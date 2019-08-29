10 новых вертолетов «Норникеля» будут работать на Крайнем Севере

В условиях Крайнего Севера, где зимой минус 50 и холоднее, без круглогодичных вертолетных перевозок просто не обойтись. Неприхотливые, экономичные, удобные они обеспечивают перевозку людей, оборудования, продуктов, необходимых для жизни. Кроме того, с их помощью проводят экологические и аварийно-спасательные операции, мониторинг производственных объектов.

Чтобы гарантировать регулярность и безопасность полетов, компания «Норникель» утвердила программу обновления парка воздушных судов. В соответствии с ней в течение пяти лет – с 2020-го по 2024-й – будут приобретены в лизинг сразу десять новых арктических вертолетов марки Ми-8АМТ. Девять для «Норильск Авиа» и один для производственных нужд Кольской ГМК.

Такое решение было принято в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. Холдинг «Вертолеты России» (Госкорпорация Ростех), «Газпромбанк Лизинг» и «Норильск Авиа» (группа «Норильский никель») подписали договор о поставке многофункциональных машин. Вертолеты построят на Улан-Удэнском авиационном заводе, входящем в состав холдинга «Вертолеты России» (республика Бурятия).

- Первые два вертолета Ми-8АМТ отправятся в Норильск уже в марте следующего года и пополнят парк компании «Норильск Авиа», - отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. - Ми-8АМТ - отличные машины прославленного семейства Ми-8/17, оснащенные современной авионикой, прекрасно приспособленные для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера - от таймырской тундры до островов Северного Ледовитого океана.

Компания «Норникель» утвердила программу обновления парка воздушных судов.Фото: Кирилл ЛОМАКИН

К сведению, «Норильск Авиа» - это единственная вертолетная компания на Таймыре, способная удовлетворить потребности региона в авиационных услугах.

- Новые вертолеты для «Норильск Авиа» позволят обновить имеющийся парк воздушных судов, средний возраст которого 32 года. Для «Норникеля» - это вклад в повышение безопасности перевозок в условиях Крайнего Севера и более надежное обеспечение устойчивого производства всех предприятий группы, - подчеркнул Дмитрий Пристансков, статс-секретарь - вице-президент «Норникеля». - Сегодня перевозчик эксплуатирует вертолеты типа Ми-8, которые не только осуществляют перевозки для производственных нужд компании, но используются в случае необходимости оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, а также выполняют важную социальную функцию - ведут санитарные рейсы и пассажирские перевозки народов Крайнего Севера в отдаленные населенные пункты. Новые вертолеты прекрасно приспособлены для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера и хорошо зарекомендовали себя. Ми-8АМТ будет максимально удовлетворять все потребности авиакомпании при выполнении производственной программы в условиях Норильского промышленного района. У АО «Норильск Авиа» имеется более чем 30-летний опыт эксплуатации вертолетов этого типа, хорошо оборудованная база технического обслуживания вертолетов и высококвалифицированный летно-технический персонал.