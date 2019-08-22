Шахтер – это звучит гордо: горняки Хакасии отмечают профессиональный праздник миллионами тонн добытого угля

Шахтер – профессия мужественная. Именно поэтому на добыче угля работают сильные духом люди. В последнее воскресенье августа горняки отмечают свой профессиональный праздник. Коллектив Сибирской угольной энергетической компании, как всегда, подходит к этой дате со своими высокими результатами, внося свой вклад в экономическую и социальную стабильность нашей страны.

Лидер региона

СУЭК-Хакасия – одно из подразделений большой компании с мировым именем. На угольных разрезах республики добывают топливо высокого качества. Оно поступает к потребителям и согревает их дома в десятках регионов России и за рубежом. Предприятия СУЭК в республике суммарно добыли в 2018 году 12,9 миллионов тонн угля – это почти половина от общего объема угледобычи в регионе.

Свое лидерство в угольной отрасли Хакасии СУЭК сохраняет более полутора десятилетий. И неудивительно: залогом этого стал высокий уровень профессионализма коллектива и возрастающие инвестиции, которые компания выделяет на свое развитие. В 2017 году в хакасские предприятия СУЭК было инвестировано 2,9 миллиардов рублей, в 2018 году – 5,4 миллиарда.

На угольных разрезах республики добывают топливо высокого качества. Фото: пресс-служба СУЭК

60 летний юбилей первого разреза

В этом году шахтеры Хакасии отмечают свой юбилей: 60 лет назад началась в республике добыча угля открытым способом – на разрезе «Черногорский». И поныне первый угольный разрез спустя десятилетия по многим позициям остается первым. В 2018 году здесь добыли 8 миллионов тонн угля, объем выполненных вскрышных работ составил 60,5 миллионов кубометров горной массы.

В первом полугодии 2019 года горные работы на предприятии ведутся темпами, опережающими прошлогодние, а объем угледобычи превышает аналогичный показатель 2018 года на 483,6 тысяч тонн угля. Есть все основания надеяться, что юбилейный год в истории разреза «Черногорский» «СУЭК-Хакасия» будет отмечен рядом масштабных трудовых побед, недаром руководство и коллектив разреза из поколения в поколение уже 60 лет передают традиции лидерства.

Высокое качество топлива обеспечивает обогатительная фабрика «СУЭК-Хакасия», расположенная на промплощадке разреза «Черногорский». Коллектив фабрики в 2018 году переработал 8,88 миллионов тонн угля. В 2019 году здесь прошел масштабный ремонт с заменой оборудования, это позволит фабрике успешно выполнять производственные планы в течение ближайших лет.

В компании СУЭК на территории России работают более 54 тысячи человек. Фото: пресс-служба СУЭК

Миллионы тонн на-гора

В нынешнем году на предприятиях СУЭК в Хакасии стартовала реализация плана, направленная на рост обогатительных мощностей. Еще в августе 2018 года в торжественной обстановке с участием генерального директора СУЭК Владимира Рашевского был заложен символический камень в строительство новой обогатительной фабрики на «Восточно-Бейском разрезе».

Задача руководства компании – построить фабрику в сжатые сроки. Ведь с введением в строй этого объекта укрепятся рыночные позиции, появятся перспективы для дальнейшего роста угледобычи на Бейском месторождении каменного угля в Хакасии. А это – рост доходов регионального и муниципального бюджетов, увеличение количества рабочих мест.

Отметим, что «Восточно-Бейский разрез» в 2018 году выполнил план в полном объеме, добыв 3,54 миллиона тонн угля. А в этом году бейские горняки наращивают добычу с показателем 202 тысяч тонн. Стабильно работает и разрез «Изыхский», в 2018 году горняки разреза выдали на-гора 1,37 миллиона тонн угля, прибавив к показателям 2017 года 118 тысяч тонн. А в первом полугодии 2019 года уже добыто свыше 630 тысяч тонн высококачественного твердого топлива.

Ольга Глухенко заняла второе место в конкурсе среди водителей 130-тонных самосвалов. Фото: пресс-служба СУЭК

Вот такие люди работают в СУЭК

Конкурс профессионального мастерства накануне Дня шахтера – это многолетняя традиция. По словам генерального директора «СУЭК-Хакасия» Алексея Килина, такие конкурсы стимулируют профессиональное развитие коллектива компании.

В этом году конкурс проходил в течение двух дней на разрезах «Черногорский» и «Восточно-Бейский». Помимо хозяев площадок в соревнованиях также приняли участие горняки разреза «Изыхский». И именно их команда показала наилучшие результаты. Изыхцы победили в трех номинациях из семи, еще по две победы завоевали горняки «Черногорского» и «Восточно-Бейского разреза».

Вот имена победителей. Конкурс водителей 220-тоннах автосамосвалов «БелАЗ» - Олег Султанов (разрез «Черногорский»). На машинах меньшей грузоподъемности – 130-тонных автосамосвалах «БелАЗ» – Виталий Плотников («Изыхский»). Второе место в этой же номинации – Ольга Глухенко («Черногорский»).

Лучший машинист шагающих экскаваторов ЭШ-10/70 и ЭШ-20/90 – Вячеслав Колесников («Восточно-Бейский разрез»). Лучший машинист экскаваторов Komatsu РС-4000 – Владислав Еремеев («Черногорский»), экскаватора Komatsu РС-2000 – Евгений Федосеенко («Восточно-Бейский разрез»), экскаватора Komatsu РС-1250 – Алексей Журавин («Изыхский»), лучший машинист бульдозера Liebherr PR 764 Вадим Котожеков.

К слову, Алексею Журавину противостояли неоднократные рекордсмены мира Евгений Журавин и Алексей Пахер. Но Алексей безупречно провел погрузку горной массы в «БелАЗ», огромным ковшом ювелирно закрыл спичечный коробок и метко отправил ковшом футбольный мяч в цель.

Сложно представить, как таким огромным ковшом можно закрыть спичечный коробок. Фото: пресс-служба СУЭК

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ГОРНЯКИ!

Славу российской угольной отрасли, высокий авторитет шахтера своим нелегким трудом созидали поколения угольщиков нашей страны. Шахтеры – это сила духа, это мастерство и любовь к Родине! Мы вправе гордиться своим призванием, и мы обязаны продолжить историю отрасли яркими, содержательными страницами.

Пусть каждая рабочая смена станет для вас возможностью проявить свой созидательный талант, а любовь к профессии, к своей стране дает энергию, силы, вдохновение для масштабных трудовых побед!

С Днем шахтера!

Генеральный директор ООО «СУЭК-Хакасия» Алексей Килин

НАША СПРАВКА

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.