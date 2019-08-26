Специалисты Экологического фонда СФУ впервые чипировали мальков осетра

На базе Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод», расположенном в селе Белый Яр Республики Хакасия, состоялась процедура мечения мальков осетра и стерляди.

В Красноярском крае и Хакасии выращивают и выпускают в реку Енисей молодь семейства осетровых. Счет мальков идет на миллионы. Но при этом никто не знает, сколько из них выживают. Поэтому мечение рыб просто необходимо для оценки эффективности воспроизводства особей на рыбоводных предприятиях.

Специалисты Экологического фонда СФУ, которые сегодня занимаются мечением мальков на базе Енисейского филиала Главрыбвода, подобрали наиболее оптимальную методику электронного чипирования. Для мечения малька было закуплено специальное оборудование американской фирмы «Northwest Marine Technology».

Как рассказал доцент кафедры Водных и наземных экосистем Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета Иван Зуев, существует множество методов мечения рыб, но они основаны, например, на перфорации плавников, что далеко не всегда является безобидной процедурой и не подходит, в первую очередь, для осетровых рыб, которые не имеют костного скелета.

Фото: предоставлено СФУ

Иван Зуев вместе с помощником продемонстрировали, как происходит весь процесс. Каждую рыбку нужно отловить, чипировать и осторожно выпустить обратно в рыбохозяйственный бассейн.

«Вот прибор отщипывает маленький кусочек намагниченной проволоки и она имплантируется под кожу рыбы, в инертную ткань, чтобы избежать воспалительных процессов. После будем отслеживать реакцию рыбы: насколько метка хорошо прижилась и как рыба с ней растет. Дальше должна быть разработана программа по ежегодному тестовому вылову из реки, чтобы отследить рыб с метками. Выловленную, к примеру через год, особь поднесут к специальному детектору, он считает чип и воспроизведет звуковой сигнал», - рассказал Иван Зуев.

Сейчас чипирование проводится в тестовом режиме. Планируется имплантировать метки тысяче рыб, и в начале сентября выпустить их в бассейн реки Енисей. И здесь начнется самое сложное — отследить судьбу чипированных особей. Так как мечение осетровых, по словам специалистов, ни на каких других российских предприятиях больше не делается, то и опереться на чужой опыт не получится. Программу повторного вылова еще предстоит разработать.

Потенциал у проекта, считает Иван Зуев, огромный. Если тестовые процедуры пройдут успешно, то вполне возможен запуск программы чипирования рыб по всей стране.

Мальки Фото: предоставлено СФУ

Как отметил заведующий кафедрой Водных и наземных экосистем, директор Экологического фонда СФУ профессор Михаил Гладышев, в случае успеха нашего проекта по чипированию мальков, можно будет рассмотреть вопрос о начале разработки и производства отечественного оборудования – чипов и сканеров – на базе радиотехнических предприятий Красноярска.