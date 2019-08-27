Миллиард на экологию

Сделать производство экологически безопасным непросто и очень недешево, но возможно. Как это происходит на одном из крупных предприятий города, рассказал гость радио «Комсомольская правда» – управляющий директор ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») Владимир Афанасин.

– Владимир Анатольевич, для вашего предприятия модернизация производства уже много лет в приоритете. Почему?

– Мы понимаем, что предприятие, которое работает в городской черте, обязано отвечать экологическим требованиям. Загрязнение и угроза безопасности недопустимы! Поэтому защита окружающей среды является для нас первоочередным направлением деятельности. По-другому и быть не может. Инвестиции в экологические программы Красноярского цементного завода за последние 10 лет приближаются к миллиарду. Все мероприятия выполняются своевременно, также есть планы на ближайшие годы.

Мы нашли возможность сделать объемы выбросов взвешенных частиц меньше, чем требует законодательство, при объявлении режима НМУ (неблагоприятных метеоусловий). Если в цифрах – на 36,85% меньше. Глубоко проработали вопрос и посчитали, что остановка сушильного отделения цеха «Помол» на короткое время не окажет негативного влияния на производственные процессы. И мы готовы это делать, чтобы помочь городу и горожанам.

– Недавно вы получили благодарственное письмо от губернатора Красноярского края Александра Усса за высокий профессионализм и заслуги в области экологии и охраны окружающей среды. Насколько победы в экологических конкурсах и поощрения важны для людей и предприятий?

– Был отмечен не только я, но и главный эколог предприятия Наталья Голубева. Для нас это самая значимая награда от губернатора, которая обязывает развиваться дальше в природоохранном направлении и добавляет ответственности.

– Если говорить о конкретных шагах и результатах, что бы вы отметили в первую очередь?

– Начиная с 2007 года на предприятии введено в строй более 40 новых газоочистных установок, сейчас их 51. Их запуск в эксплуатацию позволил снизить валовый объем выбросов более чем в два раза. В этом году на «Красцеме» построена 130-метровая труба для печей обжига стоимостью 300 миллионов рублей – она заменит три имеющиеся высотой до 80 м. На ней будут установлены специальные промышленные приборы, производящие замеры выбросов и передачу данных в режиме онлайн.

Также в 2019-м модернизировали вращающуюся печь обжига №5, заменили топливную форсунку на многоканальную горелку, оборудование уже работает в тестовом режиме. Общая стоимость проекта – около 257 млн рублей. Затраты немалые, но и эффект ожидаем большой. Эксплуатация горелки PYRO-JET позволяет обеспечить более полное сжигание топлива, за счет этого снижается его расход, кроме того, у предприятия появилась возможность использовать альтернативное топливо – из твердых бытовых отходов, бумажной пыли, сортированного мусора, измельченных промышленных древесных отходов (шпалы, опилки), предварительно подготовленных к сжиганию.

– Расскажите о дальнейших планах предприятия в области экологии?

– Несмотря на то, что производственные мощности загружены лишь наполовину, Красноярский цементный завод продолжает стабильную работу. Все мероприятия по возведению инвестиционных объектов, модернизации и ремонтам оборудования реализуются в запланированном объеме.

В 2020 году планируем приступить к монтажу современного электрофильтра швейцарской фирмы Elex на вращающейся печи №5, реализация данного проекта позволит существенно снизить воздействие на атмосферу Красноярска.

– Когда речь идет о чем-то важном, люди говорят, начни с себя. Экология города для вас – это личная история?

– Для меня это главный вопрос! Мы все цементники, наши семьи живут рядом с предприятием, и мы не имеем права наносить урон той территории, где живут родные и близкие.

– Вы чувствуете, что в Красноярске каждый понимает свою личную ответственность за то, что происходит в городе?

– Впервые в Красноярск я приехал работать в 2008 году, потом уезжал в другой город, вернулся в 2016-м. И заметил ощутимую разницу: жители нашего города стали активнее. Есть уверенность, что Красноярск станет самым чистым городом Сибири.

Только факты

2015 год – Принята Экологическая политика АО ХК «Сибцем». Она содержит общие принципы деятельности компании в сфере экологической безопасности производств, и эти принципы неукоснительно соблюдаются.

2017 год – «Красноярский цемент» стал одним из первых предприятий региона, присоединившихся к «Экологической хартии Красноярского края».

2019 год – Заключено четырехстороннее соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством Красноярского края и ООО «Красноярский цемент» об особом режиме работы завода при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ).