В Красноярском крае бесплатными учебниками обеспечили все школы

В Красноярском крае к началу учебного года готовы 90 % школ. На сегодняшний день из 1 069 учебных заведений положительные заключения от надзорных органов получили уже 951. В целом подготовку из бюджетов всех уровней было выделено более 1,7 миллиарда рублей. Средства направлены на ремонт школ, обеспечение безопасности, устранение замечаний надзорных органов, на подвоз и питание детей, приобретение учебников. Такие данные приводит министерство образования края.

Новые учебники в этом году получат все школы. На 507 миллионов рублей, которые выделил краевой бюджет, приобретено более миллиона экземпляров бумажных книг и около 35 тысяч – в электронном формате. Этого достаточно, чтобы обеспечить бесплатно учебниками всех учеников с 1 по 11 класс.

Безопасности школ традиционно уделяется большое внимание. Во всех школах края – от городских до самых маленьких школ в удаленных поселениях – есть телефонная связь и обеспечена охрана. Во всех крупных школах региона – городских, в районных центрах – установлены камеры видеонаблюдения. В 65% учебных учреждений есть кнопка экстренного вызова полиции или росгвардейцев.

Почти 49 миллионов рублей было направлено на покупку 25 новых школьных автобусов для 25 районов края. А всего в этом году развозить ребят в школу и домой будут 727 автобусов. Таких школ 446, учеников – более 21 тысячи.

И еще одна цифра: по прогнозным данным в новом учебном году в школы края придут работать более 600 молодых педагогов.

И еще хорошая новость: в этом году в крае вводятся в эксплуатацию 5 новых школ. Это 2 школы на 1 280 мест в Красноярске, школа на 550 мест в Канске. Школа на 115 учащихся в деревне Петропавловка Курагинского района и на 100 учащихся в поселке Усть-Авам Таймырского Долгано-Ненецкого района.

Продолжается строительство 2 новых объектов образования, которые будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года – малоформатный учебный центр на 60 мест в поселке Большой Унгут Манского района и образовательный центра на 50 мест для школьников и 30 дошкольных мест в селе Зеледеево Емельяновского района. Так же до конца года в Красноярске выкупят у инвестора здание школы на 1 280 мест в микрорайоне Преображенский.

Как рассказали в пресс-службе краевого министерства образования, за парты сядут 345 967 учеников, это на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Почти 39 тысяч из них – первоклассники. Во вторую смену, преимущественно в Красноярске, будут обучаться 53 625 (15,5%) ребят.