Прохлада и дожди на неделю задержатся в Красноярске

Метеорологи Гидрометцентра рассказали, какой будет предстоящая неделя. По информации Среднесибирского УГМС, всю неделю красноярцев ожидают дожди, так что на работу или прогулку неплохо захватить с собой зонтик.

В понедельник, 19 августа, столбики термометров в Красноярске поднимутся до плюс 24 градусов – днем и плюс 11 – ночью. Вторник также будет прохладным: днем – до плюс 23 градусов, ночью - до плюс 12. Днем в среду, 21 августа, станет прохладнее на несколько градусов – до плюс 20, ночью же, наоборот, теплее – до плюс 13. Немногим теплее будет в четверг: днем – плюс 22, ночью – до плюс 10. Зато дождей в четверг не предвидится. А вот в пятницу они пойдут вновь, как впрочем, и всю неделю. Температура воздуха днем в пятницу, 23 августа, – до плюс 20, ночью – до плюс 12. Неделя будет не ветреной.