2019-08-21T15:27:58+03:00
Общество

Световое шоу, флэшмоб и концерты: как в Красноярске отметят День Российского флага

Рассказываем, куда сходить и что посмотреть
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Световое шоу, флэшмоб и концерты: как в Красноярске отметят День Российского флагаСветовое шоу, флэшмоб и концерты: как в Красноярске отметят День Российского флагаФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцы вместе со всей страной День Российского флага. Он, напомним, традиционно празднуется 22 августа – именно в этот день над Белым домом в Москве подняли Российский флаг. К слову, в этом году празднику исполняется 25 лет – большая веха, а значит, и отметить нужно широко. В Красноярске, к примеру, празднование продлится до конца рабочей недели, то есть четыре дня. В пресс-службе правительства Красноярского края рассказали о программе, которая ждет горожан и гостей Красноярска.

Итак, начнется празднование 22 августа в 18.30 на набережной, у Капитанского клуба. Здесь пройдет большой концерт, в котором примут участие коллективы со всего края. Гостей ждут популярные и русские народные песни в современной обработке, танцевальные номера. Также здесь будут вручать летночку-триколор. Дети и взрослые смогут развлечься аквагримом, посостязаться в знании истории Отечества. Коммунальный мост, к слову, в этот день будет сиять всеми цветами триколора – в честь праздника, как и фонтаны у Посадного. Не забудьте прихватить из дома фонарик. После концерта состоится флэшмоб: надо будет со всеми вместе составить большое слово «Россия».

На Стрелке тем временем будет проходить световое шоу «Сердце Сибири» - программа шоу будет показана впервые. А перед началом комплекс Виноградовский мост, БКЗ и музей «Площадь мира» также засияют цветами триколора. Шоу продлится с повторами с 21.00 до 21.40.

В пятницу, 23 августа, красноярцев приглашают на концерт группы «Яхонт». Он пройдет на нижнем ярусе Театральной площади, начало – в 19.00. Завершится праздник «Жарой» - 24 и 25 августа в Красноярске пройдет большой марафон, в котором примут участие порядка 2,5 тысяч горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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