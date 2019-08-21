2019-08-21T10:00:02+03:00
Общество

Даже сто граммов имеют значение: почему у хозяек иногда не получается варенье

В Красноярске производители все чаще «лукавят» с расфасовкой товаров
Надежда ИЛЬЧЕНКОИрина ПЫЖОВА
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Даже сто граммов имеют значение: почему у хозяек иногда не получается вареньеДаже сто граммов имеют значение: почему у хозяек иногда не получается вареньеФото: Архив "КП"
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На днях в одном из крупных супермаркетов Красноярска корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск стал свидетелем семейной ссоры – из-за варенья. Точнее – из-за сахара для варенья. Семейная пара за 70 лет выбирала сахар на варенье: сколько и какой купить, чтобы уже, так сказать, окончательно заготовить варенье на зиму.

- Вот мой любимый сахар, - показывает жена на невзрачную бело-синюю упаковку. - Я в таких пачках очень люблю. Его и возьмем!

- Ты что! – возмущается муж. – Он же дороже. Смотри: рядом дешевле стоит по акции. Сэкономим!

- По акции вес у пачки меньше, - моя случайно вырвавшаяся фраза вызвала целую бурю.

- Ах, ты ж! А я-то думаю, чего это в этом году у меня варенье никак не удается, - схватилась за голову жена и даже замахнулась на мужа пустой авоськой. - Все на ягоду грешила. А дело в сахаре. Ты ж, паразит, разве не видел, что берешь?

- Так скидка же! – перепугался муж. - Ты все время говоришь: бери подешевле, вот я и взял.

… Да, при выборе продуктов нынче нужен глаз да глаз. Конечно, и неудачно сваренное варенье в сибирскую зиму используют – в выпечке или просто к чаю. Но все равно, как говорится, осадочек остается. При этом если 900 миллилитров растительного масла вместо литра или 900 граммов гречки вместо килограмма, на погоду в доме так уж серьезно не влияет, то с вареньем – совсем другое дело. Его по технологии варят, к примеру: на килограмм варенья – килограмм ягоды. И если в пачке сахара, купленной по акции, окажется 800 граммов, варенье будет испорчено. Впрочем, и 350 граммов макарон вместо полкило огорчают покупателей не меньше. Ведь они быстрее заканчиваются.

КОНКРЕТНО

Продукты, где чаще всего лукавят с упаковкой:

- Сахар, гречка, рис, растительное масло, сметана, молоко.

Фасуют по килограмму (литру):

- Крупы (перловка, манка, геркулес), муку, соль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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