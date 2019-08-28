За каждой цифрой – конкретная судьба

Около 40 тыс. жителей края с начала этого года трудоустроены на постоянной основе при содействии службы занятости населения. Каждый год сотрудники центров занятости работают над расширением спектра реализуемых проектов. Внедряются новые программы, новые показатели, однако за всеми этими строчками в отчётах скрываются истории конкретных жителей региона, которые ищут и находят работу.

Работа – всем и каждому

По своей основной профессии житель Минусинска Владимир КРЕКОВ автомаляр. Однако в силу заболевания заниматься этим он больше не может. Мужчина признаётся, что найти рабочее место не получалось очень долго. В какой-то момент обратился в службу занятости, сотрудники которой предложили ему участие в программе стажировок для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Сотрудники центра занятости помогли мне с оформлением всех необходимых документов, и, считай, за короткий промежуток времени я обрёл долгожданную работу, – рассказывает он. – У меня есть права категории В, тружусь водителем».

О том, как долго не мог трудоустроиться, говорит и житель Лесосибирска Михаил БУРКОВ. «Казалось, я уже не смогу найти подходящую работу, – признаётся он. – Сами знаете, людей с инвалидностью в штат брать особо никто не хочет. Решил обратиться в центр занятости. Для меня важно не сидеть без дела. У меня семья, надо трудиться. Специалисты центра выдали мне направление в детский сад № 55 «Радость». Уже более года я работаю там вахтёром. Мне нравится. Сотрудникам центра занятости я очень благодарен за помощь в трудоустройстве».

Трудоустройство жителей региона с ограниченными возможностям здоровья – важное направление работы агентства труда и занятости населения края. При помощи службы в этом году нашли работу свыше четырёх тысяч граждан с инвалидностью. При этом в ведомстве отмечают, что спектр услуг для данной категории граждан весьма разнообразен. Так, более 2,7 тыс. человек получили консультации по профориентации, около 500 обратившимся оказана психологическая поддержка, свыше 1,3 тыс. воспользовались услугой по социальной адаптации, 68 безработных прошли курсы по переобучению, а 22 человека стали участниками стажировок. Это новое направление, которое запущено в январе 2019 года.

Сейчас в программе стажировок участвуют жители 16 муниципальных образований. Скоро это мероприятие будет реализовано в Дзержинском и Ужурском районах. Суть программы заключается в том, что служба занятости компенсирует из краевого бюджета затраты работодателей на оплату труда в период стажировки работников (три месяца со дня трудоустройства на постоянное рабочее место).

Заместитель гендиректора по персоналу компании «Карат» Владимир ТЕРЁХИН высоко оценивает уровень сотрудничества со службой занятости Фото предоставлены агентством труда и занятости населения Красноярского края

Если ты – предпенсионер

Первого сентября жительница Новосёловского района Ирина ЛАЕВСКАЯ открывает новую страницу в своей трудовой биографии. Педагогикой она уже занималась в начале своего профессионального пути. Сейчас Ирина Николаевна снова входит в эту когда-то знакомую ей стихию.

За четыре месяца женщина получала дополнительное профессиональное образование по профессии логопед. Пока искала работу, решила повысить квалификацию. Как незанятому предпенсионеру в службе занятости ей предложили принять участие в программе, реализуемой в рамках национального проекта «Демография».

«Когда пошла искать работу по новой специальности, мне предложили стать учителем начальных классов, – говорит Ирина Николаевна. – Я согласилась. Параллельно буду на практике оттачивать знания, полученные во время обучения на логопеда».

Ирина Лаевская – одна из 1056 человек, ставших участниками программы по дополнительному обучению лиц предпенсионного возраста. Причём получить новую специальность в рамках нацпроекта «Демография» могут не только незанятые, но и работающие граждане. Так, жительница Канска, сотрудник Ивановской ГРЭ ОАО «Красноярскгеология» Ирина ГАЙДАРНЕКО, будучи работником предприятия, прошла переподготовку на специалиста по кадровому делопроизводству.

В агентстве труда и занятости населения Красноярского края отмечают, что инициатива об организации дополнительного профессионального образования может идти как от людей предпенсионного возраста, так и от работодателей. Интерес предприятий вполне понятен – компания может провести переобучение кадров без дополнительных затрат. «Курсы подбираются в соответствии с пожеланиями, профессиональными навыками, физическими возможностями соискателей и потребностью работодателей и рынка труда, – поясняют в ведомстве. – В образовательном процессе могут использоваться очная, заочная и дистанционная формы.

