Помнишь ли ты школьную программу?

Каждое утро в прямом эфире радио «Комсомольская правда» на 107,1 FM с 7.00 до 9.00 – вопросы по географии, математике или русскому языку. Ответишь правильно первым? Получишь в подарок сто школьных тетрадок!

Слушай радио «Комсомольская правда», звони нам в прямой эфир 228-08-09!

Слушайте с 7 до 9 утра!