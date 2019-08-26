Дожди уходят из Красноярска: синоптики рассказали о погоде на неделю

Метеорологи поделились прогнозом погоды на неделю. В начале – в краевом центре все также будут дожди, однако ближе к концу рабочей недели, несмотря на пасмурную погоду, осадков не ожидается. Первый рабочий день, 26 августа, будет облачным с прояснениями. Осадков в понедельник не предвидится, сообщает ТВК. Столбики термометров ночью покажут до плюс 10 градусов, днем – до 21 тепла.

Ночь на вторник будет прохладнее предыдущей: ожидается до плюс 8 градусов. Днем 27 августа – до плюс 24. Осадков не будет.

А вот в среду, 28 августа, в городе может пройти небольшой дождик. Ночью – плюс 12 градусов, днем – до 26 тепла. В четверг днем вновь без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23, ночью – до плюс 11. Ночью возможен небольшой дождь. Пятница, 30 августа, также станет теплой и не дождливой: ночью – до плюс 9 градусов, днем – 24 тепла.

Облачно и пасмурно будет в субботу, 31 августа. Однако, несмотря на это, дождей не ожидается: днем – до плюс 26.