Территория, свободная от мусора

На Мане завершилась благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАй», организованная ПАО «Красноярскэнергосбыт». К каким выводам пришли участники и что они планируют сделать на следующий год.

Фото предоставлено ПАО «Краснояркэнергосбыт».

Время акции, конец августа, выбрано неслучайно: мусор на берегах популярной туристической реки собирают в конце сезона, плоты-«мусоровозы» участников акции «оБЕРЕГАй» по Мане идут последними. Акция проходит уже шестой раз и, каждый раз участники надеются, что мусора станет меньше. Однако в этом году надежда разбилась в последний день на последней стоянке, ставшей самой «урожайной».

Мусора стало меньше?

Борьба с мусором на Мане становится хорошей традицией: все крупные стоянки на берегах «разобраны» туристическими фирмами, которые следят за порядком, каждый год «оБЕРЕГАйцы» вывозят несколько сотен мешков с мусором и каждый год надеются, что люди стали цивилизованнее и мусора будет меньше.

В этом году акция началась в Берети, на поляне, на которой одни отмечают начало сплава, другие приезжают на бережок посидеть, местные приходят купаться - и все бросают мусор. С одной стороны, здесь нет ни одного мусорного бака. С другой - это не оправдание для свинского поведения, итогом которого стали 82 мешка мусора. И заодно вывезли еще сотню, кем-то собранную и оставленную на поляне.

Фото предоставлено ПАО «Краснояркэнергосбыт».

Два дня сплава вновь вернули надежду на лучшее: мусора было немного, его тщательно выискивали в прибрежных кустах и взамен оставляли металлические таблички с детскими рисунками и детскими подписями «Здесь нет ни пап, ни мам, убери мусор сам!».

Но в последний день, даже в последние часы акции, нашли мусорный «клондайк», на котором работал весь коллектив и на котором собрали более сотни(!!!) мешков мусора. Перегруженный плот не принял больше, на эту стоянку придется вернуться на следующий год. Стоянка обустроенная и посещаемая: есть навес, столы и лавки, удобный выход к реке. Но природу не жалеют, мусор много лет скидывают в овраг: кровати, диваны, ведра, одежда и лидеры мусорного рейтинга, банки и бутылки, - все это в несколько слоев.

Общий итог трехдневного сплава - собрано 325 мешков мусора, покрышки, камеры, куски линолеума и железа, кроме того вывезено еще около 100 мешков кем-то брошенного мусора. Все это увезли из Берети и с конечной точки акции «оБЕРЕГАй», поселка Манский, мусоровозы компании «РостТех». Кстати, безвозмездно!

Люди - разные, дело - общее!

В экологической акции «оБЕРЕГАй» участвуют разные люди: работники Красноярскэнергосбыта и их друзья, рыбаки из интернет-клуба «Тугун» с моторными лодками для высадки десантов, журналисты, сотрудники туристической компании «Альтамира».

Фото предоставлено ПАО «Краснояркэнергосбыт».

Есть у этой акции и свои ветераны, которые не пропустили ни одного сплава! Один из них - начальник управления ограничения подключений юридических и физических лиц ПАО «Красноярскэнергосбыт» Александр Иващенко:

- Люблю природу, не люблю мусор, везде убираю за собой и другими. Семья поддерживает, в этом году и супруга поехала со мной. Дети пока маленькие, 5 и 7 лет, они подрастут и тоже будут участвовать в таких акциях. Я участвую в шестой раз. В первый год два «КамАЗа» с поляны в Берети собрали и три - на берегах. Сейчас на местах мусорных куч травка растет. До людей постепенно доходит, что убрать за собой - несложно, и когда туристы приходят на чистое место, им и мусор кидать некуда.

- Люди на природе ведут себя так: складывают мусор в пакеты и ставят под кустик, как будто придет мусоровоз и заберет, - делится своими наблюдениями капитан плота Максим, который уже три года работает инструктором на Мане. - Все туристы и рыбаки, с которыми я разговариваю, клянутся, что мусор не оставляют, но мусора почему-то меньше не становятся.

