Все о пользе робототехники

Каждый год перед родителями встает сложный вопрос - в какую секцию отправить ребенка. Хочется с пользой занять свободное время и при этом быть уверенным, что секция станет полезной, а не бессмысленной денежной ямой.

Если перед вами стоит цель дать ребенку реальные знания, отвечающие современным тенденциям, присмотритесь к занятиям робототехникой.

Что даст ребенку увлечение робототехникой

1. LEGO фанатам

В первую очередь такая секция заинтересует любителей лего конструкторов, так как робототехнике обучают на базе образовательных наборов LEGO Education. Ребенок сможет не просто собрать из деталек котика, а построить продуманную конструкцию робота-кота, написать программу, по которой кот будет двигаться и мяукать или напишет собственный мультик о коте на языке программирования Scratch.

2. Инвестиция в будущее

Робототехника - это рациональное вложение семейного бюджета в будущее ребенка. Вы не платите за секцию, где с ребенком просто поиграют, пока вы заняты работой. А инвестируете в реальные знания, которые потом окупятся востребованной и высокооплачиваемой профессией в таких сферах как инженерия, IT-технологии и другие.

3. Общее развитие

На занятиях робототехникой развивается логическое и системное мышление, творческие способности. А так как робототехника - это междисциплинарное направление, обучаясь, дети получают знания из информатики, механики, конструирования, физики, математики и геометрии. И это только часть навыков! Робототехника сильно расширяет кругозор.

4. Много практики

На каждом занятии дети применяют полученные знания в создании конструкций. И все это в игровой форме. Минимум теории, максимум дела. Это знания, которые буквально можно пощупать.

5. Социализация

Робототехника поможет необщительным детям. Уже с первых занятий легко можно найти друзей с общим интересом и развить навыки командной работы. Живое общение сейчас большая редкость.

Робототехника поможет необщительным детям

6. Перспективы

Хотите быть на пике актуальности? В эпоху активной роботизации всего мира куда логичнее изучать робототехнику, нежели заниматься игрой на балалайке или лепить человечков из пластилина.

7. Безопасный спорт

В каждом городе проходит масса соревнований по робототехнике. Победы, медали и кубки сильно мотивируют детей, да и родителей тоже. Всегда есть, чем гордиться.

Победы, медали и кубки сильно мотивируют детей, да и родителей тоже. Всегда есть, чем гордиться.

8. Лучшие преподаватели

Преподаватель робототехники - это настоящий наставник, заинтересованный в успехе учеников. Они настоящие педагоги, которые умеют ладить с детьми. Таким не страшно доверить ребенка. Чаще всего дети обожают своих наставников и с нетерпением ждут занятий.

9. Источник счастья

Утро выходного дня. Ваше чадо подскакивает и с горящими глазами бежит на трехчасовое занятие. Думаете, это невозможно? А у робототехников это норма. Дети делают в секции то, что им по-настоящему нравится. А когда счастлив ребенок, счастлив и родитель. Оказывается, это так просто.

Где найти такую секцию? В Красноярске вас будут рады видеть в “Лиге Роботов”. Опыт и масштаб компании говорят сами за себя - за 7 лет работы открылись филиалы в 44 городах по всему миру.

Спешите записаться в секцию на сайте Лиги Роботов: Регистрация в секцию

9 филиалов в Красноярске: Адреса филиалов

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