Дубы, озера с диковинными животными, дружные соседи… И это совсем не сказка. Так живут обычные люди в нашем городе, дома которых находятся под управлением УК «Радий».

Творческий подход

Руководит всем этим волшебством Светлана Юрьевна Бубенко – деловая, динамичная женщина, которая умеет одновременно решать дела и отвечать на тысячи вопросов жителей, выращивать клумбы и растить сыновей, ремонтировать целые кварталы домов и думать о каждом жителе.

- Когда мы сделали ремонт в доме, который перешел в нашу управляющую компанию из другой компании на улице Мате Залки, жильцы сказали «Мы никогда не думали, что можем жить в такой красоте!». Оценка жителей очень стимулирует. Конечно, после перерасчетов за отопление бывают негативные эпизоды, но мы работаем с каждым обращением. А когда выполняем все планы, которые расписываем на год с советом каждого дома, это ценят все жители, без исключения.

Больше, конечно, работаем с активистами, а потом уже через Советы домов доносим информацию до собственников.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Что касается тарифов и перерасчетов - какую разъяснительную работу вы ведете? Удается донести жителям нужную информацию?

- Да, мы много разговариваем с жителями. Больше, конечно, работаем с активистами, а потом уже через Советы домов доносим информацию до собственников. После очередного пересчета, я сама предложила инициировать проверку службы строительного надзора. Председатели домов написали жалобы и получили официальные разъяснения по корректировке расчётов за отопление в зимний период. И когда им пришли ответы с формулировкой «замечаний нет», вопрос отпал сам. Потому что, когда речь идёт о государственной структуре, доверия к этим выводам больше.

Творческий подход в выборе решения по ремонту домов, и в оформлении дворов, и в организации праздников.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Расскажите историю появления вашей компании…

- Управляющая компания Радий образовалась на базе ТСЖ Радий, которое существовало с 1996 года. Мы одними из первых организовали товарищество собственников жилья, и я была там главным бухгалтером. Эти дома заселял Цветмет, застройщик решил, что нужно организовать кондоминиум. Тогда ещё не было никакой законодательной базы, изобретали все с нуля, встречались с коллегами, обсуждали, как вести бухгалтерию. А директором УК я работаю всего пять лет.

-Что вам больше всего нравится в вашей работе?

- То, что всегда есть место творчеству. Это и творческий подход в выборе решения по ремонту домов, и в оформлении дворов, и в организации праздников. А еще радует, когда находишь компромиссы в спорах между жителями и их желаниями. Ведь действительно сколько людей столько и мнений. И когда находиться вариант устраивающий все стороны - это победа!

Главный принцип

Мы никогда и не на чем стараемся не экономить, покупаем только качественные материалы.Фото: Мария ЛЕНЦ

– последовательность действий!

- Ремонт домов – это очень сложное дело. Какими правилами руководствуется ваша компания для того, чтобы все делать качественно?

- Мы никогда и не на чем стараемся не экономить, покупаем только качественные материалы. Не даром существует поговорка: скупой платит дважды, поэтому на качестве материалов не экономим, пусть мы купим немного подороже, но это прослужит дольше и выглядеть будет лучше. Это касается всего: и материалов для ремонта в подъездах, ремонта инженерных сетей , кровли. А рассаду покупаем только у проверенных поставщиков и наши клумбы цветут с мая по сентябрь. Кроме цветов в этом году высадили рябину, яблони и сирень.

В работе УК очень важен принцип последовательности, так как денежных средств на все не хватает. В прошлом году сделали ремонты в 25-и подъездах, в этом году к октябрю закончим 24 подъезда с обязательной укладкой керамогранита на первых этажах. Где-то мы обновляем детские площадки, где-то устанавливаем видеонаблюдение.

В прошлом году сделали ремонты в 25-и подъездах, в этом году к октябрю закончим 24 подъезда с обязательной укладкой керамогранита на первых этажах.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Как вы обеспечиваете безопасность ваших жильцов?

- Мы сотрудничаем с охранной фирмой, которая круглосуточно принимает звонки от жителей. В основном, к ним поступают жалобы на молодежь, которая шумит во дворах по ночам. Также жалуются на пьяных соседей. Охранники приезжают, разговаривают, если не удаётся решить конфликт, то они вызывают представителей полиции. В случае, если соседи дебоширят и не дают вам спать до 4 утра, если вызвать полицию самостоятельно, то они не как правило, не приезжают. А охрана приезжает в течение 15 минут. Это очень удобно. Притом их можно вызвать анонимно, не называя свою квартиру. В вопросе безопасности очень важную роль играет видеонаблюдение. Когда люди понимают, что во дворе есть камера, это их дисциплинирует не только жителей, но и хулиганов.

