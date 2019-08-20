В интернате «Подсолнух» появилось 25 новых кроватей

Это один из первых благотворительных проектов предприятия, его особенность в том, что инициировали добрую историю сами сотрудники,на личные деньги купили мебель, пригласили аниматоров и организовали праздничный концерт.

Все новые кровати будут в отделении «Милосердие». Здесь как нигде очень требуется моральная и материальная поддержка, тепло и участие: в «Милосердии» дети с самой тяжелой судьбой, почти все лишены возможности передвигаться самостоятельно.

Мебель для комфорта, а для настроения – представление с музыкой песнями, шарами и мыльными пузырями. Маленькая публика с энтузиазмом хлопает каждому артисту.

- Рады и гостям, и подарку, - говорит директор «Подсолнуха» Зоя Бердникова. - Дети – они везде дети, любят все новое, красивое. У нас большое желание сделать интернат уютным, и, конечно, такие яркие, удобные кровати – большой шаг к домашней обстановке. Мы очень рады знакомству с ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Надеемся будем дружить, уже обсудили идеи на перспективу.

Инициировали добрую историю сами сотрудники,на личные деньги купили мебель и пригласили аниматоров.

Справка «КП»

Основные виды деятельности компании «Славнефть» - поиск, геологическая разведка и освоение новых месторождений нефти и газа в Красноярском крае. Компания занимается изучением недр на пяти лицензионных участках в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края: Куюмбинском, Терско-Камовском, Абракупчинском, Кординском и Подпорожном.

Репортаж о празднике читайте на сайте kp.ru и в «Комсомольской правде» 28 августа.