- В конце сезона мы собираем мусор с разными коллективами, поскольку занимаемся экологическим туризмом, с Красноярскэнергосбытом сотрудничаем много лет, - рассказывает Игорь Бурмак, директор компании «Альтамира», на плотах которой и вывозится мусор с Маны. - Мана - это особая история, поскольку люди приезжают сюда отдыхать и делают это не совсем культурно, привозят много спиртного, бутылки бросают.

Павел Гончаренко, участник акции «оБЕРЕГАй», увлекается рыбалкой и часто выезжает с семьей на природу:

- За неделю мы набираем небольшой пакетик мусора, который увозим с собой. Мой совет: не брать на природу стекло. А все остальное можно сжечь, в том числе и консервные банки, которые после обжигания в костре надо сплющить и тогда они занимают очень мало места.

Будем искать новые места и новых помощников!

Фото предоставлено ПАО «Краснояркэнергосбыт».

Главная особенность акции «оБЕРЕГАй» - обязательное участие в ней детей и молодежи. Обязательный отдельный этап оБЕРЕГАя - детская акция. В этом году в июне, в самом начале купального сезона, красноярские дети за пару часов собрали на берегу озера в Октябрьском районе 97 мешков мусора! Тяжелая и грязная работа - убирать за взрослыми. Но силен и воспитательный эффект: так «убивать» природу они точно не захотят.

В 2020 году участники «взрослого» оБЕРЕГАя отправятся на новые берега, чтобы сделать их свободными от мусора.

- В 2020 году мы планируем начать сплав со стоянок, расположенных выше Берети. Хотя туристов там меньше, но и турфирм, которые следят за порядком, на этом участке тоже меньше, и уборки не было давно, - рассказала руководитель группы по связям со СМИ ПАО «Красноярскэнергосбыт» Оксана Коробейникова. - И еще надо обратить внимание на территорию выше поселка Манский, где любят отдыхать местные рыбаки, при этом заваливая стоянки мусором.

И еще одна идея родилась во время уборки мусора: найти новых участников и помощников, оставляя на стоянках мешки для мусора, чтобы люди их либо сами вывозили, либо оставляли на берегу до следующей акции «оБЕРЕГАй», которая традиционно проходит в последние выходные августа.

Наша справка

Федеральной благотворительной экологической акции «оБЕРЕГАй» компании «РусГидро» уже 15 лет и ее результат - чистые берега, сотни тонн вывезенного мусора, благоустройство пляжей и набережных. Уборка вблизи водоемов и рек проходит во многих регионах России, в Красноярском крае она впервые состоялась в 2012 году на Мане, где и продолжается по сей день.

За 6 лет волонтерами Красноярскэнергосбыта с берегов Маны было вывезено около 3000 мешков мусора.

Экологический сплав проходит на двух плотах, один из которых используется как грузовой. Благодаря тому, что в сплаве участвуют рыбаки интернет-клуба «Тугун» на моторных лодках, можно делиться на группы и одновременно убирать 2-3 стоянки.

Фото предоставлено ПАО «Краснояркэнергосбыт».

Чистым берегам чистые скалы!

В этом году Красноярскэнергосбыт провел еще одну очень важную экологическую акцию по очистке скалы Царские ворота от надписей вандалов.

Один из самых популярных памятников природы нашего региона находится на Красноярском море в Бирюсинском заливе, сюда везут туристов, и надписи типа «Здесь был Вася» портят все впечатление.

- К сожалению, некоторые туристы считают, что надписи на знаменитых памятниках и достопримечательностях помогут им увековечить свое имя, - рассказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко. - Царские ворота за последние десятилетия были полностью изуродованы, потеряли свой вид. Поэтому при разработке благотворительной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» было принято решение осуществить попытку очистки Царских ворот, несмотря на застарелость многих надписей и многочисленность слоев, сделанных самыми разнообразными красками. Благодаря современным технологиям мы сумели полностью осуществить задуманное.

Средства для очистки скал и технология были выбраны с помощью специалистов государственного природного заповедника «Столбы». Скалолазы Владимир Волков, его сын Игорь и Денис Яковлев полностью очистили скалу от краски и вернули ей первозданный вид.