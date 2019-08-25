Команда красноярских пенсионеров отправилась завоевывать медали на Спартакиаду в Уфу

Команда красноярских пожилых спортсменов-любителей отправилась завоевывать медали на финальные соревнования VI Спартакиады пенсионеров России. Они проходят с 24 до 27 августа в Уфе. К слову, это крупнейшие соревнования спортсменов-любителей, на которые съехались около 700 участников.

Честь края защищают 8 спортсменов: Михаил Никифоров, Надежда Кошелева, Сергей Бурмакин, Тамара Чупина, Александр Шабанов, Светлана Матвеева, Алексей Тихомиров и Людмила Хлопова. По условиям один участник команды может выступать не более чем в двух видах программы (кроме комбинированной эстафеты и дартса).

Участники спартакиады состязаются в 10 видах: плавание, комбинированная эстафета, выполнение испытаний комплекса ГТО, гимнастика, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика (кросс), пулевая стрельба, дартс и волейбол. Итоги соревнований подведут в личном, командном и общекомандном зачетах.

Остается добавить, что возраст участников – от 55 лет женщины и 60 лет – мужчины. Допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд не выше кандидата в мастера спорта. Помимо россиян в Спартакиаде участвуют представители Сербии, Чехии, Германии, Финляндии, Великобритании, Литвы, Франции, Армении. А организованы состязания Министерством спорта Российской Федерации, правительством Республики Башкортостан и Союзом пенсионеров России при поддержке Пенсионного фонда РФ.