Лучшие из лучших: «Русский Уголь» провел конкурс профмастерства

Но чем ближе приближаешься, тем больше убеждаешься в оптическом обмане зрения – колеса у того же БелАЗа выше человеческого роста, что уж говорить о самой гигантской машине, которая перевозит груз весом ни одну сотню тонн.

А вот двигаются эти громадины легко и юрко. Удивительного в этом ничего нет – сегодня техникой управляют лучшие из лучших: участники межрегионального конкурса «Лучший по профессии» среди работников угледобывающих предприятий входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь».

36 горняков из шести угольных разрезов трёх регионов России. Фото: «Русский Уголь»

Горняки – ювелиры

36 горняков из шести угольных разрезов трёх регионов России: «Ерковецкий» и «Северо-Восточный» Амурской области, «Переясловский» и «Саяно-Партизанский» Красноярского края, «Степной» и «Кирбинский» Республики Хакасия в процессе соревнования выяснят, кто из них получит почётное звание лучшего профессионала.

Интересно, кто придумывает такие заковыристые конкурсы? Фото: «Русский Уголь»

Интересно, кто придумывает такие заковыристые конкурсы? Ладно, когда это касается погрузки – разгрузки угля, создания бровки на отвалах, тут всё отточено каждодневным трудом, только сделать надо более быстро и чётко.

Куриное яйцо рыхлителем бульдозера разбить так, чтобы стеклянная подставка не пострадала. Фото: «Русский Уголь»

Но вот куриное яйцо рыхлителем бульдозера разбить так, чтобы стеклянная подставка не пострадала, или воздушный шарик проткнуть остриём, специально приделанным к БелАЗу, это поистине ювелирная работа.

мячик ковшом экскаватора подцепить и в ведро положить. Фото: «Русский Уголь»

Как и мячик ковшом экскаватора подцепить и в ведро положить! Но горнякам не привыкать – подобные соревнования ко Дню шахтёра проводились на разрезах регулярно. А в прошлом году конкурс вышел на новый уровень – федеральный и стал проводиться в новом формате: среди работников всех угледобывающих предприятий компании «Русский Уголь».

В этом году конкурс прошел во второй раз и вновь на базе разреза «Степной» в Хакасии. Фото: «Русский Уголь»

В этом году он прошел во второй раз и вновь на базе разреза «Степной» в Хакасии. Вот уже третий десяток лет здесь добывается каменный энергетический уголь марки «Д». За это время добыто более 65 млн тонн угля. Предприятие является кузницей горняцких кадров Хакасии: многие работники, получившие первые уроки шахтерского мастерства на Степном, сейчас трудятся на новых угольных разрезах республики.

не только себя показываешь, но и получаешь возможность посмотреть на работу коллег из других регионов. Фото: «Русский Уголь»

Неудивительно, что именно здесь проходит соревнование, на котором не только себя показываешь, но и получаешь возможность посмотреть на работу коллег из других регионов родной компании «Русский Уголь».

Генеральный директор АО «Русский Уголь» Станислав Грачев. Фото: «Русский Уголь»

– Конкурс «Лучший по профессии» важен и нужен для горняков. Угледобывающие предприятия нашей компании расположены в нескольких регионах страны. Подобные мероприятия позволяют коллективам пообщаться, обменяться опытом, что, в конечном итоге, способствует достижению более высоких результатов. В этом году конкурс проходит второй раз, думаю, он станет для компании хорошей традицией, – поделился Станислав Грачев, генеральный директор компании «Русский Уголь». – Хакасия, можно сказать, сердце «Русского Угля». Разрез «Степной» – один из лучших среди наших предприятий. В этом году в компанию вошло еще одно угледобывающее предприятие, расположенное в республике, – разрез «Кирбинский», который отрабатывает запасы Бейского каменноугольного месторождения. Работники разреза достойно выступают, стремятся попасть в число победителей. Суммируя работу двух этих предприятий, планируем выйти в Хакасии на ежегодный объем добычи в 8 – 8,5 миллионов тонн угля. Сложности в нашей работе есть, но мы с ними справляемся.

Хоть арбуз порезать, хоть яйцо разбить

На нескольких площадках одновременно начались испытания. Фото: «Русский Уголь»

На нескольких площадках одновременно начались испытания не только на профессиональное владение техникой, но и на умение справляться с волнением и мгновенно принимать правильные решения. Есть те, кто участвовал в прошлом году, но большинство конкурсантов впервые вышли на площадку.

Лучшего по профессии определяли в восьми номинациях. Фото: «Русский Уголь»

Лучшего по профессии определяли в восьми номинациях. Конкурсы проходили среди машинистов экскаваторов различных типов, машинистов бульдозера Т-35, а также водителей автомобилей БелАЗ разной грузоподъемности. В производственной цепочке добычи угля – это основные виды техники.

Татьяна Ершова: - Пусть повезёт мужу!Фото: Марина АЛЕХИНА

Болеть за прошлогоднего победителя Захара Ершова пришла активная группа поддержки, которую возглавила Татьяна, жена машиниста гидравлического экскаватора HITACHI EX-1900. Ершовы трудятся на разрезе «Степной».

– Татьяна, а если Захар не выйдет в победители?

На провокационный вопрос – уверенный ответ:

– Он всё равно – лучший!

Захар Ершов: - Я старался победить!Фото: Марина АЛЕХИНА

Сам Захар после выполненного задания признался, что закрепить звание второй раз гораздо труднее, чем выиграть в первый. И поблагодарил за полученные знания своего наставника – Юрия Леонидовича Морозова, который работает заместителем генерального директора по производству. Общаться с ним – удовольствие: и человек открытый, и все этапы производства прошёл.

Заместитель гендиректора разреза Степной Юрий Морозов: - Конкурс начинаем!Фото: Марина АЛЕХИНА

– Начинал учеником помощника машиниста экскаватора ЭКГ – 5. Пришел на работу – небо голубое, погода шепчет, в столовой и кормят вкусно, и радио играет. Вот, думаю, повезло-то как, не то, что шахтёры, которые уголь под землёй добывают. Но в Хакасии такие дни не так уж и часто бывают. А техника имеет свойство ломаться. Дождь, мороз или зной и пыль… А машина должна работать как часы, всякое было. Пережили переломные 90-е годы, но даже в то время мало кто уволился. Коллектив стабильный, ребята – старательные.

Демонстрировали свои действия при погрузке-разгрузке, проезжали по колее. Фото: «Русский Уголь»

В это время на другой площадке водители БелАЗов «змейку» делали и передним ходом, и задним. Демонстрировали свои действия при погрузке-разгрузке, проезжали по колее, а в конце приваренной к машине иглой протыкали воздушный шарик. Если чуть больше приложишь усилий, то свернёшь легкую опору, к которой прикреплен шарик, и тем самым заработаешь штрафные очки.

Мужчины семьи КлявдиныхФото: Марина АЛЕХИНА

Как только из кабины вышел Константин Клявдин, представляющий разрез «Кирбинский», тут же подлетели сыновья – Артём и Егор, восхищенно глядя на папу. Машину, которой управляет глава семейства, мальчишки увидели впервые.

– Когда вырастешь, как папа, будешь такую громадину водить? – спрашиваю у старшего пятилетнего Егора. Тот согласно закивал головой. Казалось бы, техника одинаковая и знакомая профессионалам, но участники конкурса признаются: «Хороша Маша, да не наша». В том смысле, что каждая машина знает руки своего водителя.

Евгений Кубраков 35 лет за рулем автомобиляФото: Марина АЛЕХИНА

Евгений Кубраков также из разреза «Кирбинский» задание выполнял стоя – сиденье регулировать под себя некогда, тут же ещё и время выполнения задания учитывается.

Юрий Стариков: - Непросто работать на чужой машине.Фото: Марина АЛЕХИНА

– Каждый экипаж настраивает машину под себя, – отмечает Юрий Стариков из команды разреза «Саяно-Партизанский». Он немного расстроен – арбуз разрезал аккуратно, можно сказать, нежно, но не напополам.

Алексей Сазонов: - В каждом деле свои секретыФото: Марина АЛЕХИНА

Алексей Сазонов, защищающий честь АО «Амурский уголь», делится секретом: «Надо совместить работу трёх приводов: подъема, напора и вращения. И тогда всё получится!»

У машинистов бульдозеров задания тоже не из лёгких. Фото: «Русский Уголь»

У машинистов бульдозеров задания тоже не из лёгких. Среди поставленных задач: «змейка» передним и задним ходом, забить мяч в ворота и разбить куриное яйцо, при этом сохранив целостность стеклянной подставки.

И певец, и многодетный отец, бульдозерист Андрей ЛейманФото: Марина АЛЕХИНА

Представитель разреза «Переясловский» Андрей Лейман с заданием справился. За рулём не слышал, как его представлял ведущий: «Участник вокально-инструментальной группы «Балагуры».

– Нормальные конкурсы. Постоянно зацепляем и отцепляем троса, перетаскиваем кабель – тоже работа ювелирная, – поделился Андрей. Кстати, основа репертуара «Балагуров» – фольклор. Вот такие разносторонние люди трудятся в «Русском Угле».

Праздник для всех

Впервые на производственных площадках столько много зрителей. Болеть за своих пришли семьями.

Для ребятишек, которым нужно много впечатлений, создана игровая зона. Фото: «Русский Уголь»

Для ребятишек, которым нужно много впечатлений, создана игровая зона.

...а обед - по расписанию!Фото: Марина АЛЕХИНА

А так как конкурсы длились целый день, организован пункт питания. Предусмотрено всё. Это у папы волнение, а у детей – праздник! Через несколько лет уже не будет отвалов, которые сегодня видны с конкурсных площадок – землю выровняют и вернут первоначальный вид: нанесут плодородный слой почвы, куда затем высадят различные растения. В 2018 году на комплекс мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов на разрезе «Степной» направлено более 12,1 млн. рублей. На эти средства проведены, в том числе, пылеподавление, рекультивация, утилизация отходов. Не навреди природе-матушке, – один из принципов деятельности «Русского Угля».

СПРАВКА «КП»

Компания «Русский Уголь» входит в промышленно-финансовую группу САФМАР бизнесмена и мецената Михаила Гуцериева.

«Русский Уголь» - в пятерке крупнейших компаний России по объемам добычи энергетического угля. Вся добыча твердого топлива ведется открытым способом – более безопасным, нежели подземный. Ежегодно на угольных разрезах компании добываются свыше 14 млн тонн бурого и каменного энергетического угля. Угольная продукция поставляется сектору большой энергетики, структурам ЖКХ, крупным федеральным потребителям, а также отгружается на экспорт. Запасы компании превышают 1,45 млрд. тонн угля. На предприятиях «Русского Угля» работают свыше 4 300 человек.

В 2018 г. в социальные, благотворительные и экологические проекты входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания «Русский Уголь» инвестировала около 138 млн. рублей. По сравнению с 2017 г. объем инвестиций в эти направления вырос на 17%.

«Русский Уголь» последовательно реализует социальные программы для работников, среди которых — санаторно-курортное оздоровление работников и организация летнего отдыха их детей, обучение и повышение квалификации специалистов, материальная помощь работникам, вознаграждения при выходе на пенсию и другие. В 2018 году общий объем инвестиций для повышения качества жизни работников компании составил порядка 42,6 млн рублей.