2019-09-02T13:35:43+03:00
Общество

Один дома… Но не без присмотра!

Наступает новый учебный год, а это значит, что у родителей школьников появляется новый повод для тревог. Ребенок все больше времени находится в квартире один, а это может быть чревато как для ребенка, так и для жилища.
Екатерина ПЕРЫШКИНА
Поделиться:
Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Прогресс не стоит на месте, и специально для особо тревожных родителей разработчики придумали систему «Умный дом». Благодаря ей вы сможете не только наблюдать за вашим чадом, находясь на работе, но и управлять приборами, которые могут нести опасность для вашего ребенка.

Давайте разберем самые популярные родительские страхи и подскажем, как их избежать.

Переживаю, пока ребенок один, в квартиру залезут воры

Ваш ребенок, конечно, может отпугнуть грабителей - этот способ описан в фильме «Один дома». Но после этого вам как минимум придется делать ремонт, и отнюдь не косметический. Поэтому лучше все же воспользоваться цивилизованными способами. Можно установить датчики открытия окон и дверей. Сверлить ничего не нужно, монтаж простой: две детали устройства крепятся к раме. Если датчик сработает, вам придет уведомление. Например, сервис «Умный дом» от Ростелекома отправляет push, но при проблемах с интернетом вы получите SMS. В общем, точно узнаете, что дверь или окно открылись. Важно, что датчик фиксирует изменение температуры и уровня освещенности, так что даже если окно разобьют, а не откроют, он отреагирует. Для тревоги уведомления достаточно. Если вы уверены, что в квартиру точно вломился вор, уже можно обращаться в правоохранительные органы. В Красноярске в приложении «Умный дом» от Ростелекома можно подключить, например, кнопку SOS и оперативно вызвать группу быстрого реагирования.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

А если ваш юный исследователь просто решил покормить птиц, или слетать в гости к Карлсону, или сходить без спроса погулять? Как это узнать? Тут вам поможет Видеонаблюдение. Посмотреть, кто пришел, можно из любой точки мира, где есть интернет. Сервис видеонаблюдения от Ростелекома умеет записывать происходящее и днем, и ночью. Видео в HD или Full HD качестве хранится в облаке до 30 дней. Чтобы знать, чем занимается ваш ребенок, пока вас нет дома, вам помогут камеры. А еще датчики движения, если вы захотите знать, в какой комнате находится ваше чадо. Встроенный в камеру датчик движения можно настроить так, что вам на смартфон придет уведомление, когда ребенок залезет в неположенную зону вашего дома.

Боюсь, вдруг ребенок включит плиту

Самое простое решение - перед выходом из дома убирать и выключать из розеток все опасные приборы. Вот только от тревоги это все равно не спасает, можно проглядеть. Здесь выручит умная розетка. Ее можно включать и выключать на расстоянии - заходите в приложение и видите, что все в порядке. А если нет, то самостоятельно удаленно отключаете.

Кстати, о пожарах. Устройство, которое не будет лишним, - датчик дыма. Крайне нужная вещь, он отправит сообщение на телефон и подаст звуковой сигнал в квартире. Если ребенок спит или занят в другой комнате, у него будет время, если это возможно, то затушить возгорание, эвакуироваться и вызвать пожарных.

Боюсь, что затопит соседей

Если поток воды хлынет из батареи, не каждый взрослый сможет сориентироваться, а что уж ожидать от школьника? А еще часто бывают ситуации, когда ребенок заигрался и забыл закрыть кран. Чтобы избежать потопа, перекрывайте воду. А если такая неприятность уже произошла, лучше всего зафиксировать протечку в самом ее начале, чтобы минимизировать ущерб. На этот случай есть датчики протечки - устройство работает от батарейки, легко крепится и реагирует не только непосредственно на воду, но и на изменение влажности и температуры в помещении. Это позволяет заметить потоп на ранней стадии и быстро среагировать.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Все устройства для «Умного дома» пригодятся вам не только для присмотра за вашим ребенком, но и сохранят ваше имущество, когда после трудного учебного года вы поедете в заслуженный отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Генерал армии Анатолий Куликов - об уроках трагедии Беслана: Когда террористы захватили школу, два дня не было руководителя операцией. Поэтому погибло более 300 заложников
Об этом экс-глава МВД, бывший вице-премьер рассказал нашему обозревателю Александру Гамову на сайте kp.ru [видео]
Новости 24
Крошка с ладошку. В Красноярске родилась девочка весом в 650 граммов
«Морда такая, будто милостыню просит»: в Минусинске появился зеленый динозавр
В Октябрьском районе Красноярска на день отключат холодную воду
В Красноярском крае ревнивец расстрелял из ружья молодого соперника
Перегруженная фура проломила мост в Красноярском крае
Видео похищения девушки в красноярской Покровке появилось в соцсетях
ВТБ начинает продажи ОФЗ-н четвертого выпуска
Слезы, смех и поедание букетов: линейки в честь Дня знаний прошли в Красноярске
Появился новый список скверов для благоустройства в Красноярске: как проголосовать за свой?
Учись на пятерки! Миллионная жительница Красноярска пошла в первый класс
Где в Красноярске еще кусают клещи
«Just do it!»: в красноярских соцсетях обсуждают исписанную вандалами иномарку
Заблудившуюся на Столбах девушку вывели обратно по телефону
Столкнулись в лобовую. Шесть человек пострадали в ДТП под Красноярском
Краевому главку полиции вручили награду за самую благоустроенную территорию
Бизнесмен лишился 100 000 рублей, покупая красную икру в интернете
Нелишние килограммы: обитателям Роева ручья увеличили рацион, чтобы подготовить к спячке
В Красноярске на пустом мосту ночью столкнулись Тойота и Bobcat
Из-за 2,5 миллионов рублей жителя Тувы забили битами и сожгли в Хакасии
Пытался прикрыть работодателя. Жителю Енисейска вместо трудоустройства дали полгода исправработ
Красноярск в первую неделю осени ожидает прохлада и дожди с грозами
Пропавшего в Красноярском крае грибника ищут уже пятый день
Упала с Деда: спасатели вынесли со Столбов, сломавшую ногу туристку
Стая бродячих собак терроризирует жителей Солнечного