Получат ли красноярцы в сентябре платежки со строчкой «Страхование жилья»

С недавних пор в социальных сетях стали появляться сообщения к красноярцам такого рода: «В платежках по квартплате теперь будет страхование жилья, если ее оплатите за август, значит, вы согласны платить все время». И все, больше никаких подробностей. Подмечено, что когда речь заходит о платежках и никаких разъяснений, у многих это сразу вызывает негативную реакцию. Страсти разгораются нешуточные. Попробуем разобраться, какова доля истины в таких сообщениях.

Зачем нам страхование жилья

Что такое страхование жилья, вроде понятно всем: вы покупаете страховой полис за сравнительно доступную цену, но если ваше имущество пострадало, страховая компания выплачивает сумму, умноженную в несколько раз. В Красноярске, для примера, застраховать квартиру на 1,5 миллиона в год стоит около 3,5 тысячи рублей.

На западе население застраховано по всем пунктам: жизнь, здоровье, жилье, машины, любимые животные, части тела. В нашей стране к страхованию относятся предвзято. А зря. Далеко ходить не будем. Крупный пожар в селе Казачинском в 2003 году уничтожил 65 домов, на улице остались 250 человек. Пожары в Канске и Лесосибирске в мае 2017 года – 137 домов и 500 человек. А помните пожары в Хакасии в 2015 году?

В каждом случае отстраивались дома за счет бюджета. При этом погорельцы, получая ключи, удивлялись: «Как так, почему мы не можем распоряжаться новым домом? Почему это он не наш, а государственный?» Все было бы гораздо проще, будь дома застрахованы – тогда у погорельцев были бы деньги отстроить себе новое, собственное жилье.

Такой же принцип и в городских квартирах: если ваша разрушена, нового в дар от муниципалитета вы не получите – только как временное жилье из маневренного фонда (если оно есть в наличии). Вспомните, сколько раз в последние годы в Красноярске взрывался газ? А горели дома в частном секторе? Ремонт квартир потом, между прочим, проводился за счет городского бюджета.

Вводится, да не везде

Тема страхования жилья обсуждалась в Правительстве давно. С 4 августа новый закон вступил в силу. Он защищает не только от природных катаклизмов, но и от техногенных аварий: от пожаров, от взрывов, от недобросовестных соседей. Одним словом – от всего.

Однако заработал он не везде. В качестве пилотных регионов выбраны Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Пермский край – итого 10 территорий. Красноярский край в этот список не входит, это первое.

Второе: хотя правительство и подталкивает население к этому, но принцип страхования остается добровольным. И третье, подчеркнем: управляющая компания не может выступать страховщиком, в нашей стране осуществлять страхование имеет право только аккредитованная организация.

Пока никакой конкретики

Наталья Чунина, эксперт по массовым видам страхования филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Красноярском крае:

- Закон только что подписан. Но на практике пока непонятно, как это будет развиваться. В каждом регионе будут создаваться специальные рабочие группы по разработке и внедрению проекта. В группу войдут представители органов власти и страховые компании, работающие в регионе. Понятно, что страховщики будут не все, их наверняка будут выбирать на конкурсной основе. Рабочая группа начнет согласовывать: от каких рисков страховать, на какие суммы, под какие тарифы, стоимость договора. Все это, повторяю, будет утверждаться на уровне своего региона. Единственное, что доподлинно известно, в закон включены риски полной утраты объекта недвижимости в результате ЧС. Причем режим ЧС должен быть официально введен постановлением или указом органа местной власти (правительства края).

В новом законе указывается, что убыткы будут выплачивать страховые компании, но если сумма ущерба окажется больше, возможно привлечь средства из бюджета. В программу могут быть включены риски, например, на подтопление квартиры или пожаров по вине соседей, на риски от нерадивых подрядчиков, проводящих капремонт. Тарифы не утверждены пока вообще нигде. Все, что озвучивается сейчас в соцсетях про 100 рублей в месяц – это фейк.

И еще один вопрос: а если у гражданина уже есть страховой полис, должен ли он участвовать в новой программе страхования или они исключают друг друга? Специалист поясняет: если у клиента уже есть полис, то страховаться второй раз он не обязан. Более того, по закону если застраховать жилье несколько раз в разных компаниях, выплату гражданин получит только единожды.

А как же платежки?

В принципе вариант разбить стоимость страховки по месяцам и выплачивать взносы каждый месяц вместе с коммунальными платежами (такой вариант и предлагают разработчики нового закона) не так уже и плох. Но готовы ли к этому управляющие компании, ведь это непрофильный для них вид деятельности.

В УК «ЖСК» (крупнейшая в Красноярске управляющая компания) пояснили: потенциально да, новая строчка в платежке может появиться. Но для этого нужно заключить тройной договор: управляющая компания – страховая компания – собственник жилья.

- Собирать страховые взносы не входит в компетенцию управляющих компаний, - комментирует пресс-секретарь УК «ЖСК» Ксения Саргсян. – Так что одному домовладельцу, скорее всего, откажут. Но если изъявит желание весь дом – другое дело, УК и СК могут заключить между собой агентский договор, собирать платежи и перечислять их страховой компании. Однако утверждать, что с 1 августа у кого-то уже появится новая строчка в платежке, это неправда. Нам еще ничего не известно.