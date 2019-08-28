Алена Попова: «В тренде новый формат аптек, где можно приобрести все и сразу»

Правопреемник всех муниципальных аптек Красноярского края сегодня - это крупнейшая государственная региональная аптечная сеть России, завидный работодатель, эффективно развивающееся предприятие. Об итогах работы и планах рассказывает Алена Попова, генеральный директор акционерного общества «Губернские аптеки».

Крупнейшая государственная региональная сеть

- Что дает вам статус «государственная»?

- 100% акций нашего акционерного общества принадлежит Красноярскому краю. В первую очередь это решение задачи гарантировать высококвалифицированную фармацевтическую помощь и ее доступность во всех аспектах для каждого жителя края. Это и территориальная доступность аптек и аптечных пунктов, и наличие лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, и гибкая ценовая политика (аптеки-дискаунтеры, программы лояльности), и широкий выбор лекарственного ассортимента в розничной продаже, и наши специальные проекты: «Ортопедия», «Оптика», «Ветеринария», лечебная косметика, препараты для паллиативной помощи. Это и информационная доступность - у нас работает контакт-центр, где жители Красноярского края могут получить ответы на любые вопросы, касающиеся лекарственного обеспечения. Также «Губернские аптеки» гарантируют качество лекарственного ассортимента, представленного в аптечной сети.

Доступность услуг для населения - это главная задача, которую обозначил Президент России. А специфика нашего края, как вы знаете, - в его протяженности. В июне в Государственной думе проходил «круглый стол» на тему создания передвижных аптечных пунктов. Это специально оборудованный автомобиль с запасом лекарственных средств, который по определенному расписанию объезжает малонаселенные пункты, где нет стационарных аптек. Сама идея не нова. С 2006 года дискутируют о такой возможности работы. И мы сейчас при поддержке Законодательного собрания Красноярского края в очередной раз вышли с этой инициативой и надеемся, что мы будем услышаны на федеральном уровне. Для нашего региона этот проект был бы очень актуален.

Мы реализуем разные форматы работы с нашими посетителями. Например, аптеки-эксперты в структуре нашего предприятия, которыми мы можем похвастаться. Это аптеки, где можно приобрести сразу все, что вам необходимо в плане лекарственных средств и сопутствующих медицинских товаров. Красноярск - миллионный город, такие покупатели у нас точно есть. Посещение аптеки сегодня - это не обязательно покупка лекарств. То есть в аптеки ходят не только люди, имеющие проблемы со здоровьем, но и те, кто ведет здоровый образ жизни. И для их потребностей у нас также имеется необходимый ассортимент товаров. Учет этого многообразия мотиваций для обращения в аптеку позволяет нам быть интересными каждому человеку. И мы видим рост числа посетителей сети «Губернские аптеки».

Мы реализуем разные форматы работы с нашими посетителями.Фото: Мария ЛЕНЦ

Компетентность сотрудников - главное преимущество

- Статус крупнейшей региональной государственной аптечной сети - это большая ответственность. Как вы работаете с кадрами, чтобы держать высокую планку?

- Статус важен с точки зрения нашей репутации. Компетенции специалистов - это основной момент, который является нашим существенным преимуществом. Все остальное можно повторить или даже сделать лучше. Поэтому работа с кадрами - это одно из ключевых направлений нашей деятельности. Про «Губернию» говорят так: «Здесь работать сложно, но интересно». Наши сотрудники хотят работать лучше, развиваться, и эту потребность мы стараемся удовлетворить. У нас есть и обучающие программы, и учебный класс, где специалисты повышают свою квалификацию. Это самый важный блок в работе над конкурентными преимуществами сегодня. Когда мы принимаем на работу нового сотрудника, обращаем внимание на его профильное образование и умение грамотно общаться с людьми.

Я работаю на предприятии 10 лет. Почти половину из них в должности генерального директора.

Доступность услуг для населения - это главная задача, которую обозначил Президент РоссииФото: Мария ЛЕНЦ

- Какой секрет вашего успеха?

- Наша история точно не про деньги. Изначально наше предприятие было образовано для выполнения социальной функции. Но качественная работа, нацеленность на результат, понимание потребностей наших посетителей приносят нам приятный бонус в виде прибыли. И сегодня мы успешное, эффективно работающее акционерное общество, приносящее доход. У нас на 95% женский коллектив, который объединяет неравнодушие, любовь к своему делу.

Мы следим за всем: начиная с выкладки товара и заканчивая внешним видом фармацевтов. Очень важно, насколько чисто в аптеке, как выглядят ценники. Мы понимаем, что эмпатия формируется из очень многих составляющих. И в мотивации покупки нельзя предугадать, какую роль играет тот или иной фактор. Если что-то не удовлетворило покупателя, пусть даже с субъективной точки зрения, он всегда может пойти в другую аптеку. Исходя из этого понимания, мы и выстраиваем свою работу.

В планах освоение новых территорий

- Когда у вас появилось собственное производство и чем вы сегодня радуете своих покупателей?

- Собственное производство - рецептурно-производственные отделы - это хорошая аптечная традиция. И я не без гордости могу сказать, что у себя мы его сохранили, продолжаем развивать и рекомендовать потребителю. Как мама двоих детей могу с уверенностью заявить: с нашим протарголом - капли в нос - заводской препарат не сравнится. А изготавливаем его на территории края только мы. Продукция собственного производства - это та продукция, где мы гарантируем качество и эффект. Из последних новинок нашего производства - изготовление новой линейки косметики, натуральный состав и доступную цену которой мы можем гарантировать.

Посещение аптеки сегодня - это не обязательно покупка лекарств.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Какие отзывы вам приятнее всего слышать?

- Про нас говорят разное. Мы ежемесячно изучаем обратную связь: звонки на «горячую линию», записи в журналах жалоб и предложений. Каждый такой сигнал отрабатывается. Таким образом, мы улучшаем работу нашей аптечной сети. А из приятного - это прежде всего адресная благодарность от жителей края, особенно от людей, проживающих в сельской местности. Направление развития предприятия на ближайшие три года предполагает стратегию пространственного развития. В рамках проекта «Енисейская Сибирь» мы хотим начать работу в соседних регионах, в частности, в Хакасии. Там государственная фармацевтическая политика в силу разных причин не так эффективна, как у нас. Существует стратегия технологического развития. Мы будем развивать сайт, мобильное приложение, интернет-сервис. Все направления деятельности нам понятны.

- Помимо здоровья, чего вы желаете своим близким?

- Вдохновения, желание что-то изменить и позитивного настроения.

Мы видим рост числа посетителей сети «Губернские аптеки».Фото: Мария ЛЕНЦ

Конкретно

- 269 Аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков

- 8 ветеринарных аптек

- 2 салона «Оптики»

- 5 ортопедических салонов

- 1 гомеопатический центр

- 2 аптечных склада

- 1 контакт-центр

(с. Тюхтет) - около 300 км.

КСТАТИ

АО «Губернские аптеки» – единственная аптечная сеть Красноярского края, имеющая лицензию на работу с наркотическими препаратами (этот вид деятельности является финансово-убыточным, поэтому частные аптечные сети им не занимаются).