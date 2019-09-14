2019-09-14T11:09:20+03:00
Здоровье

Ирина Титова поддерживает пациентов в нелегкой борьбе с болезнью

Заместитель главного врача по медицинской части в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского, участник номинации «Любимый доктор»
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Титова Ирина Николаевна, заместитель главного врача по медицинской части Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. КрыжановскогоТитова Ирина Николаевна, заместитель главного врача по медицинской части Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского
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На руководителях такого масштабного лечебного учреждения, как краевой онкологический диспансер лежит немало сложных задач. И замечательно, когда руководители, в шквале административных задач не забывают самые важные свои обязанности. Титова Ирина Николаевна, заместитель главного врача по медицинской части.

И вот история из ее практики:

«Так случилось, что мой муж стал пациентом Краевого онкологического диспансера. Неутешительный диагноз, бессонные ночи, тревога за жизнь близкого человека – все это знакомо каждому, кто прошел кабинеты этого лечебного учреждения. Хочется поблагодарить всех сотрудников Онкоцентра за профессионализм, внимание и сострадание, пожелать успехов в нелегком служении, здоровья и простого человеческого счастья.

Но особые слова благодарности хочется сказать Титовой Ирине Николаевне. При всей её ежедневной загруженности она находит время ответить на вопросы, телефонные звонки, и не просто дежурно выслушать, а действительно помочь в решении, казалось бы, неразрешимой проблемы, найти нужные слова, успокоить, направить к нужному специалисту. Мы живем в Минусинске и каждый раз, приезжая в Красноярск, нам приходится решать много вопросов по обследованию. Ирина Николаевна поддерживает нас в этой нелегкой борьбе. Каждый прожитый день – это наша с Вами совместная победа, за которую мы безгранично благодарны. Желаем здоровья, профессиональных успехов, мира и счастья. Всегда оставаться такой же внимательной и чуткой, и пусть все невзгоды обходят вас стороной».

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По адресу: г. Красноярск, ул. 1-ая Смоленская, 16.

По телефону: 8-800-355-00-55, 8(391)222-40-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

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