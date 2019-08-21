Российский производитель замороженных продуктов торговой марки «4 сезона» представляет проект «Читаем вместе»

Как совместить чтение, увлечение и обучение – рассказываем на примере детских книг известной детективщицы.

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей, подарить встречу с книжными героями, пообщаться и порисовать.

О чем читали и как совмещали развлечение и обучение - расскажем сегодня.

Рисуем тыквобанан, придумываем сливогрушу и дынеяблоко.Фото: Мария ЛЕНЦ

О чем книга «Страна чудес»?

Дарья Донцова известна как мастер детективных историй, но, оказывается, в ее творчестве есть и книги для детей. Читали мы книгу «Страна чудес», главные герои которой, собаки, живут в Прекрасной долине и у них постоянно происходят какие-то события, веселые и грустные.

О чем эта книга, рассказывает заместитель директора Красноярской краевой детской библиотеки Виктория Тишакова.

- Дарья Донцова сделала акцент на том, что собаки и кошки не умирают, а переселяются в Прекрасную долину. Дарья сделала персонажами своей новой книги любимых мопсов. Отправила их в путешествие в сказочную страну и через их приключения рассказывает, как дружить, как помогать друг другу, чем опасны реки Злости и камни Жадности. Мне кажется, эта книга еще и память тренирует, здесь очень много героев, их можно выписать и придумывать истории о том, что с ними будет дальше.

Зачем читать книги всем вместе, рассказывает библиотекарь детской библиотеки им. Льва Кассиля Дарья Ласун:

- Не все дети могут сами найти ту книгу, которая им нужна. Часто именно чтение вслух и мнение окружающих позволяют понять, что история интересная и захватывающая. То, что мы читали сегодня, - история новая, незнакомая, да еще и сказочная - это то, чего они ждут.

Все вместе мы прочитали только часть, а что произошло с героями книги Дарьи Донцовой «Страна чудес» ребята узнают самостоятельно - все участники встреч получили книгу в подарок.

Проект «Читаем вместе» завершен. Почти 100 детей в детских больницах Красноярска получили книгу Дарьи Донцовой «Стран чудес» в подарок и ждут новых встреч!Фото: Диана ИВАНОВА

Рисуем и учимся!

Мы не только читали, но и рисовали овощи и фрукты, необходимые для супа или компота, ведь жители Прекрасной долины, собаки, в свободное время так любят выращивать овощи!

Всеволод, например, придумал полезные фруктовые йогурты, а Надя еще маленькая и потому в суп положила овощи, которые не варят, и мы все вместе обсуждаем, что лучше готовить, а что лучше есть сырым.

- А еще дети рисовали выдуманные овощи и фрукты. В книге это тыквобанан и ежемалинка, сами придумывали дынеяблоко, сливогруши и т.п., - подводит итоги участница проекта «Читаем вместе» руководитель творческого кружка «Птичка-невеличка» Варвара Городилова.

Еще одно занятие с книгой - обсуждение прочитанного. Все вместе мы читали главу про пожар и про спасение самого ценного, про встречу собак с волшебницей, которая могла исполнить только одно их желание.

Развлечение - часть леченияФото: Мария ЛЕНЦ

Все эти и другие ситуации мы обсуждали и думали о том, что же самое ценное для них, что они стали бы спасать в первую очередь, и вот что получилось.

Оксана:

- Я бы спасла маму, папу, бабушку и дедушку бы не забыла. Потом свои игрушки, мишку, зайку. И еще кого-нибудь.

Ярослава:

- Я бы вынесла документы и книги, мне очень нравится читать.

Дима:

- Я бы спас мебель, документы и деньги.

Вика:

- Надо спасать все необходимое: деньги, подарки, матрасы.

Андрей:

- Я бы всех разбудил. Ну и деньги.

Марк:

- Я бы спас маму, а еще подарки, игрушки и книги.

