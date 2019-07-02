Один дома… Но не без присмотра!

Прогресс не стоит на месте, и специально для особо тревожных родителей разработчики придумали систему «Умный дом». Благодаря ей вы сможете не только наблюдать за вашим чадом, находясь на работе, но и управлять приборами, которые могут нести опасность для вашего ребенка.

Давайте разберем самые популярные родительские страхи и подскажем, как их избежать.

Переживаю, пока ребенок один, в квартиру залезут воры

Ваш ребенок, конечно, может отпугнуть грабителей - этот способ описан в фильме «Один дома». Но после этого вам как минимум придется делать ремонт, и отнюдь не косметический. Поэтому лучше все же воспользоваться цивилизованными способами. Можно установить датчики открытия окон и дверей. Сверлить ничего не нужно, монтаж простой: две детали устройства крепятся к раме. Если датчик сработает, вам придет уведомление. Например, сервис «Умный дом» от Ростелекома отправляет push, но при проблемах с интернетом вы получите SMS. В общем, точно узнаете, что дверь или окно открылись. Важно, что датчик фиксирует изменение температуры и уровня освещенности, так что даже если окно разобьют, а не откроют, он отреагирует. Для тревоги уведомления достаточно. Если вы уверены, что в квартиру точно вломился вор, уже можно обращаться в правоохранительные органы. В Красноярске в приложении «Умный дом» от Ростелекома можно подключить, например, кнопку SOS и оперативно вызвать группу быстрого реагирования.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А если ваш юный исследователь просто решил покормить птиц, или слетать в гости к Карлсону, или сходить без спроса погулять? Как это узнать? Тут вам поможет Видеонаблюдение. Посмотреть, кто пришел, можно из любой точки мира, где есть интернет. Сервис видеонаблюдения от Ростелекома умеет записывать происходящее и днем, и ночью. Видео в HD или Full HD качестве хранится в облаке до 30 дней. Чтобы знать, чем занимается ваш ребенок, пока вас нет дома, вам помогут камеры. А еще датчики движения, если вы захотите знать, в какой комнате находится ваше чадо. Встроенный в камеру датчик движения можно настроить так, что вам на смартфон придет уведомление, когда ребенок залезет в неположенную зону вашего дома.

Боюсь, вдруг ребенок включит плиту

Самое простое решение - перед выходом из дома убирать и выключать из розеток все опасные приборы. Вот только от тревоги это все равно не спасает, можно проглядеть. Здесь выручит умная розетка. Ее можно включать и выключать на расстоянии - заходите в приложение и видите, что все в порядке. А если нет, то самостоятельно удаленно отключаете.

Кстати, о пожарах. Устройство, которое не будет лишним, - датчик дыма. Крайне нужная вещь, он отправит сообщение на телефон и подаст звуковой сигнал в квартире. Если ребенок спит или занят в другой комнате, у него будет время, если это возможно, то затушить возгорание, эвакуироваться и вызвать пожарных.

Боюсь, что затопит соседей

Если поток воды хлынет из батареи, не каждый взрослый сможет сориентироваться, а что уж ожидать от школьника? А еще часто бывают ситуации, когда ребенок заигрался и забыл закрыть кран. Чтобы избежать потопа, перекрывайте воду. А если такая неприятность уже произошла, лучше всего зафиксировать протечку в самом ее начале, чтобы минимизировать ущерб. На этот случай есть датчики протечки - устройство работает от батарейки, легко крепится и реагирует не только непосредственно на воду, но и на изменение влажности и температуры в помещении. Это позволяет заметить потоп на ранней стадии и быстро среагировать.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Все устройства для «Умного дома» пригодятся вам не только для присмотра за вашим ребенком, но и сохранят ваше имущество, когда после трудного учебного года вы поедете в заслуженный отпуск.