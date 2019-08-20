2019-08-20T14:03:36+03:00
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Помнишь ли ты школьную программу?

Каждое утро в прямом эфире радио «Комсомольская правда» дарим сто школьных тетрадок!
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Слушайте с 7 до 9 утра!Слушайте с 7 до 9 утра!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Помнишь ли ты школьную программу?

Каждое утро в прямом эфире радио «Комсомольская правда» на 107,1 FM с 7.00 до 9.00 – вопросы по географии, математике или русскому языку. Ответишь правильно первым? Получишь в подарок сто школьных тетрадок!

Слушай радио «Комсомольская правда», звони нам в прямой эфир 228-08-09!

Слушайте с 7 до 9 утра!

Слушайте с 7 до 9 утра!

Помнишь ли ты школьную программу?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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