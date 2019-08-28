Платить налоги удобно

Вовремя поступившие налоговые отчисления - это новые школы и больницы, качественные дороги и помощь малоимущим. А значит, платить их нужно своевременно. И чтобы делать это было легче, проще и понятнее, мы подобрали для наших читателей ответы на самые популярные вопросы, касающиеся налоговых отчислений.

Вовремя узнать

Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь, поэтому сейчас существует множество способов, как, не выходя из дома оформить необходимые документы, провести платежи, уточнить важную информацию. Гаджеты имеют почти все, но пользоваться ими также нужно уметь грамотно:

- Оплата имущественных налогов физическими лицами осуществляется на основании налоговых уведомлений, сформированных налоговыми органами, - поясняет Ольга Петрова, начальник отдела имущественных налогов Управления ФНС России по Красноярскому краю. - Законодательно предусмотрено два способа направления налогоплательщикам уведомлений на уплату имущественных налогов - почтовым отправлением и в электронном виде. Первый способ - очень привычный и понятный гражданам - постепенно уступает место электронному оповещению. Начиная с 2018 года налогоплательщикам, которые являются пользователями Личного кабинета на сайте ФНС России и не заявившие о своем желании получать документы из налогового органа в бумажном виде, налоговые уведомления по Почте России не направляются. Свои уведомления они могут увидеть только в Личном кабинете и здесь же произвести оплату имущественных налогов.

Таким образом, красноярцы должны помнить, что, не дождавшись письма из налоговой инспекции, они должны своевременно оплатить налог. Самостоятельно и желательно, без напоминаний, ведь за просрочку платежа законом предусмотрены пени и штрафы.

Налоговые уведомления не направляются в следующих случаях:

- наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

- если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;

- налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России - личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

Обратиться за справочной информацией

Интернет-ресурсы не только позволяют пользоваться онлайн- услугами, но и содержат много справочной информации. Поэтому прежде чем вводить какие-то данные и проводить платежи, стоит внимательно прочесть всю информацию на сайте ведомства:

- На сайте ФНС России размещена новая промостраница о налоговых уведомлениях физических лиц, - комментирует Ольга Петрова. - Эта страница содержит разъяснения по основным вопросам: что такое налоговое уведомление, как его получить, исполнить и что делать, если оно не пришло, каковы изменения в налогообложении имущества физических лиц с 2019 года, как узнать об указанных в уведомлении налоговых ставках и льготах и воспользоваться последними. Также на промостранице можно посмотреть видеоролики о правилах применения вычета по земельному налогу, льготах для многодетных семей, налоговых калькуляторах для самостоятельного расчета налогов. С помощью данной страницы также можно обратиться в налоговые органы за разъяснениями по всем вопросам, касающимся налоговых уведомлений.

Единый платеж

Как и в любом законодательстве, в налоговом время от времени появляются новшества, с которыми граждане должны быть ознакомлены. Они могут не только облегчить их жизнь, но и сэкономить деньги и время. Так, с 2019 года физические лица могут уплачивать налог на имущество, транспортный и земельный налоги при помощи единого налогового платежа. Этот платеж максимально упрощает гражданам уплату имущественных налогов и минимизирует вероятность ошибки при осуществлении платежа. Новый порядок является дополнительным сервисом для физических лиц, при этом у них остается право оплачивать налоги обычным способом:

- Единый налоговый платеж - это денежные средства, которые гражданин может добровольно перечислить в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного платежного поручения, в том числе авансом, до получения налогового уведомления, - комментирует Ольга Петрова. - Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения. При наступлении срока уплаты имущественных налогов инспекция сама проведет зачет такого платежа. В первую очередь суммы будут зачтены в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по соответствующим пеням и процентам по налогам при наличии таковых. О принятом решении о зачете налогоплательщик будет проинформирован. Также все данные будут отражаться в электронном сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Сделать единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него. Однако последнее не вправе требовать возврата денежных средств - только сам налогоплательщик имеет на это право. Сформировать платежный документ на уплату единого налогового платежа можно с помощью электронных сервисов сайта nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих лиц», «Заполнение платежного поручения». Использование единого налогового платежа позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на оформление платежных документов, уменьшить долю невыясненных поступлений, а также своевременно исполнить налоговые обязательства по имущественным налогам.

Заплатить за родственника

Лето - пора отпусков, да и осенью многие стремятся вырваться из суеты города, окунуться в приятную прохладу бархатного сезона отечественных или заграничных курортов. Но есть дела, которые откладывать нельзя. Так, начиная с апреля 2017 года, у граждан появилась возможность оплачивать налоги за других лиц. При этом в поле «ИНН» необходимо указать ИНН того лица, за которое уплачивается налог, а в поле «Плательщик» указать информацию о лице, оформившем платежное поручение. Также можно уплатить налоги за другое лицо по индексу документа либо через сайт ФНС России. В декабре 2018 года на официальном интернет-сайте ФНС России запущен сервис «Уплата налогов за третьих лиц». Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежный документ и своевременно уплатить налоги за иное лицо. Для доступа к сервису регистрация не требуется. Однако возврат излишне уплаченных денежных средств будет осуществлен тому лицу, за которое производилась оплата, а не лицу, с чьего счета были списаны денежные средства в уплату налогов.

Информацию о льготах, а также о способах и сроках уплаты имущественных налогов можно получить по бесплатному федеральному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

ВАЖНО!

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru могут оплатить свои налоги с использованием данного сервиса. Не стоит путать данный сервис с личным кабинетом на сайте «Государственные услуги», где отображается информация об имущественных налогах, по которым истек срок уплаты, т.е. задолженность по налогам. До наступления срока уплаты информация по налогам на сайте Госуслуг не отображается.

В 2019 году срок уплаты по имущественным налогам физических лиц приходится на 2 декабря 2019 года.

КСТАТИ

В период отпусков налоговые органы Красноярского края рекомендуют на этапе планирования и непосредственно перед поездкой убедиться в отсутствии задолженности по налогам. Сделать это можно непосредственно в налоговой инспекции или, не выходя из дома, с помощью официального сервиса на официальном сайте www.nalog.ru ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».