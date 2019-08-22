Почему среди дачников сократилось количество инсультов

На фоне постоянных жалоб на врачей и, в частности, - на «скорую помощь», которыми заполнен весь интернет, моя история может показаться неправдоподобной. Но я хочу с ответственностью заявить, что в нашей скорой помощи работают замечательные доктора, настоящие профессионалы и неравнодушные люди.

Этим летом у моей мамы случился гипертонический криз. У нас недалеко от города (60 км) есть дача, которая, на мой взгляд, больше похожа на пашню с грядками - хорошо еще, несколько лет назад мы с братьями уговорили маму поставить там хоть небольшой домик, чтобы можно было спрятаться от дождя и солнца, а главное - отдохнуть. Но отдохнуть - это не про нашу маму. И когда речь идет о полезной площади земли, на которой можно вырастить дополнительных полведра морковки, здравый смысл и опасения за своё здоровье отсутствуют полностью. Но три года назад она в очередной раз стала бабушкой и справедливо оценила, что внучке, в отличие от неё, комфорт на даче на помешает. Так у нас появился загородный дом, а с ним и остальные блага цивилизации, в виде электричества, печки и даже телефонной связи - в нашем садоводстве установили антенну.

Я осознала, что если бы это несчастье с мамой произошло не сейчас, а два года назад - тогда бы мы точно или потеряли ее, или имели бы очень плачевные последствия! Когда соседи увидели маму, лежащую около грядки, они сразу вызвали «скорую», а та приехала очень оперативно. После обследования в больнице нам сказали, что если бы помощь была оказана не так оперативно, то последствием ее состояния, с большой долей вероятности, стал бы инсульт. После таких выводов я была готова расцеловать всех - соседей, монтажников, поставивших вышку мобильной связи, и, конечно, наших дорогих врачей и водителя «скорой», которые, несмотря на расстояния и плохие дороги, успевают к нам и спасают жизни! Низкий поклон вам!

Валерий Комоедов, врач «скорой помощи»:

- Пожилых дачников, которые попадают в больницы на «скорой помощи», можно выделить в отдельную группу. У всех практически одинаковая история: жара, работа в наклон без отдыха, пожилой возраст, в анамнезе сочетанные заболевания и как итог - гипертонический криз. Еще пять лет назад ишемический инсульт встречался в качестве осложнения от гипертонического криза в 70 процентов случаев. Потому что от момента криза до вызова «скорой помощи» проходили часы, а иногда - даже дни. Ведь наши люди, во-первых, очень любят потерпеть, понадеяться, что «пройдет само», а во-вторых, со связью на дачных участках были большие проблемы. Но сейчас цивилизация в виде сотовой связи пробралась уже в самые отдаленные территории, мы получаем вызовы намного раньше и можем предотвратить страшные последствия, приехав на вызов быстрее.

Технический директор филиала ПАО МТС по Красноярскому краю Вадим Валенко:

- В последние годы количество заявок на установку базовых станций в дачных сообществах стабильно растет. Сегодня человек не может представить себя без мобильной связи и интернета. Только за два года (2017 и 2018) в крае было построено около 1000 базовых станций МТС. Мы обеспечили связью поселки - в том числе с населением менее тысячи человек, жителям которых раньше мобильная связь и интернет были недоступны.