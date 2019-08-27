В Красноярском крае мужчина убил жену за то, что не покормила детей, и скрывался с ними 26 лет

Страшную находку обнаружила жительница небольшого поселка Гремучий в Богучанском районе (Красноярский край). Копаясь на своем земельном участке, она наткнулась на старые останки. «Кажется, у меня в огороде человеческие кости», - услышал дежурный полиции сообщение по телефону. На место тут же выехала следственно-оперативная команда. Сомнений быть не могло, останки в самом деле принадлежали человеку. Поврежденная челюсть и сломанные ребра указывали, что причина смерти была криминальной. Но как давно там пролежали эти останки?

- Первым полицейские опросили жителей поселка. Многие из старшего поколения вспомнили, что в этом доме когда-то жила семья: муж с женой и трое маленьких детей. Но в 1993 году женщина неожиданно пропала. Как ни искали, найти ее не смогли. А отец в том же месяце продал дом, забрал детей и уехал.

Следственный комитет в рамках уголовного дела назначил молекулярно-генетическую экспертизу, она подтвердила подозрения, что костные останки принадлежат женщине 1959 года рождения. Именно она жила в этом доме и бесследно пропала 26 лет назад.

Мужа погибшей полицейские нашли в Вологодской области. Ему уже 60 лет, дети выросли, не подозревая о случившемся. Под тяжестью предъявленных улик мужчина сознался в своем преступлении.

- Он рассказал следователям, в июле 1993 года вернулся с вахты и увидел, что его гражданская супруга находится в алкогольном опьянении. Дети бегали по улице голодные и неопрятные. В ходе ссоры он нанес сожительнице множественные телесные повреждения, от которых она скончалась. После чего закопал тело на садовом участке и в этот же месяц вместе с детьми покинул Красноярский край, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.