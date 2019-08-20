«Сама пропадай, а грибы не бросай»: заблудившаяся в тайге женщина еле вышла, но не бросила ведро лисичек

События минувшего вечера сотрудники полиции Рыбинского района Красноярского края запомнят надолго. Несколько часов искали потерявшуюся женщину-грибницу. Она отправилась в незнакомый лес и, как это часто бывает, заблудилась.

Отметим, что потерявшиеся у нас каждый год бывают. К счастью, общими усилиями полиции, волонтеров и спасателей находятся. Но тут случай не совсем обычный – бабушке 82 года, до утра ждать никак нельзя и действовать нужно немедленно.

Родные в панике: специально ведь приехали с бабушкой их Канска за сто километров в село Завировка, чтобы грибы пособирать. Она так просила, так хотела побродить по лесу. Уговорила, чтобы взяли ее с собой. Когда приехали, компания разбрелась по лесу, время от времени перекрикивались, аукались, чтобы не потерять друг друга. Но бабушка, видимо, так увлеклась, собирая грузди и маслята, что не услышала, как ее кричат.

Родственники поблагодарили полицейских за найденную бабушку. Фото: пресс-служба полиции

Полицейские сразу определились со стратегией: разбили предполагаемое место поисков на квадраты и начали прочесывать лес.

- Кроме того, наряды ДПС патрулировали участок трассы Р-255 «Сибирь» в районе поиска. Предполагалось, что женщина может выйти на трассу, услышав шум автомобилей. В поисках приняли участие и добровольцы из числа местных жителей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

Спустя три часа на одной из старых проселочных дорог полицейские заметили плутавшую женщину. Бредет, на голове красный платок, из-под него выбиваются седые волосы, как маячок в сумерках. Выглядела бабушка вполне бодро: ни паники, ни страха. Немного устала, но корзинку с грибами не бросила. Ее усадили в служебный автобус, напоили горячим чаем и привезли к родственникам. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Женщина держалась бодро. Фото предоставлено волонтерами

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