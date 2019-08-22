2019-08-22T06:03:08+03:00
Общество

В Красноярский край поступила 371 тысяча доз вакцины против гриппа для взрослых

Кому положена бесплатная прививка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярский край поступила 371 тысяча доз вакцины против гриппа для взрослыхВ Красноярский край поступила 371 тысяча доз вакцины против гриппа для взрослыхФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярский край поступила первая партия вакцины против сезонного гриппа для взрослых, сообщает региональное министерство здравоохранения. Это 371 447 доз, то есть 40 % от общего количество заказанных. До конца недели вакцину доставят в прививочные кабинеты поликлиник Красноярска. На следующей неделе – в медицинские учреждения районов края, а в течение двух недель – в северные отдаленные территории в течение 2 недель.

Что касается детских вакцин, их ожидают в ближайшие дни.

- Всего накануне эпидемиологического сезона планируется привить более миллиона жителей края. Общая заявка составила 1 223 900 доз. Из них взрослая вакцина – 853 900 доз, детская – 370 000 доз, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе минздрава.

Кому показана бесплатная вакцинация:

- дети с 6 месяцев и учащие 1 – 11 классов;

- студенты профессиональных образовательных организаций и вузов;

- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям, связанных с обслуживанием населения (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

- беременные женщины;

- взрослые старше 60 лет;

- призывники на военную службу;

- граждане с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких,

- граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями,

- граждане метаболическими нарушениями и ожирением.

Все остальные категории, которые не подпадают под действие федеральных и краевых программ по иммунизации, могут воспользоваться программами добровольного медицинского страхования. Многие работодатели заботятся о коллективе и оплачивают им вакцинацию.

В минздраве подчеркивают, что в прошлом сезоне уровень заболевания гриппом лишь ненадолго превысил эпидемиологический порог – во многом благодаря тому, что большая часть населения вовремя сделали себе прививки. В этом году иммунизацию-2019 от гриппа планируется до 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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