Из-за парты – за станок

Найти толкового сотрудника – головная боль любого предприятия. «Вот приходит к нам выпускник, вроде учился, вроде диплом имеет, но реальных знаний у него нет, – констатирует Владимир ТЕРЁХИН, заместитель генерального директора по персоналу компании «Карат» (г. Ачинск). – В какой-то момент мы для себя решили, что кадры для нужд организации необходимо готовить самим. Заключили договор со службой занятости, которая реализует программу стажировки выпускников организаций профессионального и высшего образования. Потом пошли, как говорят по старинке, в ПТУ, пообщались с выпускниками, попросили их сделать пробную сварку. По итогам этого небольшого конкурса отобрали пять человек, которых взяли на стажировку. У нас их подготовкой занимаются опытные наставники, ставят руку, учат работать с оборудованием, развивают практические навыки. Двое стажёров – Николай ГАВВА и Александр ЧЕРКАСОВ – уже прошли курс подготовки и стали сотрудниками нашей компании, трое заканчивают обучение. Среди тех, кто проходит стажировку, и выпускник Павел СОКОЛОВ. Сейчас он трудится электросварщиком ручной сварки».

По словам Владимира Валерьевича, опыт взаимодействия со службой занятости компания оценивает положительно. «Сейчас мы ведём переговоры с одним из ачинских образовательных учреждений о совместной подготовке монтажников и специалистов по металлоконструкциям», – отмечает он.

Программа стажировок, реализуемая службой занятости совместно с предприятиями региона, выгодна всем участникам процесса. Работодатель имеет возможность подготовить специалиста, отвечающего конкретно его требованиям, причём краевой бюджет компенсирует затраты на оплату труда стажёров и наставников.

С другой стороны, как считает руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор НОВИКОВ, подобный формат занятости даёт возможность молодым людям приобрести трудовой стаж, зарекомендовать себя и в дальнейшем получить постоянное место работы.

Нельзя не отметить, что сегодня трудоустройство молодёжи в нашем регионе поставлено на поток. Так, в этом году при содействии центров занятости трудоустроены 10,2 тыс. соискателей в возрасте от 20 до 29 лет. И каждый второй из них нашёл работу в течение 10 дней с момента обращения.

При этом важно, что с каждым годом в службу поступает всё меньше обращений от молодых специалистов. И в этом нет ничего удивительного. Сегодня в крае успешно реализуются превентивные мероприятия, многие выпускники уже на этапе выхода из учебного заведения имеют потенциальное рабочее место.

С молодёжью работают и центры карьеры при образовательных организациях, и центры занятости, и потенциальные работодатели. Во всех районах края проводятся занятия по технологиям трудоустройства, тренинги по построению карьеры и развитию soft-навыков, специальные ярмарки вакансий, гарантированные и web-собеседования, экскурсии и дни открытых дверей на предприятиях, создан банк вакансий без предъявления требований к стажу работы. Кроме того, наиболее активные и предприимчивые могут получить финансовую помощь на открытие своего дела. Такие бизнес-гранты с начала этого года уже выданы 77 молодым людям.

Создать рабочее место самому

Жительница Боготола Елена ШАПОЧКИНА несколько лет работала менеджером в торговле. Некоторое время назад поняла, что не хочет трудиться на кого-то, а желает превратить в источник заработка своё хобби. Елена Сергеевна давно увлекается шитьём. «Я сама училась шитью, смотрела мастер-классы и видеолекции в интернете, – говорит она. – Так на практике и постигала это ремесло».

Елена Шапочника признаётся, что не сразу решилась написать заявку на финансовую помощь для открытия своего дела. Однако сотрудники центра занятости развеяли все её опасения. Ей помогли подготовить необходимые документы, потом был составлен бизнес-план. Когда заявку одобрили, девушка получила деньги. Купила всё необходимое для обустройства рабочего помещения и в июне открыла ателье. «Сейчас я занимаюсь пошивом домашней одежды и пижам, – рассказывает она. – Верю, что у меня всё получится. Прежде чем превращать хобби в работу, я тщательно изучила рынок Боготола. Ателье у нас не много, а спрос на такие услуги у горожан есть».

Взять судьбу в свои руки решила и жительница Емельяновского района Наталья ШМИДСКАЯ. Чтобы открыть мини-ферму, она не только воспользовалась помощью из бюджета, но и вложила в проект личные средства. Женщина уже приобрела специализированное оборудование, обустроила помещения для содержания птиц, построила загоны и отдельную комнату (брудерную) для молодняка. Как и в случае с Еленой Шапочкиной, воплотить идею в жизнь начинающему предпринимателю помогли специалисты центра занятости. Обе жительницы края уже строят планы, как дальше развивать свой бизнес.

По словам специалистов службы, содействие самозанятости – традиционно одна из самых востребованных услуг. В этом году её уже получили более 11,3 тыс. человек в самых разных уголках региона. Кто-то из обратившихся получил консультации по вопросам бизнес-планирования, ведения своего дела, а кто-то и финансовую помощь на организацию предпринимательской деятельности.

КСТАТИ

Согласно рейтингу Минтруда России, Красноярский край – лидер среди регионов страны по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями здоровья.

КОНКРЕТНО

На данный момент жителям края доступно свыше 48 тыс. предложений постоянной работы. Ознакомиться с краевым банком вакансий можно на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения края (www.trud.krskstate.ru), на портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru) или обратившись в ближайший центр занятости.

Андрей КОСТИН