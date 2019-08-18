2019-08-18T17:20:04+03:00
Общество

«Добролет», военные Ил-76 и почтовый «Петр I»: в аэропорту Красноярска прошел споттинг

Чтобы снять момент взлета самолетов, приехали 70 фотожурналистов [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Добролет», военные Ил-76 и почтовик «Петр I»: в аэропорту Красноярск прошел споттинг«Добролет», военные Ил-76 и почтовик «Петр I»: в аэропорту Красноярск прошел споттингФото: Мария ЛЕНЦ
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Споттинг – вид увлечения, который заключается в наблюдении за самолетами. Желающих увидеть, как взлетают и приземляются самолеты, при этом стоять буквально в нескольких десятках метрах от них, на краю взлетно-посадочной стороны, ощущать на себе волны, исходящие от крылатой машины, сфотографировать все это – желающих много. Но удается только счастливчикам.

«Добролет», военные Ил-76 и почтовик «Петр I»: в аэропорту Красноярск состоялся споттинг.Мария ЛЕНЦ

Минувшие выходные администрация международного аэропорта «Красноярск» сделала подарок фотокорреспондентам краевых СМИ, блогерам и активистам социальных сетей. Скажем так, 17 и 18 августа в аэропорту прошел традиционный споттинг, уже в 10 раз. Впервые мероприятие состоялось в 2010 году, причем «Красноярск» стал пятым в России, который провел его официально.

"Добролет" прилетел в Красноярск ранним утром Фото: Мария ЛЕНЦ

"Добролет" прилетел в Красноярск ранним утромФото: Мария ЛЕНЦ

Василий Торгашин, начальник отдела внешних коммуникаций международного аэропорта «Красноярск»:

- Вообще съемка и фотосъемка в зонах транспортной безопасности запрещена. Но в этот раз мы распахнули двери и пригласили к себе гостей. В первый день, 17 августа было 50 участников и 18 августа – 20. Итого за два дня – 70 фото-видео журналистов и блогеров. Это огромное количество.

В ожидании посадки Фото: Мария ЛЕНЦ

В ожидании посадкиФото: Мария ЛЕНЦ

К слову, попасть на споттинг было не так-то просто. Администрация аэропорта сделала объявление на официальном сайте, в соцсетях. Поступило около 150 заявок. Каждую жестко рассматривали, отбирали данные кандидатов. Всех проверяла служба авиационной и транспортной безопасности, можно или нет их пропустить за охраняемую территорию и разрешить им снимать самолеты.

Тот самый момент, когда самолет отрывается от земли Фото: Мария ЛЕНЦ

Тот самый момент, когда самолет отрывается от землиФото: Мария ЛЕНЦ

- Самым популярным был первый день. Начало объявлено в 4 утра. Когда мы приехали в 3:45, нас на проходной перед КПП стояли уже 50 человек: «Ну, вы где? Мы уже готовы», - рассказывает Василий Торгашин. – К нам приехали споттеры даже из Абакана, Норильска и Томска. Все были очень довольны.

А вот и самый бюджетный лоукостер "Победа" Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот и самый бюджетный лоукостер "Победа"Фото: Мария ЛЕНЦ

Интересных бортов было много. Прилетал самолет авиакомпании S7, который покрасили в рамках акции «Мы – Сибирь» в ретро-ливрею: с елочкой на хвосте. Были два борта «Аэрофлота»: один – «Добролет», второй – расписанный под Гжель к 95-летию компании.

Был один из самых больных грузовых самолетов в мире – Боинг-747 8F авиакомпании «Эйр Бридж Карго». И новинка нынешнего мероприятия (читайте – эксклюзив): продолжают работу воздушные суда Министерства обороны РФ – Ил-76. Они задействованы на тушении лесных пожаров. В красноярском аэропорту их заправляют водой и топливом.

А на этом почтовом самолете развозят по стране письма, посылки, бандероли

А на этом почтовом самолете развозят по стране письма, посылки, бандероли

Ежедневно с 8 часов утра они уходят в рейсы. Больше 10 вылетов каждый день, в пиковое время было 26 вылетов. Такое количество Ил-76, которые сейчас находятся в аэропорту, не увидишь в обычные дни. Их совмещают с рейсами гражданской авиации, вставляют в «окна» между взлетами и посадками пассажирских самолетов.

Подойти к самолету вот так, вплотную, с фотокамерой - да они счастливчики Фото: Мария ЛЕНЦ

Подойти к самолету вот так, вплотную, с фотокамерой - да они счастливчикиФото: Мария ЛЕНЦ

А этот тот самый легендарный Ил-76: вышел на старт Фото: Мария ЛЕНЦ

А этот тот самый легендарный Ил-76: вышел на стартФото: Мария ЛЕНЦ

Один из самых крупных грузовых бортов в мире

Один из самых крупных грузовых бортов в мире

Стюрдессы "Аэрофлота" Фото: Мария ЛЕНЦ

Стюрдессы "Аэрофлота"Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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