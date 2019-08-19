Ради эксперимента пришлось есть червяков: лесник составил и испытал советы для заблудившихся в лесу

Конечно, сезон грибов и ягод в красноярских лесах давно открыт, но сейчас наступает самая активная пора: созрели все ягоды, а благодаря начавшимся дождям пойдут в большом количестве грибы. Красноярский лесник-блогер Игорь Шехоркин специально провел в тайге двое суток, не взяв с собой теплой одежды, еды, воды и спичек, чтобы дать семь самых важных советов – как выжить, если потерялся, а при себе ничего нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/726748" frameborder="0"></iframe> Выживание в лесу.Видео: Игорь Шехоркин

1. Спокойствие, только спокойствие. Не нужно паниковать. Паника – худший советчик в экстренной ситуации. Поэтому соберитесь, оглядитесь: вы – в лесу, кругом свежий воздух, цветы, небо, птицы. Не время думать о проблемах, оставленных дома. Лучше вспомните, чему вас учили в школе на уроках ОБЖ.

Строим шалаш из подручных средств Фото: стопкадр с видео

2. Кто в лесу хозяин. Если вы чувствуете присутствие крупного животного, покажите ему, что вы его не боитесь. Знайте – животное увидит человека быстрее, чем человек его. Покричите, пойте громко песни, хлопайте в ладони. Кстати, стук тяжелой палкой по дереву далеко отдается эхом. Этот звук может быть ориентиром для тех, кто вас ищет. Ночью обязательно поддерживайте костер – животные пугаются огня.

3. Строим укрытие. Вам нужно укрыться на ночь, особенно если идет дождь. Это может быть навес над ямой от поваленного дерева или классический шалаш. Каркас сделайте из сухих палок, положите сверху зеленые березовые ветки, еловые или пихтовые лапы. Отлично подойдет папоротник, которого в сибирской тайге полно. Сверху придавите это еще несколькими палками для надежности. Место должно быть компактным, чтобы вы могли в нем вытянуть ноги, а еще лучше полежать.

4. Костер облегчит жизнь: согреет, отпугнет дикого зверя и укажет ваше местонахождение спасателям. Итак, сначала собираем сухие веточки, листья, мох. Для розжига идеально подойдут тонкие волокна бересты, они вспыхивают от малейшей искры. Как получить огонь, если у вас нет спичек или зажигалки? Старым способом наших предков:

- ударяя камнем о камень;

- проведя камнем по ножу (вы ведь прихватили с собой нож, когда пошли за грибами?)

- с помощью трения: в кучку мха или мелко нарванной бересты ставите деревянную палочки и катайте ее ладонями в быстром темпе.

Строим шалаш из подручных средств Фото: стопкадр с видео

Появился дымок – осторожно раздуйте и добавляйте в него веточки, затем – дрова. Золотое правило: сколько бы вы дров ни наготовили на ночь, приготовьте еще столько же. Должно хватить на ночь и еще остаться. Самые лучшие дрова в тайге – хвойный сухостой.

5. Еда и вода. Что можно есть в лесу: только то, что вам знакомо – ягоды и орехи. Ни в коем случае нельзя есть сырые грибы и растения с соцветиями в виде зонтика, они могут быть смертельно ядовитыми. В тайге часто много ручьев, так что с водой проблем быть не должно. А если не нашли ручей, то по утрам на траве обязательно будет роса, которая остается после туманов. Обратите внимание на следы копытных животных, зачастую тропа может привести к водопою. И будьте осторожны, собирая ягоду, это любимое лакомство косолапых. И еще:

- Как говорится, захочешь выжить в тайге, будешь цепляться за любую возможность, - Игорь Шехоркин снял на видео экстремальный эксперимент. Помимо ягод и грибов, решил питаться червяками. - Это чистые белки! В этих червях белка больше, чем в говядине. На безрыбье и червяк - рыба.

6. Первая помощь. Травой можно порезаться, на этот случай есть хороший антисептик. Оботрите ранку сухим мхом, затем обработайте смолой хвойного дерева. Она защитит от попадания грязи в рану. Да, будет липко и неприятно, но летом с ранами по лесу гулять опасно – рана может воспалиться.

7. Лайфхак от комаров на ночевке. Гнус способен отравить вам существование в лесу. Он проникает даже под одежду, его укусы очень болезненны, а зуд от укусов невыносим. Поищите свежие сосновые шишки и набросайте их в угли костра и по его периметру. Дым и запах от шишек гнусу неприятен, это позволит вам спокойнее переночевать.

Ради выживания можно есть даже червей Фото: стопкадр с видео

И все-таки лучшим советом будет, если вы возьмете с собой в лес воды и еды на сутки, теплую одежду, спички, компас. Зарядите телефон полностью. Сообщите родным, куда вы идете и когда собираетесь вернуться. А еще лучше – не ходите в лес в одиночку, постоянно держите в поле видимости вашего спутника, переговаривайтесь. Если почувствовали, что потерялись, возвращайтесь в ту сторону, откуда пришли.

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