2019-08-26T11:24:44+03:00
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Шишкину и не снилось: 12 медведей собрались на одной поляне в тайге

Не может быть, – не верят бывалые охотники. Оказывается, может [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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12 медведей собрались на одной поляне Фото: соцсети12 медведей собрались на одной поляне Фото: соцсети
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«Пришли на кастинг картины Шишкина «Три медведя», да так и остались», - шутят пользователи соцсетей. Это они про видео, на котором 12 медведей (три взрослых хищника, остальные - медвежата) мирно отдыхают на одной поляне. Причем медведи нисколько не боятся шума мотора трактора: бродят совсем рядом с ним, некоторые вольготно развалились на травке.

12 медведей.Видео: соцсети

- Может, пожары повлияли, - не исключают сибиряки. Кстати, видео уже облетело все таежные регионы России. Медведей «прописывали» на Ямале, в Иркутской, Томской и Магаданской областях. Теперь вот – якобы в Красноярском крае, в Богучанском районе их сняли лесозаготовители.

Медвежонок даже подошел к технике, несмотря на ее грохот, и начал позировать Фото: соцсети

Медвежонок даже подошел к технике, несмотря на ее грохот, и начал позировать Фото: соцсети

Могло такое быть в Красноярском крае? Возможно. Тайга похожа, да и мишки вполне себе красноярские. Впрочем, где именно снято видео – не суть. Специалистов удивляет другое – нетипичное поведение хищников. Ну, не сбиваются медведи в стаи, они, так сказать, индивидуалисты.

Были и взрослые, и медвежата Фото: соцсети

Были и взрослые, и медвежата Фото: соцсети

- Вообще, у нас выходы медведя к человеку бывают, но о таком я не слышал, - рассказал госинспектор охотнадзора Красноярского края по Богучанскому району Александр Иванов. - Для меня и сама ситуация очень интересна. В связи с лесными пожарами у нас есть случаи, что медведи выходят к населенным пунктам, но пока, к счастью, без ущерба. А вообще, небывалый случай, конечно. Медведи в пары объединяются в период гона. Затем медведица с медвежонком проводит до определенного возраста – потом гонит его от себя. Иногда бывает медведь взрослый встретит если медвежат чужих, может напасть. Нехарактерное поведение для медведей. Надо разбираться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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