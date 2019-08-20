Детские пособия в Красноярском крае – 2020: выплаты на ребенка до 3 лет составят 12 400 рублей

Детские пособия в Красноярском крае в 2020 году: что изменится в системе поддержки многодетным семьям? В правительстве края рассказали о новом виде материальной помощи.

По инициативе губернатора Александра Усса министерство социальной политики разработало порядок предоставления выплаты пособий многодетным семьям. С января 2020 года семьи с невысоким доходом, в которых родился третий или последующий ребенок, будут получать ежемесячную дополнительную денежную выплату в размере 12 тысяч 400 рублей – это равно величине прожиточного минимума для детей на территории края. Пособия будут выплачиваться до того момента, пока ребенку не исполнится три года и мама сможет выйти из декретного отпуска на работу.

Есть одно обязательное условие: ребенок должен быть официально зарегистрирован в органах ЗАГС Красноярского края. Иными словами – родиться жителем края.

В правительстве края добавили, что сейчас из бюджета региона многодетным семьям предоставляются следующие выплаты:

- краевой материнский капитал

- ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет при условии непредоставления места в детском саду

- единовременное пособие при рождении в семье двух и более детей

- субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг.