят кофеманы.

Кофеварка MELITTA Optima Timer, капельная, белый.

Кроме того, радует возможность программировать начало процесса приготовления кофе на 2-8 чашек, выбирать из четырех степеней жесткости воды, автоматическое отключение аппарата по прошествии 30-60-90-120 мин. Плюс выдвижной фильтр, гнездо для сетевого шнура, часы и опция декальцинации агрегата, которая работает при нажатии соответствующей кнопки.

Что бы вы ни выбрали – с чашкой кофе в руках всегда в выигрыше!

Жизнь насыщена чередой бесконечных событий, набегающих одно на другое, максимально уплотнена информацией, поступающей отовсюду с утра до вечера. Но в наших силах остановить мгновение, чтобы ощутить радость собственного пребывания в этом мире. Достаточно присесть на пару минут и помедитировать с чашечкой вкусно сваренного кофе, который можно приготовить в любой момент без усилий и дополнительных временных затрат, если под рукой есть кофеварка, выбранная с любовью.

А выбор сегодня – огромный, ограниченный лишь вашими собственными вкусовыми, эстетическими и функциональными предпочтениями. Можно найти кофемашину для просторного или скромного кухонного помещения; сделанную в строго минималистском стиле или «домашнюю» миленькую; для большой или маленькой компании; работающую с разным кофе-материалом и выдающую тот или иной напиток – эспрессо, американо, капучино и т.д. Так что к покупке важно отнестись серьезно. Выбирайте кофеварку под себя, чтобы получить от жизни больше удовольствия.