2019-08-28T05:41:25+03:00
Общество

Качественный ремонт должен стать трендом: в Кемерове открылся фирменный ремонтный центр ЯМЗ “Автодизель”

Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Качественный ремонт должен стать трендом: в Кемерове открылся фирменный ремонтный центр ЯМЗ “Автодизель”Качественный ремонт должен стать трендом: в Кемерове открылся фирменный ремонтный центр ЯМЗ “Автодизель”
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Справедливая цена от производителя, замена деталей на новые оригинальные, гарантия на один год – такие условия предлагает Ярославский моторный завод «Автодизель», который открыл в Кемерове первый фирменный центр капитального ремонта V-образных двигателей собственного производства.

О том, как собственникам автомобилей вместо ремонта получить практически новый двигатель, рассказал Сергей Федоров, директор по продажам ПАО «Автодизель».

- Сергей Владимирович, как вам пришла идея создать фирменные ремонтные центры?

- Главная задача создания ФРЦ - во-первых, противодействовать распространению на отечественном вторичном рынке двигателей ЯМЗ «гаражной» сборки, а, во-вторых, - обеспечить потребителям фирменный ремонт двигателей на протяжении всего периода их эксплуатации. Ведь не секрет, что владельцы транспортных средств, в надежде сэкономить на капитальном ремонте, зачастую прибегают к сервисным услугам недобросовестных специалистов. Таких фирм за последние годы открылось слишком много. Некачественный ремонт и применение неоригинальных заводских запасных частей чревато внезапным выходом двигателя из строя в дороге, в рейсе, в поле. И ремонт в таком будет стоить в разы дороже.

- Расскажите подробнее, что такое Фирменный ремонтный центр и чем он будет отличаться от обычного сервисного центра?

- Наша идея заключается в том, что мы создаём целый комплекс коммерческих работ по капитальному ремонту продукции Ярославского моторного завода. Фирменный ремонтный центр - это организация, которая аттестована и уполномочена «Автодизелем» на проведение коммерческого и гарантийного ремонтов продукции ЯМЗ. У ФРЦ будет свой склад продукции ЯМЗ, а именно - оригинальных запасных частей. То есть самые ходовые запчасти всегда будут в наличии. На определенные детали будет формироваться своя цена, достаточно низкая для владельца транспортного средства, и попутно, в комплексе, будут заменяться и другие, сопутствующие детали. В общем, для клиента выгода «налицо».

На сегодняшний день у нас есть около 300 сервисных центров на территории России и ближнего зарубежья. Они оказывают услуги по гарантийному и сервисному обслуживанию двигателей ЯМЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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