- В детской книге Дарьи Донцовой «Страна чудес» можно найти все и для каждого, эта история учит и добру, и семейному счастью, и правилам поведения. Например, тому, что нельзя ничего брать у незнакомых людей, в книге как раз показано, к чему это приводит, - говорит Варвара Городилова.

Развлечение - часть лечения

Мама маленькой пациентки Ольга считает, что такие встречи, как «Читаем вместе», для ребенка не просто развлечение, а часть лечения:

- Он в такой ситуации впервые, и ему страшно. Потому и важно, чтобы ребенок отвлекался от болезни, чтобы не думал о ней. Мы разукрашиваем, играем в настольные игры, рисуем, учим таблицу умножения, читаем.

Все участники встреч получили книгу в подарок.Фото: Мария ЛЕНЦ

О реакции родителей на такие события рассказывает пресс-секретарь 20-й больницы Ирина Скуднова:

- Взрослые говорят, не ожидали, что в больнице может быть интересно, ярко, познавательно. Дети приходят в игровую комнату снова и снова, и мы тоже радуемся, когда видим такую реакцию родителей.

- Попадая в игровую комнату, они чувствуют себя здоровыми, и психологически это очень важно, - уверена воспитатель педиатрического отделения 20-й больницы Марина Чернова. - Они здесь расслабляются, играют, встречают гостей и включаются во все действия. А те, кто к нам приходит, делают это с душой, выкладываются на все сто, чувствуют возраст детей, их настроение.

Старший воспитатель санатория «Пионерская речка» Ксения Колегова рассказала нам, как определить, что детям интересно:

- Если они не смотрят в телефоны, значит, им все нравится!

И еще Ксения Валерьевна объяснила, чем важны подарки детям, которые сейчас находятся в санатории:

- Очень сильно понравились подарки! Это внимание особенно важно потому, что многие дети здесь находятся по нескольку месяцев, по полгода, и к ним ни разу не приезжали родители. И живут далеко, и семьи многодетные, не с кем оставить малышей.

Все участники встреч получили книгу в подарок.Фото: Диана ИВАНОВА

- То, что они для своих рисунков выбирали яркие краски, говорит о их хорошем настроении, - уверена воспитатель краевой детской больницы Екатерина Комарова. - Я вижу их каждый день, было видно, что они активные, улыбаются - вы подарили им радость! Расходились все в хорошем настроении, счастливые, довольные, с бейсболками, с книгами.

Благодарим за участие в проекте 20-ю больницу им. И. С. Берзона, краевую детскую больницу, санаторий «Пионерская речка», краевую детскую библиотеку, детскую библиотеку им. Л. Кассиля.

Карен Мовсисян, представитель тм «4 Сезона»:

- Наша компания не просто занимается производством замороженных продуктов питания, мы сами подбираем семена, выращиваем и собираем урожай, сами перевозим его на наши заводы, перерабатываем, замораживаем, складируем и доставляем до прилавка магазина.

Все этапы от поля до прилавка проходят в России, все продукты замораживаются в первые часы с момента сбора урожая, что позволяет сохранить максимальное количество витаминов и полезных свойств.

Надо отметить, что замораживание - это способ сохранения продуктов, чтобы их можно было употреблять в пищу в любое время года. И что не менее важно, в процессе замораживания не используется никаких сторонних элементов, ничего, кроме самого продукта, воды и холодного воздуха.

В первую очередь, мы заботимся о здоровье и, конечно, о том, чтобы родители проводили больше времени с детьми, а не на кухне. И успевали все вместе читать книги, придумывать и рисовать истории, обсуждать очень важные для ребенка дружбу, ценность общения, важность семьи, уважение к людям, любовь к животным и, конечно, правильное питание.

В книге «Страна чудес» замечательной писательницы Дарьи Донцовой один из героев, белый мишка Макс, рассказывает читателям о пользе замороженных овощей и фруктов, сколько вкусного и полезного можно из них приготовить.