- Вы с 90-х годов работаете в этой сфере. Можете проанализировать, люди по-другому стали относится к своему жилью?

- Да, это видно на примере одного и того же жилого фонда. Мы же друг друга все знаем очень давно: уже и дети выросли, и внуки подросли - жизнь проходит на глазах друг у друга. И я хочу сказать, что культура людей очень изменилась. Когда мы начинали делать детские площадки в 97-98-х годах, то руководствовались тем, чтобы их нельзя было сломать. А сейчас, когда мы ставим новые детские спортивные и игровые площадки, то они многие годы не требуют ремонта и замены, чище стали и подъезды. Люди бережнее относится к имуществу дома. В каждом нашем доме в лифтах есть зеркала и только пять процентов мы обновили из-за того, что их разбили. В прошлом году мы поставили контейнеры для пластика и без всяких напоминаний жильцы стали наполнять эти сетки бутылками, благодарили нас за возможность поучаствовать в сохранении экологии в городе. В качестве эксперимента в этом году была установлена урна «дог-бокс» специально для владельцев собак. И услышали от них слова благодарности за такое нововведение, что теперь они гуляют со своими домашними питомцами с гордо поднятыми головами.

А вообще, я живу по принципу «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Это мне очень помогает и в работе, и вообще в жизни.

Я живу по принципу «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Это мне очень помогает и в работе, и вообще в жизни.Фото: Мария ЛЕНЦ

Совместное благоустройство – залог порядка

- Вы как-то участвуете в организации досуга своих жильцов?

Мне очень нравится, что сами жители очень активно участвуют в благоустройстве и жизни своих домов. В составы Советов домов входят неравнодушные, активные, желающие улучшить качество проживания жители. Например, в доме на улице Мужества, 21, жительницы организовали пруд, альпийскую горку и изготовили скульптуры своими руками. По итогам конкурса по Центральному району в номинации «Лучшая клумба с участием жителей» этот двор занял второе место. Очень приятно, когда есть обратная связь, когда люди не только требуют, а еще и участвуют в процессе благоустройства.

Еще пример: в дом на 9 мая, 39 мы вложили очень большие деньги, он был в ужасном состоянии – начиная с крыши и заканчивая подъездами. За три года мы сделали полностью ремонт в подъездах, уложили асфальт вокруг дома, расширили проезжую часть восстановили крышу, отремонтировали подвал. И поэтому на благоустройство и озеленение двора денег не хватило. Тем не менее, мы в этом году приобрели вазоны и рассаду, которую жильцы сами посадили и дом приобрел привлекательный вид. И в каждом дворе есть люди, которые хотят создать уют. К тому же, когда сам человек вкладывается в благоустройство, он больше начинает беречь то, что сделано своими руками.

В составы Советов домов входят неравнодушные, активные, желающие улучшить качество проживания жители.Фото: Мария ЛЕНЦ

МНЕНИЕ

Лидия Яковлевна Родина, член совета дома 56 по ул.9 Мая:

- Я живу в этом доме с самого начала, мы переехали сюда на новый 1996 год. Управляющая компания у нас очень хорошая. Я считаю, где женщина руководит, там всегда порядок. Я сама посадила много деревьев в нашем дворе, сама привезла из Железногорска несколько рябин. У меня под окнами даже дуб растет – сосед привез желудь с юга, я посадила и он прижился. У нас дружный двор, подъезд наш – вообще как одна семья. Хотя селятся новенькие, они прислушиваются к нам. А в этом году наш дом занял первое место в районном конкурсе в номинации «Лучшая дворовая территория ТСЖ,УК»

Наталья Юрьевна Кочеткова, жительница дома на ул. Мате Залки, 20:

- Три года назад, в 2016 году мы перешли к УК «Радий» из другой компании. Нам сразу установили общедомовые счетчики, а этого мы не могли добиться в течение многих лет. Но главное - мы никогда такого отношения не чувствовали! Например, в нашем доме нет участников Великой Отечественной войны, но есть труженики тыла, дети войны. И каждый год на 9 мая Управляющая компания их поздравляет, дарит небольшие подарки. С юбилеями поздравляют жителей старше 70 лет. Это всем очень приятно. Мы все были так шокированы таким вниманием - у людей наворачиваются слезы от такого неожиданного участия. Новогодние елки в нашем дворе сейчас шикарные, мы раньше смотрели на соседние дома с завистью и никогда не думали, что у нас такое тоже может быть. Мы очень благодарны Светлане Юрьевне и ее коллективу за их труд и неравнодушие!

Мне очень нравится , что сами жители очень активно участвуют в благоустройстве и жизни своих домов.Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

УК «Радий» сегодня это: