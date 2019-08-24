2019-08-24T07:07:29+03:00
Общество

«Подарили шанс стать кому-то нужной»: красноярские ветеринары вылечили изуродованную собаку и сейчас ищут ей дом

Мона очень добрая, ласковая и любит детей
Ольга КОСТИНА
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Врачи подарили Моне шанс на новую жизнь Фото: vk.com/club1516155Врачи подарили Моне шанс на новую жизнь Фото: vk.com/club1516155
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История Моны очень грустная. О ее печальной судьбе написали волонтеры в соцсети. Собака бродила по улицам города и искала хоть каплю сострадания от людей. Но от нее шарахались, как от огня. Обезображенная внешность бродяжки не вызывала ни капли жалости, а только брезгливость и отвращение. А она умирала. От боли. От безысходности. От равнодушия.

Но однажды ее заметили. Именно ее саму. Не ее изувеченную мордочку, а несчастную, брошенную и преданную когда-то и кем-то собаку. Ласковую, добрую, умную. И тогда в жизни Моны произошел поворот на 180 градусов. Собаку доставили в Красноярск в ветеринарную клинику. Опытные врачи повидали многое, но это… Они просто ужаснулись состоянию новой пациентки. Но в ее глазах светилась надежда, что ее спасут. Ветеринары решили рискнуть.

У собаки была обезображена мордочка Фото: vk.com/club1516155

У собаки была обезображена мордочка Фото: vk.com/club1516155

Словами сложно описать, какая работа была проделана врачами для погибающего животного. Самое главное, что все получилось! Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, Моне провели ряд терапевтических и хирургических процедур: стерилизация, вакцинация и профилактические обработки от всех видов паразитов.

- Врачи подарили шанс бродяжке стать кому-то нужной, - говорят зоозащитники. – Мона очень ласковая, немного даже застенчивая собака среднего размера. Она спокойно ходит на поводке, приучена к выгулу, к любому виду питания. Очень любит людей и до безумия обожает кошек, хорошо уживается с другими собаками. Мы очень надеемся найти ей самую лучшую семью!

А сейчас Мона ищет дом и самого доброго хозяина Фото: vk.com/club1516155

А сейчас Мона ищет дом и самого доброго хозяина Фото: vk.com/club1516155

Вам понравилась Мона? Приезжайте знакомиться с ней в ветеринарную клинику «Бетховен» (Красноярск, ул. 9 мая, 5).

Либо можно позвонить по телефону: 8-913-183-22-56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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