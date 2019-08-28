Клайд и Бонни: влюбленные подростки сбежали от родителей и полиции

Эта история напоминает известную криминальную драму о Клайде и Бонни. Один нюанс: произошла она в Туве, а романтической криминальной парой стали двое влюбленных подростков. Он – сирота и хулиган, дерзкий, по характеру, словно волчонок. Она – девчонка из вполне обычной, полной семьи, неплохо училась.

… В апреле этого года на одной из чабанских стоянок у села в Кызылском районе республики произошло убийство. Компания, в которой был и Алдын-Херел О., выпивала. В какой-то момент, как это обычно и бывает в таких случаях, завязалась драка, и парень ударил ножом обидчика. Ранение оказалось смертельным. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК России (убийство). Но… Алдын-Херела отпустили под подписку о невыезде. По двум причинам: на тот момент он был несовершеннолетним и утверждал, что оборонялся, мол, это приятель пытался убить его. До июня парень жил, как жил. А в июне исчез вместе с любимой. Ее зовут Шенне С. Девушке 17 лет. И любовь у них прямо со школы.

- В июне Алдын-Херелу исполнилось 18 лет, - рассказывают друзья «Бонни» и «Клайда». – Он деньги получил, как сирота, социальная пенсия вроде. Вот на них они и сбежали. Купили билеты и пропали.

Долгое время о подростках не было ни слуху ни духу. Алдын-Херела объявили в федеральный розыск. К тому моменту стало понятно, что самообороны никакой не было. Об этом рассказали свидетели убийства. Родители Шенне после ее исчезновения отправились в полицию, заявили: пропала дочь. По всем соцсетям разлетелась ориентировка на девочку. В интернете девушка и увидела, что ее ищут родители. Пожалела их и… позвонила.

- Мам, я в Красноярске, вместе с Алдын-Херелом, - пробормотала неуверенно в трубку. Мать расплакалась, отругала. – Да, не переживай, у нас все хорошо. Квартиру снимаем. Он грузчиком устроился к китайцам, на рынке работает. Я тоже работу ищу…

Полиция Тувы обратилась в красноярским коллегам, и 14 августа Клайда и Бонни задержали. Сейчас Алдын-Херел в СИЗО. Следствие по его делу продолжается.