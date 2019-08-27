2019-08-27T07:36:47+03:00
Общество

Билайн в Красноярском крае на 20% увеличил число базовых станций 4G

Оператор связи Билайн продолжает масштабное развитие собственной сотовой сети в Красноярском крае: с начала года на 20% увеличилось число базовых станций, обеспечивающих высокоскоростной мобильный интернет.
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Фото: freepik.com senivpetroФото: freepik.com senivpetro
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Оператор провел работы по увеличению зоны покрытия и скорости передачи данных в сети LTE на территориях, где 4G Билайн уже успешно зарекомендовал себя: в Красноярске, Дивногорске, Ачинске, Абане, Канске, Минусинске, Назарово, Боготоле, Уяре, поселке Таежном, пгт Шушенском, пгт Саянском, селе Дрокино Емельяновского района, селе Зыково и пгт Березовка, пгт Балахта, селе Агинское, пгт Курагино.

Масштабная стройка продолжается и на территории Норильска, здесь связь в первом полугодии была улучшена более на 17 улицах, а также в Талнахском и Таймырском Долгано-Ненецком районах.

Пожалуй, самым ярким событием в жизни края в первой половине года стала Универсиада. Во время проведения Универсиады на основных площадках, где проводились соревнования, абоненты Билайн совершили порядка 1,5 млн голосовых вызовов средней продолжительностью 1,5 минуты. Объем использования мобильного интернета с 28 февраля по 12 марта 2019 года на спортивных объектах в период Универсиады значимо вырос и за все дни превысил 13 тысяч гигабайт, что равносильно 11 млн выложенных в социальные сети фотографий.

Технические специалисты Билайн отмечают, что в дни Универсиады сеть справилась с нагрузкой на 100%. Для этого еще в прошлом году оператор связи в 1,5 раза увеличил число базовых станций LTE, а непосредственно перед Универсиадой расширил полосу частотного спектра LTE-1800 с 5 МГц до 10 МГц для пользования высокоскоростным мобильным интернетом 4G в Красноярске. Данное технологическое решение позволило до двух раз увеличить скорости LTE на территории города.

Специально к спортивному празднику была усилена емкость базовых станций LTE возле основных спортивных локаций города: стадиона «Енисей», многофункционального комплекса «Арена. Север», спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена Красноярск», ледовой арены «Кристалл», многофункционального комплекса «Академия биатлона», дворца спорта им. И. Ярыгина, крытого катка «Первомайский» и спортивно-тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта», а именно комплекса трасс для фристайла и многофункционального спортивного комплекса «Радуга». Емкость сети LTE была увеличена и на важных инфраструктурных объектах: в международном аэропорту Емельяново и возле здания общественного центра СФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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