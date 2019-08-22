2019-08-22T09:57:52+03:00
Происшествия

В Красноярске насильник напал на женщину, которая шла по улице вместе с мужем

Мужчину ударил сзади по голове, а затем попытался надругаться над его женой [эксклюзив КП]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Изнасиловать не дала, ну так шмотки прихвачу: сбежавший с места преступления обокрал краснояркуИзнасиловать не дала, ну так шмотки прихвачу: сбежавший с места преступления обокрал краснояркуФото: Мария ЛЕНЦ
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Нападением завершился поход супругов в гости к знакомым. Случилось это пару недель назад. 50-летняя красноярка Татьяна * (имя изменено в интересах следствия) с мужем провели время в компании, выпили немного алкоголя и к часу ночи распрощались с друзьями.

Такси не вызывали, решили пройтись до дома пешком: погода хорошая, настроение приподнятое, да и идти недалеко. Шли по скверу, потом дворами, негромко разговаривали и даже не подозревали, что за ними кто-то крадется. Когда до дома осталось рукой подать, Татьяна обернулась и увидела позади в ночи фигуру мужчины. «Ну, идет и идет себе мужик какой-то. Откуда нам знать, куда идет. Выходной ведь, народу по ночному городу много гуляет» - рассказывала потом женщина.

Супруги дошли до парковки у своего дома. И вдруг что-то заставило Татьяну повернуть голову: они увидела, как муж падает вперед, на землю. Через секунду она сама почувствовала удар сзади и потеряла сознание.

Очнулась от того, что кто-то пытается раздеть. Татьяна что было сил закричала: «Помогите».

Насильник вскочил на ноги, оглянулся, на земле лежали вещи, которые женщина уронила: ветровка и сумочка. Насильник схватился за них, Татьяна – тоже. Не удержала, упала и содрала до боли локти. А неизвестный гражданин бросился бежать с добычей вдоль по Лесопарковой.

Черт с ним, решила в тот момент женщина, она переживала за мужа, который лежал на земле без сознания. Привела его в чувство. Дома уже оценили масштаб бедствия: документы, кошелек, в кошельке 250 рублей, множество скидочных карт и банковские карты. Одна кредитная, снять с нее деньги можно только по пин-коду. А вторая дебетовая с вай-фаем, на ней около 3 тысяч рублей.

Вдобавок на телефон Татьяны посыпались СМС-ки о списании денег с карты: в одном месте – на 100 рублей, в другом – на 200, в третьем – на 500. Позвонила в банк, попросила заблокировать карты, транзакции прекратились.

А на следующий день Татьяне позвонили с неизвестного номера. Какой-то мужчина предлагал сделку: она ему 5000 рублей, а он ей – найденные документы. И исчез из зоны доступа...

В полицию пострадавшие супруги обратились не сразу. Татьяна призналась: нападавшего не запомнила, устрой им сейчас очную ставку – вряд ли узнала бы. Тем не менее, заявление написали и уголовное дело уже заведено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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